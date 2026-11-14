Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e Teknoloji Patronları Neden Siyah Deri Ceket Giyiyor?
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Silikon Vadisi'nin önde gelen teknoloji yöneticileri arasında siyah deri ceket giderek daha sık görülüyor. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang bu tarzı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Ceketin geçmişi motosiklet kulüplerine ve rock sahnelerine uzanıyor, bugün ise dünyanın en güçlü şirketlerinin yöneticilerinde görülüyor.
Deri ceket isyanın simgesiydi.
Rock yıldızı artık şirket yöneticisi demek.
Zuckerberg ceketini Huang'la değiştirdi.
Ceket ekonomik gücü itibara çeviriyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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