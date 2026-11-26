Deri liflerinin emdiği yağları içeride tutan vazelin, deriye hafif bir parlaklık da kazandırıyor. Yüzeysel çizikleri, sürtünme izlerini ve etiket ya da bant kalıntılarını gidermeye de yardımcı oluyor.

Uygulamadan önce ceketin üzerindeki toz ve kir alınıyor. Ardından vazelin deriye sürülüyor, deriyi yumuşatması için birkaç dakika bekletiliyor ve fazlası siliniyor.