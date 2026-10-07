DSÖ Açıkladı: 5-19 Yaş Arasındaki 170 Milyon Çocuk ve Ergen Obeziteyle Yaşıyor

DSÖ'nün yayımladığı rapora göre 2024'te 5-9 yaşındaki 70 milyon çocuk ve 10-19 yaşındaki 100 milyon ergen olmak üzere toplam 170 milyon çocuk ve ergen obezite ile yaşıyor.

Bu yaş grubunda obezite yaygınlığı 1990'dan bu yana 4 katına çıkarak yüzde 2'den yüzde 8'e yükseldi. Rapor, çocuk ve ergenler arasındaki obezite artışını ele alan ve sağlık sistemleri ile sağlık çalışanlarının zamanında, kanıta dayalı ve insan odaklı bakım sunabileceğini ortaya koyan, DSÖ'nün ilk kılavuzuna ilişkin.