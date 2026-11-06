Fatma Betül Sayan Kaya'nın Sevk Yazısında Dikkat Çeken Detay: "Sürprizlere Hazır Olun"
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın dosyasındaki ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısına göre Kaya, elindeki hisseleri fonlar için tasfiye kararı alınmadan tam bir gün önce sattı. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da sevk yazısındaki tespitleri sosyal medyadan paylaşarak 'Sürprizlere hazır olun' dedi.
Fatma Betül Sayan tutuklandı: Sevk yazısında dikkat çeken detay.
"Çok ağır tespitler var."
"Sürprizlere hazır olun."
"Liste açıklanmazsa fatura AK Parti'ye kesilir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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