Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'den İhraç Edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hareket edildiğini belirten İnan, şu ifadeleri kullandı:

'AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir.'

Konunun bundan sonraki boyutunun adli mercilerde olduğunu ifade eden AK Parti Genel Sekreteri İnan, 'Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz' diyerek kararın yargıya ait olduğunu altını çizdi.