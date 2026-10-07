Rahatlamak İçin Banyoya Girenler Dikkat: 40 Derecede 30 Dakika, Tansiyonu Bisikletten Fazla Düşürdü
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Gün sonunda sıcak bir banyoya girmek yalnızca rahatlatmıyor, damarlarınızı da çalıştırıyor olabilir. Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, 40 derecelik suda 30 dakika oturmanın tansiyonu, aynı sürede yapılan orta tempolu bisiklet egzersizinden daha fazla düşürdüğünü buldu. Çalışma European Journal of Applied Physiology dergisinde yayımlandı.
Kaynak: ScienceAlert
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Araştırmacılar 25 kişiyi göğüs hizasına kadar 40 derecelik suya soktu ve 30 dakika bekletti.
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Aynı kişiler başka bir gün 30 dakika hareketsiz bisiklette pedal çevirdi.
Sonuçta sıcak suyun hem sistolik hem diyastolik tansiyonu egzersizden daha çok düşürdüğü görüldü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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