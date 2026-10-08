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Eski Öğrencisi Olduğu Liseye Öğretmen Kılığında Girdi: Öğrencilere Küfür Etti, Irkçı Hakaretler Savurdu!

Eski Öğrencisi Olduğu Liseye Öğretmen Kılığında Girdi: Öğrencilere Küfür Etti, Irkçı Hakaretler Savurdu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 08:36
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ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Milwaukee'de yaşayan 23 yaşındaki Amy Jones, 24 Eylül sabahı Rufus King Uluslararası Lisesi'ne vekil öğretmen kılığında girip sınıflara ulaştı. Okul personeli, kadını bir zamanlar bu okulun öğrencisi olarak tanıdı. Jones hakkında biri kamu görevlisi taklidi, beşi çocuğu zararlı ifadelere maruz bırakma olmak üzere 6 ağır suç isnadıyla dava açıldı.

Kaynak: Wisconsin Public Radio, TMJ4

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Jones, ifadesine göre öğrencilerin arasına karışarak içeri girdi ve ziyaretçi listesine kendini vekil öğretmen olarak yazdırdı.

Jones, ifadesine göre öğrencilerin arasına karışarak içeri girdi ve ziyaretçi listesine kendini vekil öğretmen olarak yazdırdı.

Milwaukee Devlet Okulları'na bağlı Rufus King'e giriş, normalde günlük güvenlik taramasından ve ofisteki doğrulamadan geçiyor. Jones, dedektiflere verdiği ifadede öğrencilerle birlikte içeri girip 'aralarına karıştığını' söyledi. Sekretere vekil öğretmen olduğunu belirttiğini, ziyaretçi listesini de imzaladığını anlattı. Telefonunda hiçbir uygulama göstermediğini, okulda telefonunun da bulunmadığını ekledi.

Ofis, kendisine beşinci kattaki bir sınıfı gösterdi. Okul müdürü Doreen Badillo'nun velilere ve personele gönderdiği mesaja göre Jones, güvenlik taramasından sorunsuz geçti. Asıl eksik, vekil öğretmenlerin kayıtlı olduğu Frontline sisteminde adının aranmamasıydı. Oysa vekiller bu sistemde belirli bir öğretmenin devamsızlığına atanıyor ve ofisin, görevlendirmeyi doğrulamadan kimseyi içeri alması beklenmiyor.

Şikâyet dilekçesine göre Jones sınıfta küfür etti, ırkçı hakaretler savurdu ve öğrencileri ırk ile cinsiyete göre ayırdı.

Şikâyet dilekçesine göre Jones sınıfta küfür etti, ırkçı hakaretler savurdu ve öğrencileri ırk ile cinsiyete göre ayırdı.

Şikâyet dilekçesindeki ifadeye göre öğrenciler Jones'un 'küfürlü dil, ırkçı hakaretler, cinsel içerikli aşağılayıcı sözler' kullandığını ve sınıfı ırk ile cinsiyete göre böldüğünü anlattı. Bir öğrenciye 'şişko' dediği, öğrencilere eşcinsel ya da bakire olup olmadıklarını sorduğu da kayda geçti. Bir öğrencinin çektiği videoda Jones'un küfrettiği, erkek öğrencilere cinsel eylemleri anlattığı duyuluyor.

Öğrencilere, kendisinin suç kaydı olduğunu ve hapse girmekten çekinmediğini söylediği de aktarıldı. İlk sınıfta bir öğretmen yaklaşık 20 dakika yanında kaldı, ancak öğretmen çıkınca Jones'un tavrının değiştiği bildirildi. Sorgusunda ise sınıfa girme nedenini 'canı sıkıldığı' ve 'çocuklardan nefret ettiği' şeklinde açıkladı.

Öğrencilerin durumu personele bildirmesiyle sahte vekil öğretmen okuldan çıkarıldı.

Öğrencilerin durumu personele bildirmesiyle sahte vekil öğretmen okuldan çıkarıldı.

Öğrencilerin uyarısı üzerine personel kadının kimliğini sorguladı. Müdür, vekil öğretmen sağlayan ajansı aradı ve Jones'un ajansla hiçbir bağı olmadığı ortaya çıktı. Okul çalışanları ayrıca kadını eski öğrenci olarak tanıdı. Jones, derslerde yaklaşık üç ders saati geçirdikten sonra polis eşliğinde binadan çıkarıldı.

Savcılık belgelerine göre Jones tutuklandı ve Milwaukee County Cezaevi'ne gönderildi. Avukatı, müvekkilinin ruh sağlığıyla ilgili geçmişi olduğunu söyledi. Jones'un bir psikiyatri kuruluşunda yakalandığı bildirildi.

Okul yönetimi, ofisin vekil öğretmenleri doğrulamada bölge protokolünü uygulamadığını kabul etti.

Okul yönetimi, ofisin vekil öğretmenleri doğrulamada bölge protokolünü uygulamadığını kabul etti.

Okulun, olay günü velilere 'bir vekil öğretmenin uygunsuz yorumlar yaptığını' bildiren bir not gönderdiği, ancak kadının vekil kılığına girmiş biri olduğunun 5 Ekim'e kadar açıklanmadığı belirtildi. Müdür Badillo salı günü velilere yazdığı mektupta 'ofisin, kişinin doğrulanmasında bölge protokolünü izlemediğini' kabul etti. Çalışanların yeniden eğitileceğini, hesap vereceklerini ve etkilenen sınıflardaki öğrencilere destek sağlandığını duyurdu.

Milwaukee Devlet Okulları da aksaklığı Rufus King'deki ofisin hatasına bağladı. Okulda sophomore (10. sınıf) okuyan bir çocuğun velisi Courtney Daniels ise 'Herhangi biri çocuğumun bulunduğu okula girebilirmiş' dedi ve Jones'un 'örnek olması gerektiğini' söyledi.

"Bu dava bir ebeveyn olarak çok endişe verici": Jones'un ilk duruşması yapıldı, ikinci duruşma 20 Ekim'de.

"Bu dava bir ebeveyn olarak çok endişe verici": Jones'un ilk duruşması yapıldı, ikinci duruşma 20 Ekim'de.

Jones ilk kez salı günü mahkemeye çıktı. Milwaukee County Mahkeme Komiseri Rosa Barillas duruşmada şunları söyledi: 'Bu dava bir ebeveyn olarak çok endişe verici. Çocuklarımızı okula güvende olacaklarını ve zarar görmeyeceklerini düşünerek gönderiyoruz, bu olmadı.'

Jones'a yöneltilen suçlamalar bir adet kamu görevlisi taklidi ve beş adet çocuğu zararlı ifadelere maruz bırakma. Avukatına ulaşılamadı. Dosyadaki ön duruşmanın 20 Ekim'de görülmesi bekleniyor. Olayla ilgili görüntüler aşağıda:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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