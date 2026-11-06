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Elon Musk'ın "Gelecek" Diye Tanıttığı Cybertruck İçin Tesla'dan Beklenmedik Karar

Elon Musk'ın "Gelecek" Diye Tanıttığı Cybertruck İçin Tesla'dan Beklenmedik Karar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 16:17
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Elon Musk'ın 2019'da gösterişli bir lansmanla tanıttığı ve bugün bile Tesla'nın yaptığı en iyi araç olarak gördüğü Cybertruck için Teksas'tan sürpriz bir haber geldi. Musk, paslanmaz çelik gövdeli kamyonetin geleceğine dair kararı kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Satışları başından beri şirketin hedeflerinin çok gerisinde kalan araç, Tesla'nın yeni önceliği uğruna fabrikadaki yerini kaybediyor.

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Musk kararı X hesabından duyurdu.

Musk kararı X hesabından duyurdu.

Elon Musk 6 Kasım Cuma sabahı X hesabından yaptığı paylaşımla, Tesla'nın Teksas'taki Gigafactory tesisinde Cybertruck üretimini kademeli olarak sonlandıracağını açıkladı. Takvim olarak 2027'nin ortaları işaret edilirken kararın gerekçesi, iki kişilik robotaksi Cybercab için fabrikada daha fazla üretim alanı açmak olarak gösterildi. Musk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Tesla, artan Cybercab üretimine yer açmak için gelecek yılın ortalarına doğru Gigafactory Texas'ta Cybertruck üretimini kademeli olarak durduracak.'

Musk kendisine soru yönelten bir kullanıcıya verdiği yanıtta ise Cybertruck'ı Tesla'nın bugüne kadar yaptığı en iyi araç olarak niteledi ve kararı bir devrin sonu diye tanımladı. Austin'deki fabrika, aracın özel parçalarını üretebilecek donanıma sahip bilinen tek Tesla tesisi.

Hedef 250 bindi, satış 20 binde kaldı.

Hedef 250 bindi, satış 20 binde kaldı.

Musk, kamyonet piyasaya çıkmadan önce yılda 250 bin adet satış öngörmüş, üretim tam kapasiteye ulaştığında bu sayının 500 bine kadar çıkabileceğini söylemişti. Tesla o kadar emindi ki inşaatı başlamadan Teksas'taki tesisten Cybertruck fabrikası diye söz ediyordu ve hattı yılda 125 bin araç üretecek şekilde kurdu. Gerçek tablo ise bambaşka oldu; Cybertruck ABD'de 2024'te 38 bin 965 adet satılırken 2025'te bu sayı 20 bin 237'ye geriledi. Aston Martin'in eski CEO'su Andy Palmer karara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

'Hedeflerini tutturamayan bir şeyi sürdürmenin anlamı yok. Aklı başında her otomotivci aynı şeyi söyler. Bunun Tesla'nın bilançosunda bir yuvarlama hatası kadar yer tutacağına şüphe yok ama istatistikler ortada.'

Lansmanda camlar çatlamıştı.

Lansmanda camlar çatlamıştı.

Cybertruck Kasım 2019'da ilk kez sahneye çıktığında köşeli, boyasız paslanmaz çelik gövdesiyle kamyonet tutkunlarının alay konusu olmuş, güvenlik uzmanları da aracın kilit pazarlarda onay almakta zorlanacağını öngörmüştü. Tanıtımda baş tasarımcı Franz von Holzhausen'in camların kırılmaz olduğunu kanıtlamak için fırlattığı metal toplar iki camda büyük çatlaklar bıraktı. Tesla o gün aracın 40 bin doların altında bir fiyatla satılacağını ve 800 kilometreye yakın menzil sunacağını açıklamıştı. Pandeminin de etkisiyle iki yıl gecikmeyle 2023 sonunda müşteriye ulaşan kamyonetin başlangıç fiyatı 60 bin dolar civarına çıkmış, en yüksek menzili ise 160 kilometreden fazla kısalmıştı. Musk 2023'teki teslimat töreninde aracı General Motors ve Ford'un kamyonetlerine rakip olarak sunarken şu sözlerle konuşmuştu:

'Nihayet gelecek, gelecek gibi görünecek.'

Avrupa kapılarını hiç açmadı.

Avrupa kapılarını hiç açmadı.

Keskin hatlı çelik gövde, elektrikli araçların ABD'ye göre çok daha fazla tercih edildiği Avrupa'da aracın önünü baştan kapattı; yayaya çarpma güvenliğini esas alan kurallar nedeniyle kıtada satış onayı almak mümkün olmadı. Andy Palmer bu konuda da şu ifadeleri kullandı:

'Çarpışma düzenlemelerinin yayaya çarpmayı hesaba kattığı her yerde Cybertruck gidemez, gidemiyor.'

Otomotiv analisti Felipe Munoz ise başarısızlığın faturasını yalnızca Tesla'ya kesmenin doğru olmadığını, Ford ve diğer üreticilerin elektrikli kamyonetlerinin de ABD'de tutunamadığını hatırlattı. Satışlardaki düşüşte siyasetin de payı oldu; Musk'ın 2024'te Donald Trump'ın en büyük finansal destekçilerinden biri olması ve 2025'te binlerce federal çalışanın işten çıkarıldığı Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına geçmesi, ilk bakışta tanınan Cybertruck'ı protestocuların hedefi haline getirdi.

Yerini direksiyonsuz robotaksi alıyor.

Yerini direksiyonsuz robotaksi alıyor.

Kelebek kapılı, direksiyonu, pedalı ve aynası olmayan Cybercab, Musk'ın Tesla'yı bir otomobil üreticisinden yapay zeka ve robotik şirketine dönüştürme planının merkezinde duruyor. Şirket eylülden bu yana Austin sokaklarında küçük bir Cybercab filosuyla ücretli yolculuk hizmeti veriyor ve bu ay içinde Dallas'a açılmayı planlıyor; ABD karayolu güvenlik kurumu ise Tesla'dan aracın federal güvenlik standartlarına uygunluğunu doğru beyan edip etmediğine dair yanıt bekliyor. Cybertruck bu dönüşüm uğruna rafa kaldırılan üçüncü model oldu, Tesla bu yılın başında Model S ve Model X üretimini de sonlandırıp o hatları Optimus insansı robotlarına ayırmıştı. Cybertruck'ın baş mühendisi Wes Morrill X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Cybertruck inanılmaz bir teknoloji geliştirme platformuydu ve Cybercab ile yaşamaya devam ediyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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