Suyu Tükenen İlk Modern Kent Olabilir: Kabil'in Son 4 Yılı Kaldı, Kuyuların Yarısı Kurudu
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Afganistan'ın başkenti Kabil, 2030'a kadar suyu tamamen tükenen ilk modern kent olma riskiyle karşı karşıya. CNN'in aktardığı Prosper Global verilerine göre kentin yeraltı su seviyesi son on yılda yaklaşık 30 metre düştü, kuyuların yaklaşık yarısı kurudu ve 6 milyonluk nüfus giderek kirlenen bir kaynağa mahkûm kalıyor.
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Nüfus 1 milyondan 6 milyona çıktı, yeraltı suyu on yılda yaklaşık 30 metre çekildi.
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Yoksul aileler gelirinin yüzde 30'unu suya veriyor, BM'nin önerdiği üst sınır yüzde 3.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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