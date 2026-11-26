13 sayısından duyulan korkuya 'triskaidekafobi' deniyor. Bu inancın kökenine dair en yaygın açıklamalardan biri Son Akşam Yemeği. Hz. İsa'nın 12 havarisiyle yediği bu yemekte, onu daha sonra ele verecek olan Yahuda da masadaydı. 17. yüzyılın sonlarına doğru bu hikâye, bir masada 13 kişi toplanırsa birinin bir yıl içinde öleceği inancını beslemiş olabilir.

İskandinav mitolojisinde de benzer bir anlatı var: Loki, Valhalla'daki bir şölene davetsiz 13. konuk olarak geliyor ve tanrı Baldur'un ölümüne yol açacak olayları başlatıyor. Bazılarına göre ise 13'ün kötü şöhreti, ay sayısından saatlere kadar 'tam' kabul edilen 12'nin hemen ardından gelmesinden kaynaklanıyor.