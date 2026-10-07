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DSÖ Açıkladı: 5-19 Yaş Arasındaki 170 Milyon Çocuk ve Ergen Obeziteyle Yaşıyor

DSÖ Açıkladı: 5-19 Yaş Arasındaki 170 Milyon Çocuk ve Ergen Obeziteyle Yaşıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 21:19
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergenin obezite ile yaşadığını, bu yaş grubunda obezite yaygınlığının 1990'dan bu yana 4 katına çıkarak yüzde 8'e yükseldiğini duyurdu. Örgüt, çocuk ve ergenlerde obezite artışını ele alan ilk kılavuzunu da yayımlayarak tedavide temelin ilaç ya da cerrahi değil; beslenme, fiziksel aktivite ve davranış değişikliği desteği olması gerektiğini vurguladı. Raporda ayrıca obezite ile ruh sağlığı sorunlarının erken ve birlikte ele alınması çağrısı yapıldı.

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DSÖ: 5-19 Yaş Arasındaki 170 Milyon Çocuk ve Ergen Obeziteyle Yaşıyor

DSÖ: 5-19 Yaş Arasındaki 170 Milyon Çocuk ve Ergen Obeziteyle Yaşıyor

DSÖ'nün yayımladığı rapora göre 2024'te 5-9 yaşındaki 70 milyon çocuk ve 10-19 yaşındaki 100 milyon ergen olmak üzere toplam 170 milyon çocuk ve ergen obezite ile yaşıyor.

Bu yaş grubunda obezite yaygınlığı 1990'dan bu yana 4 katına çıkarak yüzde 2'den yüzde 8'e yükseldi. Rapor, çocuk ve ergenler arasındaki obezite artışını ele alan ve sağlık sistemleri ile sağlık çalışanlarının zamanında, kanıta dayalı ve insan odaklı bakım sunabileceğini ortaya koyan, DSÖ'nün ilk kılavuzuna ilişkin.

Obezite Etkili Bakımla Yönetilebilen Kronik Bir Hastalık Olarak Tanımlandı

Obezite Etkili Bakımla Yönetilebilen Kronik Bir Hastalık Olarak Tanımlandı

Raporda obezitenin, etkili bakımla yönetilebilen kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğuna işaret edildi. Hastalığın sonuçlarının yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkabildiği, tip 2 diyabet ile kalp damar hastalıkları dahil bulaşıcı olmayan hastalıkların riskini artırabildiği vurgulandı.

Obezitenin önlenmesi ve yönetilmesinin; çocukların ve ergenlerin fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak, sağlıklı büyümelerini, eğitimlerini, sosyal refahlarını ve yaşam kalitelerini desteklemek açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Rapor, Obezite ile Ruh Sağlığı Sorunlarının Birlikte Ele Alınmasını İstedi

Rapor, Obezite ile Ruh Sağlığı Sorunlarının Birlikte Ele Alınmasını İstedi

Obeziteyle yaşayan çocukların ve ergenlerin ayrımcılık, dışlanma ve zorbalığa maruz kalabildiğine, bunun da duygusal refahlarına zarar verdiğine dikkat çekildi. Raporda kaygı, depresyon, düşük öz saygı ve duygusal düzensizliğin; sağlıksız beslenme davranışlarına, fiziksel hareketsizliğe ve sosyal geri çekilmeye katkıda bulunabileceği belirtildi.

DSÖ, sağlık çalışanlarının kapsayıcı, gelişimsel olarak uygun ve aile odaklı stratejiler kullanarak hem obeziteyi hem de ruh sağlığı sorunlarını erken ve birlikte ele alması gerektiğini ifade etti.

DSÖ, Çocuklarda İlk Basamak Olarak Beslenme, Hareket ve Davranış Değişikliğini Önerdi

DSÖ, Çocuklarda İlk Basamak Olarak Beslenme, Hareket ve Davranış Değişikliğini Önerdi

Raporda DSÖ'nün, obezitesi olan çocuklar ve ergenler için bireysel olarak ya da çok yönlü bir programın parçası şeklinde uygulanan yapılandırılmış beslenme, fiziksel aktivite ve davranış değişikliği müdahalelerini kuvvetle önerdiği kaydedildi.

Dijital sağlık müdahaleleri ise ebeveyn veya bakım veren kişi gözetiminde olmak kaydıyla belirli koşullar altında önerildi.

İlaç Tedavisi ve Bariatrik Cerrahi İçin Yaş ve Koşul Sınırı Getirildi

İlaç Tedavisi ve Bariatrik Cerrahi İçin Yaş ve Koşul Sınırı Getirildi

DSÖ, 0-9 yaşındaki çocuklar için farmakolojik tedavi, bariatrik cerrahi (mide veya sindirim sistemini değiştiren kilo verme ameliyatı) veya kilo verme cihazlarının kullanımını önermiyor.

10-19 yaşındaki ergenlerde onaylanmış ilaçlarla tedavi ancak gözetim altındaki çok yönlü bir yaşam tarzı programı ile istenen sonuçlara ulaşılamadığında değerlendirilebilir. Şiddetli obezitesi olan ergenler için ise bariatrik cerrahi, sıkı koşullar altında değerlendirilebilir.

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DSÖ'den Dr. Luz Maria De Regil: Bakımın Temeli İlaç Değil, Kapsamlı Destek

DSÖ'den Dr. Luz Maria De Regil: Bakımın Temeli İlaç Değil, Kapsamlı Destek

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Dr. Luz Maria De Regil, 'Çocuklar ve ergenler için obezite bakımının temeli ilaç veya cerrahi değil, sağlıklı beslenmeyi, fiziksel aktiviteyi ve sürdürülebilir davranış değişikliğini mümkün kılan kapsamlı desteğe erişimdir.' dedi.

Regil, önceliğin her çocuğun ve ergenin erken yaşlardan itibaren kaliteli bakıma ve destekleyici ortamlara erişebilmesini sağlamak, sağlıklı bir kiloya ulaşmalarına ve bunu korumalarına yardımcı olmak ve yaşam boyu sağlık ile refah için temel oluşturmak olması gerektiğinin altını çizdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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