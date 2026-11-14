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Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e Teknoloji Patronları Neden Siyah Deri Ceket Giyiyor?

Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e Teknoloji Patronları Neden Siyah Deri Ceket Giyiyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 20:42
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Silikon Vadisi'nin önde gelen teknoloji yöneticileri arasında siyah deri ceket giderek daha sık görülüyor. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang bu tarzı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Ceketin geçmişi motosiklet kulüplerine ve rock sahnelerine uzanıyor, bugün ise dünyanın en güçlü şirketlerinin yöneticilerinde görülüyor. 

Kaynak - Ekonomim

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Deri ceket isyanın simgesiydi.

Deri ceket isyanın simgesiydi.

Siyah deri ceket, 1940'ların sonundan itibaren gençlik kültürünün ve kültürel muhalefetin simgelerinden biri haline geldi. Schott şirketinin 1928'de tasarladığı Perfecto modeli önce motosiklet kültürüyle özdeşleşti, ardından rock ve punk müzisyenleri başta olmak üzere farklı alt kültürlerin gardırobuna girdi. Zamanla bir kıyafet olmaktan çıkan ceket, isyanın, özgürlüğün ve geleneksel düzene karşı duruşun işareti sayıldı.

Rock yıldızı artık şirket yöneticisi demek.

Rock yıldızı artık şirket yöneticisi demek.

1990'lı yıllarda rock yıldızı ifadesinin anlamı değişmeye başladı. Karşı kültürün isyankâr figürlerini tanımlayan bu ifade, zamanla şirket yöneticileri için kullanılan bir övgüye dönüştü. Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un siyah balıkçı yakaları da teknoloji dünyasında farklı bir kurumsal kimliğin simgesi oldu. Jobs'un kıyafet tercihi Apple'ın geleneksel iş dünyasından ayrışan imajını destekledi, şirketin 1984'te yayımlanan ünlü reklamı ise tüketicileri IBM'in temsil ettiği düzene karşı çıkmaya çağırdı.

Zuckerberg ceketini Huang'la değiştirdi.

Zuckerberg ceketini Huang'la değiştirdi.

Bir dönem kapüşonlu kıyafetlerle özdeşleşen Mark Zuckerberg, zamanla daha sportif ve lüks markaların öne çıktığı bir görünüme yöneldi. Zuckerberg ile Nvidia CEO'su Jensen Huang, 2024'te bir etkinlikte deri ceketlerini birbirleriyle değiştirmeleriyle gündeme geldi. Elon Musk, Jeff Bezos ve Jack Dorsey de deri ceket tercihleriyle öne çıkan teknoloji liderleri arasında yer alıyor. Huang ise özellikle Tom Ford tasarımlarıyla tanınıyor.

Ceket ekonomik gücü itibara çeviriyor.

Ceket ekonomik gücü itibara çeviriyor.

Siyah deri ceket erkek giyiminde güç, özgüven ve isyan mesajı verebiliyor. Financial Times'ın değerlendirmesine göre teknoloji CEO'larının bu tarzı benimsemesi, geçmişteki karşı kültür hareketlerinin amaçlarından önemli ölçüde ayrılıyor. Tesla, Instagram ve Nvidia geleneksel anlamda devrimci bir karşı kültür hareketinin temsilcisi değil ve bu şirketlerin öncelikli hedefi hissedarlarına mümkün olduğunca yüksek kazanç sağlamak. Bu yüzden yöneticilerin deri ceket tercihi, ekonomik statülerine kültürel itibar kazandırma arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Karşı kültür sembollerinin büyük şirketlerin parçası haline gelmesi, bu sembollerin muhalif anlamını zayıflatabiliyor ve toplumdaki kültürel çeşitliliği etkileyebileceği de belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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