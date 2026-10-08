Soruşturma Öncesi Fonlardan Para Çektiği İddia Edilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Açıklama
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon iddiaları üzerine açıklama yaptı. Hedef Portföy'de SUKUK hesabına 2024 yılında yatırdığı paranın halen durduğunu belirten Bolat, iddiaları yalanladı.
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Bolat, kamuoyunda kendisini, ailesini ve yürüttüğü görevi hedef aldığını belirttiği fon iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
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Aile tasarrufunun yaklaşık 2 yıl 8 aydır aynı hesapta bulunduğunu yineleyen Bolat, bunun dışında herhangi bir borsa operasyonu gerçekleştirmediğini ifade etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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