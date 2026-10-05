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Günde 10 Bin Kalori Alıyordu: Türkiye'de Ameliyat Olan 298 Kiloluk Adam 193 Kilo Verdi

Günde 10 Bin Kalori Alıyordu: Türkiye'de Ameliyat Olan 298 Kiloluk Adam 193 Kilo Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 20:52
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İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Jack Ako, en kilolu döneminde 298 kiloyu görmüştü. Günde 10 bin kaloriyi bulan beslenme düzeni yüzünden merdiven çıkmakta bile zorlanıyordu. Dört yıl önce aldığı bir kararla Türkiye'ye geldi ve hayatı tamamen değişti. Bugün 105 kilo olan genç baba, ilk vücut geliştirme yarışmasına hazırlanıyor.

Kaynak: SWNS

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Doğduğunda 5,9 kiloydu, okulun en iri çocuğuydu

Doğduğunda 5,9 kiloydu, okulun en iri çocuğuydu

Batı Yorkshire'ın Wakefield kasabasında yaşayan Jack Ako, kilo sorununun doğduğu günden beri hayatının bir parçası olduğunu söylüyor. Yaklaşık 5,9 kilo doğan Ako, okul yıllarında hem sınıfın en iri çocuğuydu hem de rugby takımının en kilolu oyuncusu.

Asıl kırılma noktası ise bir bahis dükkanının işletmesini üstlendiği dönemde geldi. Gün boyu bilgisayar başında oturduğu bu işte yemek, günün neredeyse tek molasına dönüştü. Ako o dönemki ortamı 'hiç sağlıklı değildi' sözleriyle anlatıyor.

İşe giderken ikinci kahvaltı, eve dönerken pizza

İşe giderken ikinci kahvaltı, eve dönerken pizza

Sabahları evde ailesiyle kızarmış ekmek yiyen Ako, işe giderken yol üstündeki fırından iki kahvaltılık sandviç daha alıyordu. Öğlen evden getirdiği yemeği bitirdikten sonra dışarı çıkıp ya bir fast food menüsü ya da hazır sandviç menüsü alıyordu.

Eve dönmeden önce bir pizza ya da kızarmış tavuk alan Ako, akşam yemeğini de atlamıyordu. Kendi hesabına göre neredeyse hiç hareket etmediği bu günlerde aldığı kalori kolayca 10 bini buluyordu. Yetişkin bir erkeğin günlük ihtiyacının 2 bin 500 kalori civarında olduğu düşünülürse bu, dört kişinin günlük enerjisine denk geliyor.

25 yaşına geldiğinde tartı 297 kiloyu gösteriyordu. Ailesi ve arkadaşları endişelenmeye başlamıştı. Ako ise 'Aynaya baktığımda gördüğüm halden nefret ediyordum, bir şeyler yapmaya karar verdim' diyor.

5 yıllık bekleme listesi yerine Türkiye'de mide bandı taktırdı

5 yıllık bekleme listesi yerine Türkiye'de mide bandı taktırdı

Ako önce İngiltere'nin kamu sağlık sistemi NHS'e başvurdu ancak sınırlı destekle karşılaştı. 'Doktorlar yardım için beş yıllık bekleme listesi olduğunu söyledi. Açıkçası o kadar uzun yaşayacağımı düşünmüyordum' diyen Ako, Nisan 2022'de Türkiye'ye uçtu ve özel bir klinikte mide bandı taktırdı.

Bant, Ako'nun anlatımıyla 18 ay boyunca midesini küçülttü. İlk yıl yaklaşık 95 kilo veren Ako, bu dönemde hala sağlıklı beslenmediğini ama çok daha az yediğini ve daha uzun süre tok kaldığını söylüyor.

2024'te bandın etkisi sona erdiğinde tartı 171 kiloyu gösteriyordu. Ako için asıl dönüm noktası da bu oldu: 'Kendi kendime bu kadar yol geldim, bakalım daha ne kadar ileri gidebilirim dedim. Beslenmeyi, spor salonunu ve nasıl sağlıklı olabileceğimi araştırmaya başladım.'

Annesi ve eşi artık yardım için ilk onu arıyor

Annesi ve eşi artık yardım için ilk onu arıyor

Aradan geçen iki yılda Ako, hem yağ yakıp hem kas kazanarak bugünkü 105 kilosuna ulaştı. Bir zamanlar merdiven çıkamayan genç adam artık 5 kilometreyi rahatça koşuyor, salonda ağır kiloları kaldırıyor. Kişisel antrenör olan Ako, kendi antrenörlük işini de kurdu.

O kiloda geçirdiği 10 yıl için zaman zaman kendine kızdığını itiraf eden Ako, değişimin sırrını şöyle özetliyor: 'Gizli bir egzersiz ya da diyet yok. Mesele her günü kazanmak, istikrarlı olmak ve kendin için orada olmak.'

Ona göre en büyük değişim ise ailesindeki yeri oldu. 'Artık ailem, özellikle kızım için güvenilir biriyim. Eskiden annem ya da eşim benden yardım istemeyi akıllarına bile getirmezdi, şimdi ilk aradıkları kişi benim' diyen Ako, bunun kendisine hayatta bir amaç verdiğini ve hep istediği gibi ailesine bakabilen biri olduğunu hissettirdiğini anlatıyor.

Dünya şampiyonasında eski fotoğrafının önüne çıkacak

Dünya şampiyonasında eski fotoğrafının önüne çıkacak

Ako şimdi ilk vücut geliştirme yarışmasına, Buckinghamshire'da düzenlenecek Pure Elites Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Katılacağı dönüşüm kategorisinde önce yarışmacıların en kötü dönemlerine ait fotoğrafları sahneye yansıtılıyor, ardından yarışmacılar bugünkü halleriyle jürinin karşısına çıkıyor.

Ako için mesele kupa kazanmak değil: 'Bu, evde oturup hayatının bir değeri olmadığını düşünen insanlara herkesin her şeyi başarabileceğini göstermekle ilgili. 298 kiloyu görmüş biri dünya şampiyonasında yarışabiliyorsa, siz de gerçekten her şeyi yapabilirsiniz.'

Yarışmanın ardından okullarda ve yerel topluluklarda konuşmalar yapmayı planlayan Ako, hikayesiyle kilo sorunu yaşayan başkalarına cesaret vermek istiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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