DSÖ Açıkladı: 5-19 Yaş Arasındaki 170 Milyon Çocuk ve Ergen Obeziteyle Yaşıyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergenin obezite ile yaşadığını, bu yaş grubunda obezite yaygınlığının 1990'dan bu yana 4 katına çıkarak yüzde 8'e yükseldiğini duyurdu. Örgüt, çocuk ve ergenlerde obezite artışını ele alan ilk kılavuzunu da yayımlayarak tedavide temelin ilaç ya da cerrahi değil; beslenme, fiziksel aktivite ve davranış değişikliği desteği olması gerektiğini vurguladı. Raporda ayrıca obezite ile ruh sağlığı sorunlarının erken ve birlikte ele alınması çağrısı yapıldı.
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DSÖ: 5-19 Yaş Arasındaki 170 Milyon Çocuk ve Ergen Obeziteyle Yaşıyor
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Obezite Etkili Bakımla Yönetilebilen Kronik Bir Hastalık Olarak Tanımlandı
Rapor, Obezite ile Ruh Sağlığı Sorunlarının Birlikte Ele Alınmasını İstedi
DSÖ, Çocuklarda İlk Basamak Olarak Beslenme, Hareket ve Davranış Değişikliğini Önerdi
İlaç Tedavisi ve Bariatrik Cerrahi İçin Yaş ve Koşul Sınırı Getirildi
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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