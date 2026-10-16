Tesla Roadster Havalandı: Elon Musk Uçan Arabayı Tanıttı, 0-100 km/s Süresi 1 Saniyenin Altında

Gösterimde Roadster önce kavisli bir rampaya tırmandı, ardından havalanıp havada döndü. Aracın altındaki fanlar ve SpaceX'in soğuk gaz iticileri bu hareketin arkasındaki sistem olarak aktarıldı. Direksiyonda kimsenin olmamasını Musk, 'Kimseyi öldürmeyelim diye' sözleriyle açıkladı.

Her şey planlandığı gibi bittiğinde Musk'ın ilk cümlesi 'Pekâlâ, işe yaradı' oldu. Etkinliğin başında ise 'Başarı garanti değil. Çalışmazsa güvenli bir mesafedeyiz' diyerek izleyicileri uyarmıştı. Tesla araç mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy de gösterinin ardından 'Uçan arabalar gerçek' ifadesini kullandı.

Musk, kaydı X'te Phil Collins'in 'In the Air Tonight' parçasıyla paylaşıp 'Görünen o ki gelecekte uçan arabalar var' yazdı. Video kısa sürede yaklaşık 1,7 milyon görüntülenmeye ulaştı; Florida Valisi Ron DeSantis, Temsilci Elise Stefanik ve Kari Lake gibi isimler de görüntüleri paylaştı.