Hürrem Neşeli, Mahidevran Zamanın Ayı: Osmanlı'da Kadınların Taşıdığı 14 İsmin Anlamı
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Bebeğine isim arayan bir anne listede Gülfem ile Handan arasında kararsız kaldığında, farkında olmadan yüzyıllar öncesinin saray kayıtlarını karıştırıyor. Bu 14 adın her birini Osmanlı'da bir valide sultan, bir haseki, bir prenses ya da bir şair taşıdı. Anlamlarına da Farsça ve Arapça köklerinden baktık.
1. Hüma: Talih getiren devlet kuşu
2. Gülşah: Çiçeklerin padişahı
3. Gülbahar: Bahar gülü
4. Mahidevran: Zamanın ayı
5. Hürrem: Neşeli, gönül açan
6. Gülfem: Gül ağızlı
7. Banu: Hanım, kadın
8. Handan: Gülen, güler yüzlü
9. Kösem: Sürünün önünde giden koç
10. Afitap: Güneş ışığı
11. Adile: Adaletli kadın
12. Leyla: Geceden gelen ad
13. Cemile: Güzel kadın
14. Cavidan: Ebedî, ölümsüz
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