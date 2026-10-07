Suyu Tükenen İlk Modern Kent Olabilir: Kabil'in Son 4 Yılı Kaldı, Kuyuların Yarısı Kurudu

2001'de 1 milyonun altında insanın yaşadığı Kabil'in bugünkü nüfusu 6 milyonu buluyor. Taliban'ın 2001'deki düşüşünün ardından başlayan geri dönüşlere son dönemde İran ve Pakistan'ın Afganları sınır dışı etmesi, bir de kırsaldan kente iç göç eklendi. Çok katlı binalar da hızla çoğalıyor ve sınırlı kaynak üzerindeki baskı artıyor.

Rakamlar ortada: yeraltı su seviyesi son on yılda yaklaşık 30 metre (100 feet) geriledi, yıllık su açığı 1,55 milyar fit küpü aşıyor ve kentteki kuyuların yaklaşık yarısı çoktan kurudu. Şebeke suyuna ise nüfusun yalnızca beşte biri ulaşabiliyor; geri kalan yüzde 80 akiferlere ve derin kuyulara bağımlı. Al Jazeera'nın aktardığına göre kentte kayıt dışı yaklaşık 120 bin kuyu bulunuyor ve 500'den fazla içecek ile maden suyu şirketi de aynı kaynaktan çekiyor.

Afganistan Su ve Çevre Profesyonelleri Ağı araştırmacısı Necibullah Sadid, yaşananın geçici bir kriz olmadığını, bir 'su iflası' olduğunu söyledi. Geri dönüşü mümkün olmayan bir kaynağın tükendiğini vurgulayan Sadid, sonun yaklaştığını bildiklerini de ekledi. Birleşmiş Milletler Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Mohd Faizee ise kentin bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu, önlem almak için çok az zaman kaldığını belirtti.