Günde 10 Bin Kalori Alıyordu: Türkiye'de Ameliyat Olan 298 Kiloluk Adam 193 Kilo Verdi
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İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Jack Ako, en kilolu döneminde 298 kiloyu görmüştü. Günde 10 bin kaloriyi bulan beslenme düzeni yüzünden merdiven çıkmakta bile zorlanıyordu. Dört yıl önce aldığı bir kararla Türkiye'ye geldi ve hayatı tamamen değişti. Bugün 105 kilo olan genç baba, ilk vücut geliştirme yarışmasına hazırlanıyor.
Kaynak: SWNS
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Doğduğunda 5,9 kiloydu, okulun en iri çocuğuydu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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