Eski Öğrencisi Olduğu Liseye Öğretmen Kılığında Girdi: Öğrencilere Küfür Etti, Irkçı Hakaretler Savurdu!

Şikâyet dilekçesindeki ifadeye göre öğrenciler Jones'un 'küfürlü dil, ırkçı hakaretler, cinsel içerikli aşağılayıcı sözler' kullandığını ve sınıfı ırk ile cinsiyete göre böldüğünü anlattı. Bir öğrenciye 'şişko' dediği, öğrencilere eşcinsel ya da bakire olup olmadıklarını sorduğu da kayda geçti. Bir öğrencinin çektiği videoda Jones'un küfrettiği, erkek öğrencilere cinsel eylemleri anlattığı duyuluyor.

Öğrencilere, kendisinin suç kaydı olduğunu ve hapse girmekten çekinmediğini söylediği de aktarıldı. İlk sınıfta bir öğretmen yaklaşık 20 dakika yanında kaldı, ancak öğretmen çıkınca Jones'un tavrının değiştiği bildirildi. Sorgusunda ise sınıfa girme nedenini 'canı sıkıldığı' ve 'çocuklardan nefret ettiği' şeklinde açıkladı.