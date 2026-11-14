Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e Teknoloji Patronları Neden Siyah Deri Ceket Giyiyor?

Siyah deri ceket erkek giyiminde güç, özgüven ve isyan mesajı verebiliyor. Financial Times'ın değerlendirmesine göre teknoloji CEO'larının bu tarzı benimsemesi, geçmişteki karşı kültür hareketlerinin amaçlarından önemli ölçüde ayrılıyor. Tesla, Instagram ve Nvidia geleneksel anlamda devrimci bir karşı kültür hareketinin temsilcisi değil ve bu şirketlerin öncelikli hedefi hissedarlarına mümkün olduğunca yüksek kazanç sağlamak. Bu yüzden yöneticilerin deri ceket tercihi, ekonomik statülerine kültürel itibar kazandırma arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Karşı kültür sembollerinin büyük şirketlerin parçası haline gelmesi, bu sembollerin muhalif anlamını zayıflatabiliyor ve toplumdaki kültürel çeşitliliği etkileyebileceği de belirtiliyor.