Günde 10 Bin Kalori Alıyordu: Türkiye'de Ameliyat Olan 298 Kiloluk Adam 193 Kilo Verdi

Batı Yorkshire'ın Wakefield kasabasında yaşayan Jack Ako, kilo sorununun doğduğu günden beri hayatının bir parçası olduğunu söylüyor. Yaklaşık 5,9 kilo doğan Ako, okul yıllarında hem sınıfın en iri çocuğuydu hem de rugby takımının en kilolu oyuncusu.

Asıl kırılma noktası ise bir bahis dükkanının işletmesini üstlendiği dönemde geldi. Gün boyu bilgisayar başında oturduğu bu işte yemek, günün neredeyse tek molasına dönüştü. Ako o dönemki ortamı 'hiç sağlıklı değildi' sözleriyle anlatıyor.