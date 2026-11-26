Atama Kurasında Adı "İş Yeri" Olan Hekim Gündem Olmuştu: Bakanlıktan Açıklama Geldi
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Diş hekimleri ve eczacılar için yapılan atama kurasında adı 'İş', soyadı 'Yeri' olan bir diş hekimi İstanbul Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine yerleştirildi. Durum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Kura sonuçlarında adı 'İş', soyadı 'Yeri' olan bir diş hekiminin Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine yerleştirildiği görüldü.
Sağlık Bakanlığı'na göre başvurular e-Devlet şifresi, e-imza veya mobil imzayla giriş yapılan platform üzerinden alınıyor.
Bakanlık, adayın başvuru formunda da aynı bilgilerin yer aldığını ve durumun noterle birlikte tutanağa alındığını duyurdu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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