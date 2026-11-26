Bebeğine isim arayan bir anne listede Gülfem ile Handan arasında kararsız kaldığında, farkında olmadan yüzyıllar öncesinin saray kayıtlarını karıştırıyor. Bu 14 adın her birini Osmanlı'da bir valide sultan, bir haseki, bir prenses ya da bir şair taşıdı. Anlamlarına da Farsça ve Arapça köklerinden baktık.