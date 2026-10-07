Rahatlamak İçin Banyoya Girenler Dikkat: 40 Derecede 30 Dakika, Tansiyonu Bisikletten Fazla Düşürdü

Sıcak su, egzersize kıyasla damar çapında, kan akışında, kan akış hızında ve kan akışı tespit edilen mikro damarların yoğunluğunda anlamlı ölçüde daha büyük artış sağladı. Vücudun iç sıcaklığı da daha çok yükseldi. Egzersizde ise kalp atış hızı daha yüksekti.

Araştırmacılar bulguyu şöyle özetledi: 'Bu belirgin mikrodamar tepkilerine, sıcak suya daldıktan sonra iç sıcaklıktaki daha büyük yükseliş ile sistolik ve diyastolik tansiyondaki daha büyük düşüşler eşlik etti.' Etkinin kaynağı, derinin doğrudan ısınması ve pasif ısınmanın vücuda bindirdiği yüksek ısıl yük olarak gösteriliyor. Damarlar genişleyerek ısıyı atmak için kanı deriye yönlendiriyor.

Ancak ekip, sonucun bir 'banyo egzersizden üstündür' mesajına dönüştürülmemesi gerektiğini de vurguladı. Deney süre bakımından eşitlendi, ısıl yük bakımından değil. Yazarlara göre sıcak su, kasların çalışmasına gerek kalmadan damarlara güçlü bir uyarı verdi. Örneklem küçük olduğu için kimsenin sporu bırakıp daha çok banyo yapmasını önermiyor; ancak düzenli egzersiz yapamayanlar için sıcak su tamamlayıcı bir seçenek olabilir. Çalışmada denenen süre ve sıcaklık, 30 dakika ve 40 derece oldu.