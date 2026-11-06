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Karar Sonrası Ağladı: Fatma Betül Sayan Kaya, Fon Soruşturması Kapsamında Tutuklandı

Karar Sonrası Ağladı: Fatma Betül Sayan Kaya, Fon Soruşturması Kapsamında Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 07:13 Son Güncelleme: 06.11.2026 - 07:15
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Karar sonrası Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözyaşlarını tutamadığı öğrenilirken Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de tutuklama talebinin verildiği dakikalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Kaya'nın işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, Kaya'nın bu suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebi sonrası gözyaşlarını tutamadığı öğrenilirken, ifade sonrası görüntüleri kameralara yansıdı 👇

Tutuklama talebinin verildiği saatlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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