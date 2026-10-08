Bir Vurgundan Diğer Vurguna Giden Para: Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin İfadesindeki İlginç Ayrıntı
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Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri nedeniyle tartışmaların odağında bulunan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Suçlamaları reddeden çiftin ifadesindeki 'ikinci vurgun' detayı ise dikkat çekti. Kaya çifti, hisselerden elde ettikleri milyarlarca liralık kazancı daha sonra Tera Portföy bünyesindeki fonlarda değerlendirdiklerini ve buradan da ayrı bir kazanç elde ettiklerini söyledi.
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Türkiye'nin konuştuğu fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı almasının ardından dikkatler AK Parti'den ihraç edilen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’ya çevrildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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