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Fatma Betül Sayan Kaya'nın Sevk Yazısında Dikkat Çeken Detay: "Sürprizlere Hazır Olun"

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Sevk Yazısında Dikkat Çeken Detay: "Sürprizlere Hazır Olun"

Şamil Tayyar
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 12:55
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Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın dosyasındaki ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısına göre Kaya, elindeki hisseleri fonlar için tasfiye kararı alınmadan tam bir gün önce sattı. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da sevk yazısındaki tespitleri sosyal medyadan paylaşarak 'Sürprizlere hazır olun' dedi.

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Fatma Betül Sayan tutuklandı: Sevk yazısında dikkat çeken detay.

Fatma Betül Sayan tutuklandı: Sevk yazısında dikkat çeken detay.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasını sürdürüyor. İstanbul Adliyesi'nde 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Kaya, yaklaşık 2 saat 15 dakika süren işlemin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, eski bakanın 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Aynı soruşturmada ifadesi alınan eşi İlyas Kaya ile SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Savcılığın sevk yazısında, Özata Denizcilik (OZATD) hissesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu raporuna dikkat çekildi. Raporda Kaya'nın, hissenin fiyatını ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek, kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu yönünde tespit bulunduğu belirtildi. KAP'taki ortaklık yapısı incelendiğinde Tera Grubu'nun şirket ve fon bazında bu hisseden yoğun alım yaptığı da yazıya geçti.

Yazıya göre Kaya, OZATD hissesini 2026'nın nisan ayında aldı ve 16 Eylül'de sattı. Bu tarih, fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den yalnızca bir gün önceye denk geliyor. Üstelik hisseler piyasada satılmadı; virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından alındı.

Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntı ise takas süresi oldu. Borsada hisse satışında para normalde iki iş günü sonra, yani T+2 takasıyla hesaba geçiyor. Sevk yazısına göre Kaya'nın satışında bu süre beklenmedi; işlem T+0 olarak yapıldı ve satış bedeli aynı gün eski bakanın hesabına yatırıldı. Savcılık, ilk kez borsa yatırımı yapan Kaya'nın yüksek tutarda yatırım yapmasını ve Tera yöneticileriyle diyalog halinde olmasını da göz önüne alarak, şüphelinin fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının verileceğini bilerek işlem yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

"Çok ağır tespitler var."

"Çok ağır tespitler var."
twitter.com

Şamil Tayyar'ın paylaşımları şöyle👇🏻

'Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk yazısında çok ağır tespitler var.

Tasfiye işleminden 1 gün önce satış kararı veriyor.

2 gün takasta beklemesi gereken para, risk olmasın diye aynı gün TERA tarafından virman yapılarak ödeniyor.

Savcılık, bu işlemi “içeriden bilgi alınarak yapılması” olarak değerlendiriyor.

Doğru ve yerinde bir tespittir.

TERA yöneticileri Emre Tezmen ve Erdin Özel’le yakın ilişkileri de dosyaya ekleniyor.

Fakat burada bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim.

Aslında bu tespit, daha önce yapılmış, TERA ve SPK kayıtlarında yer almıştı.

Hatta TERA içinden bu usulsüz işlemle ilgili SPK’ya suç duyurusu yapıldığı biliniyordu.

Daha önce bu konuda ihmali veya kastı olan kamu görevlileri de hesaba çekilmelidir.'

"Sürprizlere hazır olun."

"Sürprizlere hazır olun."
twitter.com

'Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanması, sonuçları itibariyle fon operasyonundaki en “derin” karardır.

Bırakın iktidar tabanını, muhalefet bile ekseriyetle tutuklama kararının çıkacağına inanmıyordu.

Kaya’nın 'suç örgütü üyesi' olarak tanımlanması, kararın dikkat çekici en önemli yanıdır.

Yaptıkları belki yarına kaldı ama kimsenin yanına kalmadı, kalmayacak.

Bekleyin.

Sadece adli değil idari ve siyasi alanda da büyük sürprizlere hazır olun.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'hesaplaşma' için tüm kapıları araladı.

Fatma Betül Sayan Kaya, tüm siyasilerin ders alması gereken bir örnektir.

Doyumsuzluğun, aşırı hırs ve kibir bileşenlerinin insanları nasıl felakete sürüklediğini gösteriyor.

Tabi anlayana.'

"Liste açıklanmazsa fatura AK Parti'ye kesilir."

"Liste açıklanmazsa fatura AK Parti'ye kesilir."
twitter.com

'Fonda fahiş kazanç sağlayanların yer aldığı listeyle ilgili neredeyse herkes “açıklanmalı” dedi.

Son olarak Mehmet Şimşek bakanımız “bence de” dedi.

Bence de.

Açıklanmazsa, bu saatten sonra fatura AK Parti’ye kesilir, açıklanmasını temin etmelidir.

Uyarmış olayım.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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