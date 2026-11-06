Elon Musk'ın "Gelecek" Diye Tanıttığı Cybertruck İçin Tesla'dan Beklenmedik Karar

Elon Musk 6 Kasım Cuma sabahı X hesabından yaptığı paylaşımla, Tesla'nın Teksas'taki Gigafactory tesisinde Cybertruck üretimini kademeli olarak sonlandıracağını açıkladı. Takvim olarak 2027'nin ortaları işaret edilirken kararın gerekçesi, iki kişilik robotaksi Cybercab için fabrikada daha fazla üretim alanı açmak olarak gösterildi. Musk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Tesla, artan Cybercab üretimine yer açmak için gelecek yılın ortalarına doğru Gigafactory Texas'ta Cybertruck üretimini kademeli olarak durduracak.'

Musk kendisine soru yönelten bir kullanıcıya verdiği yanıtta ise Cybertruck'ı Tesla'nın bugüne kadar yaptığı en iyi araç olarak niteledi ve kararı bir devrin sonu diye tanımladı. Austin'deki fabrika, aracın özel parçalarını üretebilecek donanıma sahip bilinen tek Tesla tesisi.