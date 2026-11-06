Elon Musk'ın "Gelecek" Diye Tanıttığı Cybertruck İçin Tesla'dan Beklenmedik Karar
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Elon Musk'ın 2019'da gösterişli bir lansmanla tanıttığı ve bugün bile Tesla'nın yaptığı en iyi araç olarak gördüğü Cybertruck için Teksas'tan sürpriz bir haber geldi. Musk, paslanmaz çelik gövdeli kamyonetin geleceğine dair kararı kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Satışları başından beri şirketin hedeflerinin çok gerisinde kalan araç, Tesla'nın yeni önceliği uğruna fabrikadaki yerini kaybediyor.
Musk kararı X hesabından duyurdu.
Hedef 250 bindi, satış 20 binde kaldı.
Lansmanda camlar çatlamıştı.
Avrupa kapılarını hiç açmadı.
Yerini direksiyonsuz robotaksi alıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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