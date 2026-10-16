Tesla Roadster Havalandı: Elon Musk Uçan Arabayı Tanıttı, 0-100 km/s Süresi 1 Saniyenin Altında
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Elon Musk, Texas'ın McGregor kentindeki SpaceX test sahasında yaptığı canlı yayın etkinliğinde yerden havalanabilen yeni nesil Tesla Roadster'ı tanıttı. Araç kavisli bir rampadan fırlayıp havada takla attı ve yumuşak biçimde yere indi; direksiyonda ise kimse yoktu. Roadster'ın seri üretimine 2028'de başlanması bekleniyor.
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Roadster kavisli rampadan havalanıp takla attı ve hiçbir şey olmamış gibi yere indi.
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Performance, Thrust ve Rocket: Roadster üç ayrı donanımla geliyor, en uçları Rocket.
Direksiyonda kimse yoktu ama Musk'a göre Roadster "insan tarafından sürülen en iyi otomobil" olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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