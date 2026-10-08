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Bir Vurgundan Diğer Vurguna Giden Para: Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin İfadesindeki İlginç Ayrıntı

Bir Vurgundan Diğer Vurguna Giden Para: Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin İfadesindeki İlginç Ayrıntı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 12:18
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Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri nedeniyle tartışmaların odağında bulunan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Suçlamaları reddeden çiftin ifadesindeki 'ikinci vurgun' detayı ise dikkat çekti. Kaya çifti, hisselerden elde ettikleri milyarlarca liralık kazancı daha sonra Tera Portföy bünyesindeki fonlarda değerlendirdiklerini ve buradan da ayrı bir kazanç elde ettiklerini söyledi.

Kaynak: Mynet

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Türkiye'nin konuştuğu fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı almasının ardından dikkatler AK Parti'den ihraç edilen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’ya çevrildi.

Türkiye'nin konuştuğu fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı almasının ardından dikkatler AK Parti'den ihraç edilen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’ya çevrildi.

Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olan çift, skandalın ortaya çıkmasının ardından 12 gün sonra İstanbul Adliyesi’ne giderek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nda “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. 

Kaya çifti ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Çiftin savcılık ifadelerinde, Özata Denizcilik hisselerinin yükseleceğine ilişkin önceden herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’den herhangi bir tüyo almadıkları yönündeki savunmalarını yineledikleri öğrenildi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerinden elde ettikleri milyarlarca liralık kazancın bir bölümünü ağustos ayının sonu ile eylül ayının başlarında çektiklerini belirtti. Çift, söz konusu parayı daha sonra kısa süreli olarak Tera Portföy tarafından yönetilen fonlarda değerlendirdiklerini ifade etti.

Ancak savcılık dosyasında çiftin hangi Tera fonlarına yatırım yaptığı, bu fonlara ne kadar para aktardığı ve yatırılan paraların hangi tarihlerde çekildiğine ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediği belirtildi.

Bu işlemler, soruşturmadaki para trafiğinin kapsamının daha ayrıntılı incelenmesine neden oldu.

163 milyon TL 2,2 milyar TL oldu.

163 milyon TL 2,2 milyar TL oldu.

Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri kamuoyunun gündemine, yatırımlarındaki sıra dışı artış nedeniyle gelmişti. İddialara göre çift, yaklaşık 163 milyon TL'lik yatırımı 5 ay içerisinde 2,2 milyar TL seviyesine çıkardı. İşlemlerin ardından başlayan tartışmalar üzerine Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevlerinden istifa etti ve partiden ihraç edildi.

Kaya çiftinin 5 Ekim'de TMSF nezdinde oluşturulan gönüllülük esaslı iade fonlarına 1 milyar 860 milyon TL aktardığı belirtildi. Ancak bu ödemenin, olası bir adli para cezasından doğrudan mahsup edilmesinin mevcut mevzuat kapsamında mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Soruşturma kapsamında çiftin olası bir mahkumiyet halinde karşılaşabileceği yaptırım ise yargılama sonucunda netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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