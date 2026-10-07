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Rahatlamak İçin Banyoya Girenler Dikkat: 40 Derecede 30 Dakika, Tansiyonu Bisikletten Fazla Düşürdü

Rahatlamak İçin Banyoya Girenler Dikkat: 40 Derecede 30 Dakika, Tansiyonu Bisikletten Fazla Düşürdü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 14:46
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Gün sonunda sıcak bir banyoya girmek yalnızca rahatlatmıyor, damarlarınızı da çalıştırıyor olabilir. Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, 40 derecelik suda 30 dakika oturmanın tansiyonu, aynı sürede yapılan orta tempolu bisiklet egzersizinden daha fazla düşürdüğünü buldu. Çalışma European Journal of Applied Physiology dergisinde yayımlandı.

Kaynak: ScienceAlert

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Araştırmacılar 25 kişiyi göğüs hizasına kadar 40 derecelik suya soktu ve 30 dakika bekletti.

Araştırmacılar 25 kişiyi göğüs hizasına kadar 40 derecelik suya soktu ve 30 dakika bekletti.

Deneye 45-70 yaş arasında, fazla kilolu ya da obez 25 yetişkin katıldı; yaş ortalaması 59'du. Her katılımcı iki farklı uygulamayı rastgele sırayla tamamladı ve iki oturum arasında en az 72 saat bulunuyordu.

İlkinde gönüllüler 30 dakika boyunca göğüs hizasına kadar 40 °C'lik (104 °F) suda oturdu. Kalp atışı, ortalama arter basıncı ve vücudun iç sıcaklığı oturum boyunca izlendi. Ayrıca deri altındaki küçük damarlar, optik koherens tomografi (OCT) adı verilen girişimsel olmayan bir yöntemle incelendi.

Aynı kişiler başka bir gün 30 dakika hareketsiz bisiklette pedal çevirdi.

Aynı kişiler başka bir gün 30 dakika hareketsiz bisiklette pedal çevirdi.

Diğer uygulamada katılımcılar sabit bisiklette 30 dakika pedal çevirdi. Egzersizin şiddeti maksimum kalp atış hızlarının yüzde 60-70'ine denk geliyordu, yani orta tempolu bir antrenmandı.

Araştırmacılar bu kıyaslamayı bir boşluğu doldurmak için yaptı. Egzersizin damar sağlığını iyileştirdiği biliniyor; ancak dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 31'i fiziksel aktivite önerilerini karşılamıyor. Çalışmanın başındaki isim, Batı Avustralya Üniversitesi'nden egzersiz fizyoloğu Kristanti Wigati'ydi. Ekip, düzenli spor yapmakta zorlanan ve kalp-damar hastalığı risk faktörü taşıyan yaşlı bireyler için sıcak suyun alternatif olup olamayacağına bakmak istedi.

Sonuçta sıcak suyun hem sistolik hem diyastolik tansiyonu egzersizden daha çok düşürdüğü görüldü.

Sonuçta sıcak suyun hem sistolik hem diyastolik tansiyonu egzersizden daha çok düşürdüğü görüldü.

Sıcak su, egzersize kıyasla damar çapında, kan akışında, kan akış hızında ve kan akışı tespit edilen mikro damarların yoğunluğunda anlamlı ölçüde daha büyük artış sağladı. Vücudun iç sıcaklığı da daha çok yükseldi. Egzersizde ise kalp atış hızı daha yüksekti.

Araştırmacılar bulguyu şöyle özetledi: 'Bu belirgin mikrodamar tepkilerine, sıcak suya daldıktan sonra iç sıcaklıktaki daha büyük yükseliş ile sistolik ve diyastolik tansiyondaki daha büyük düşüşler eşlik etti.' Etkinin kaynağı, derinin doğrudan ısınması ve pasif ısınmanın vücuda bindirdiği yüksek ısıl yük olarak gösteriliyor. Damarlar genişleyerek ısıyı atmak için kanı deriye yönlendiriyor.

Ancak ekip, sonucun bir 'banyo egzersizden üstündür' mesajına dönüştürülmemesi gerektiğini de vurguladı. Deney süre bakımından eşitlendi, ısıl yük bakımından değil. Yazarlara göre sıcak su, kasların çalışmasına gerek kalmadan damarlara güçlü bir uyarı verdi. Örneklem küçük olduğu için kimsenin sporu bırakıp daha çok banyo yapmasını önermiyor; ancak düzenli egzersiz yapamayanlar için sıcak su tamamlayıcı bir seçenek olabilir. Çalışmada denenen süre ve sıcaklık, 30 dakika ve 40 derece oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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