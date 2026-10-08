Soruşturma Öncesi Fonlardan Para Çektiği İddia Edilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Açıklama

Bakan Ömer Bolat, açıklamasında fonlardan soruşturma öncesinde parasını çektiği ve hesabını kapattığı yönündeki iddiaları reddetti. Göreve gelmesinin ardından kendisinin ve birinci derece aile yakınlarının mal varlığı bildirimlerini mevzuatta belirlenen usul ve süreler içerisinde yetkili kurumlara sunduğunu belirten Bolat, herhangi bir gelir veya mal varlığını gizlemediğini ifade etti.

Bolat, 'Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir' dedi.

Türkiye'de bin 200'den fazla yatırım fonunun yanı sıra çok sayıda sermaye piyasası aracı bulunduğunu hatırlatan Bolat, 16 Eylül 2026'da 7 yatırım kuruluşu hakkında başlatılan incelemeler üzerinden kendi adının da tartışmaya dahil edilmesine tepki gösterdi. Bolat, yaşananları 'sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu' olarak nitelendirdi.

Ailesinin mali birikimine ilişkin rakamları da paylaşan Bolat, 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası geçmişinden oluştuğunu söylediği 37,8 milyon TL'lik tasarrufun, bakanlık görevi nedeniyle profesyonel faaliyetlerine ara vermesinin ardından 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki SUKUK hesabına yatırıldığını belirtti.

Bakan Bolat, söz konusu yatırımın yaklaşık 2 yıl 8 aydır kapatılmadığını ve 16 Eylül'de başlatılan incelemelerden sonra da aynı hesapta tutulmaya devam edildiğini kaydetti. Bolat, bu süre içerisinde tasarruf üzerinden herhangi bir hisse senedi alım satımı veya farklı bir yatırım işlemi gerçekleştirilmediğini ifade etti.

Bolat, açıkladığı bu rakamlara işaret ederek kendisi hakkında dile getirilen 'fona 400 koydu, 800 aldı' iddiasının 'koskoca bir yalan' olduğunu söyledi.