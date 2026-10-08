Eski Öğrencisi Olduğu Liseye Öğretmen Kılığında Girdi: Öğrencilere Küfür Etti, Irkçı Hakaretler Savurdu!
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ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Milwaukee'de yaşayan 23 yaşındaki Amy Jones, 24 Eylül sabahı Rufus King Uluslararası Lisesi'ne vekil öğretmen kılığında girip sınıflara ulaştı. Okul personeli, kadını bir zamanlar bu okulun öğrencisi olarak tanıdı. Jones hakkında biri kamu görevlisi taklidi, beşi çocuğu zararlı ifadelere maruz bırakma olmak üzere 6 ağır suç isnadıyla dava açıldı.
Kaynak: Wisconsin Public Radio, TMJ4
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Jones, ifadesine göre öğrencilerin arasına karışarak içeri girdi ve ziyaretçi listesine kendini vekil öğretmen olarak yazdırdı.
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Şikâyet dilekçesine göre Jones sınıfta küfür etti, ırkçı hakaretler savurdu ve öğrencileri ırk ile cinsiyete göre ayırdı.
Öğrencilerin durumu personele bildirmesiyle sahte vekil öğretmen okuldan çıkarıldı.
Okul yönetimi, ofisin vekil öğretmenleri doğrulamada bölge protokolünü uygulamadığını kabul etti.
"Bu dava bir ebeveyn olarak çok endişe verici": Jones'un ilk duruşması yapıldı, ikinci duruşma 20 Ekim'de.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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