Bir Vurgundan Diğer Vurguna Giden Para: Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin İfadesindeki İlginç Ayrıntı

Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olan çift, skandalın ortaya çıkmasının ardından 12 gün sonra İstanbul Adliyesi’ne giderek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nda “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

Kaya çifti ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Çiftin savcılık ifadelerinde, Özata Denizcilik hisselerinin yükseleceğine ilişkin önceden herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’den herhangi bir tüyo almadıkları yönündeki savunmalarını yineledikleri öğrenildi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerinden elde ettikleri milyarlarca liralık kazancın bir bölümünü ağustos ayının sonu ile eylül ayının başlarında çektiklerini belirtti. Çift, söz konusu parayı daha sonra kısa süreli olarak Tera Portföy tarafından yönetilen fonlarda değerlendirdiklerini ifade etti.

Ancak savcılık dosyasında çiftin hangi Tera fonlarına yatırım yaptığı, bu fonlara ne kadar para aktardığı ve yatırılan paraların hangi tarihlerde çekildiğine ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediği belirtildi.

Bu işlemler, soruşturmadaki para trafiğinin kapsamının daha ayrıntılı incelenmesine neden oldu.