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Soruşturma Öncesi Fonlardan Para Çektiği İddia Edilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Açıklama

Soruşturma Öncesi Fonlardan Para Çektiği İddia Edilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 07:47
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon iddiaları üzerine açıklama yaptı. Hedef Portföy'de SUKUK hesabına 2024 yılında yatırdığı paranın halen durduğunu belirten Bolat, iddiaları yalanladı.

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Bolat, kamuoyunda kendisini, ailesini ve yürüttüğü görevi hedef aldığını belirttiği fon iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Bolat, kamuoyunda kendisini, ailesini ve yürüttüğü görevi hedef aldığını belirttiği fon iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Bakan Ömer Bolat, açıklamasında fonlardan soruşturma öncesinde parasını çektiği ve hesabını kapattığı yönündeki iddiaları reddetti. Göreve gelmesinin ardından kendisinin ve birinci derece aile yakınlarının mal varlığı bildirimlerini mevzuatta belirlenen usul ve süreler içerisinde yetkili kurumlara sunduğunu belirten Bolat, herhangi bir gelir veya mal varlığını gizlemediğini ifade etti.

Bolat, 'Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir' dedi.

Türkiye'de bin 200'den fazla yatırım fonunun yanı sıra çok sayıda sermaye piyasası aracı bulunduğunu hatırlatan Bolat, 16 Eylül 2026'da 7 yatırım kuruluşu hakkında başlatılan incelemeler üzerinden kendi adının da tartışmaya dahil edilmesine tepki gösterdi. Bolat, yaşananları 'sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu' olarak nitelendirdi.

Ailesinin mali birikimine ilişkin rakamları da paylaşan Bolat, 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası geçmişinden oluştuğunu söylediği 37,8 milyon TL'lik tasarrufun, bakanlık görevi nedeniyle profesyonel faaliyetlerine ara vermesinin ardından 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki SUKUK hesabına yatırıldığını belirtti.

Bakan Bolat, söz konusu yatırımın yaklaşık 2 yıl 8 aydır kapatılmadığını ve 16 Eylül'de başlatılan incelemelerden sonra da aynı hesapta tutulmaya devam edildiğini kaydetti. Bolat, bu süre içerisinde tasarruf üzerinden herhangi bir hisse senedi alım satımı veya farklı bir yatırım işlemi gerçekleştirilmediğini ifade etti.

Bolat, açıkladığı bu rakamlara işaret ederek kendisi hakkında dile getirilen 'fona 400 koydu, 800 aldı' iddiasının 'koskoca bir yalan' olduğunu söyledi.

Aile tasarrufunun yaklaşık 2 yıl 8 aydır aynı hesapta bulunduğunu yineleyen Bolat, bunun dışında herhangi bir borsa operasyonu gerçekleştirmediğini ifade etti.

Aile tasarrufunun yaklaşık 2 yıl 8 aydır aynı hesapta bulunduğunu yineleyen Bolat, bunun dışında herhangi bir borsa operasyonu gerçekleştirmediğini ifade etti.

Adı gündeme gelen yatırım veya finans kuruluşlarında yöneticilik, ortaklık ya da imza yetkisinin bulunmadığını belirten Bolat, söz konusu şirketlerin yönetim faaliyetleriyle ilişkilendirilmesine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kendisinin ve ailesinin kripto varlığı ya da yurt dışında finansal yatırımı bulunmadığını dile getiren Bolat; gelir, gider, ödeme ve diğer mali hareketlerinin devletin denetimine açık olduğunu belirtti.

Vergi veya sigorta primi borçlarının bulunmadığını da ifade eden Bolat; MASAK, SPK, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının yapacağı her türlü denetime açık olduklarını bildirdi.

Hakkında ortaya atılan iddiaların ailesini de etkilediğini belirten Bolat, 8 yaşındaki torunlarının yaşananlar nedeniyle ağladığını söyledi. Bolat, iddiaları yayan kişi ve kurumlara karşı hukuki haklarını kullanacağını da belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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