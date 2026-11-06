Karar Sonrası Ağladı: Fatma Betül Sayan Kaya, Fon Soruşturması Kapsamında Tutuklandı
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Karar sonrası Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözyaşlarını tutamadığı öğrenilirken Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de tutuklama talebinin verildiği dakikalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebi sonrası gözyaşlarını tutamadığı öğrenilirken, ifade sonrası görüntüleri kameralara yansıdı 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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