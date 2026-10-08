Cemil Tugay Göndermesi: AK Partili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM Genel Kurulu'nda İzmir Marşı'nı Mırıldandı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından tartışmalar devam ederken AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM Genel Kurulu’nda İzmir Marşı’nı mırıldandı. Hacıoğulları'na muhalefet milletvekilleri ise tepki gösterdi.
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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