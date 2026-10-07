Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'den İhraç Edildi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında bugün adliyede şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın ardından AK Parti cephesinden sıcak bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber'e yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Fatma Betül Sayan Kaya'nın partiden ihraç edildiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik sürdürülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında hareketli saatler yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İfade işleminin tamamlanmasının hemen ardından akşam saatlerinde katıldığı A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, parti olarak gerekli adımları attıklarını vurguladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın