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Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'den İhraç Edildi!

Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'den İhraç Edildi!

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
07.10.2026 - 23:37
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İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında bugün adliyede şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın ardından AK Parti cephesinden sıcak bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber'e yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Fatma Betül Sayan Kaya'nın partiden ihraç edildiğini duyurdu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik sürdürülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında hareketli saatler yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik sürdürülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında hareketli saatler yaşandı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne geldi.

'Şüpheli' sıfatıyla soruşturma savcısına ifade veren Kaya çiftinin adliyedeki ifade işlemleri yaklaşık 1 saat sürdü. Süreç boyunca savcılığın sorularını yanıtlayan iki isim, ifade verme işleminin tamamlanmasının ardından adliye binasından ayrıldı.

İfade işleminin tamamlanmasının hemen ardından akşam saatlerinde katıldığı A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, parti olarak gerekli adımları attıklarını vurguladı.

İfade işleminin tamamlanmasının hemen ardından akşam saatlerinde katıldığı A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, parti olarak gerekli adımları attıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hareket edildiğini belirten İnan, şu ifadeleri kullandı:

'AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir.'

Konunun bundan sonraki boyutunun adli mercilerde olduğunu ifade eden AK Parti Genel Sekreteri İnan, 'Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz' diyerek kararın yargıya ait olduğunu altını çizdi.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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