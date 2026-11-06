Fatma Betül Sayan Kaya'nın Sevk Yazısında Dikkat Çeken Detay: "Sürprizlere Hazır Olun"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasını sürdürüyor. İstanbul Adliyesi'nde 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Kaya, yaklaşık 2 saat 15 dakika süren işlemin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, eski bakanın 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Aynı soruşturmada ifadesi alınan eşi İlyas Kaya ile SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Savcılığın sevk yazısında, Özata Denizcilik (OZATD) hissesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu raporuna dikkat çekildi. Raporda Kaya'nın, hissenin fiyatını ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek, kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu yönünde tespit bulunduğu belirtildi. KAP'taki ortaklık yapısı incelendiğinde Tera Grubu'nun şirket ve fon bazında bu hisseden yoğun alım yaptığı da yazıya geçti.

Yazıya göre Kaya, OZATD hissesini 2026'nın nisan ayında aldı ve 16 Eylül'de sattı. Bu tarih, fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den yalnızca bir gün önceye denk geliyor. Üstelik hisseler piyasada satılmadı; virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından alındı.

Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntı ise takas süresi oldu. Borsada hisse satışında para normalde iki iş günü sonra, yani T+2 takasıyla hesaba geçiyor. Sevk yazısına göre Kaya'nın satışında bu süre beklenmedi; işlem T+0 olarak yapıldı ve satış bedeli aynı gün eski bakanın hesabına yatırıldı. Savcılık, ilk kez borsa yatırımı yapan Kaya'nın yüksek tutarda yatırım yapmasını ve Tera yöneticileriyle diyalog halinde olmasını da göz önüne alarak, şüphelinin fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının verileceğini bilerek işlem yaptığı değerlendirmesinde bulundu.