Bugün diş hekimleri ve eczacılar için atama kurası gerçekleştirildi. Kurada dikkat çeken bir olay yaşandı. Kura sonuçlarında adı 'İş', soyadı 'Yeri' olan bir diş hekimi İstanbul Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine yerleştirildi.

Atanan kişinin adı ve soyadının 'İş Yeri' şeklinde olması kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Kullanıcılar konuyla ilgili birçok yorumda bulundu.