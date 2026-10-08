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Cemil Tugay Göndermesi: AK Partili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM Genel Kurulu'nda İzmir Marşı'nı Mırıldandı

Cemil Tugay Göndermesi: AK Partili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM Genel Kurulu'nda İzmir Marşı'nı Mırıldandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 08:48
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından tartışmalar devam ederken AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM Genel Kurulu’nda İzmir Marşı’nı mırıldandı. Hacıoğulları'na muhalefet milletvekilleri ise tepki gösterdi.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Bir dakikalık gündem dışı söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, şarkıların insanlara geçmişi ve hatıraları hatırlattığını vurgulayarak 'Sayın Başkan’ım terennüm şart. Şarkılar hatırlatır, ayağa kaldırır, bir hatıra düşürür aklınıza. Şimdi ben herkese değil, kendime, kendi içime mırıldanacağım, kendi milletime... Ezan gibi söylemeyeceğim, kahmet gibi içime... Haydi safları sıklaştırın ve içinizden geçirin sözleri' dedi.

Bu sözleri sonrası Hacıoğulları, İzmir Marşı’nı mırıldandı.

Hacıoğulları'nın İzmir Marşı’nı mırıldanmasının ardından muhalefet milletvekilleri Hacıoğulları'na, 'Milli iradenin temsil edildiği yüce Meclis’ten halk iradesini gasp eden iktidara sesleniyorum' sözleriyle tepki gösterildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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