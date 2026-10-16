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Tesla Roadster Havalandı: Elon Musk Uçan Arabayı Tanıttı, 0-100 km/s Süresi 1 Saniyenin Altında

Tesla Roadster Havalandı: Elon Musk Uçan Arabayı Tanıttı, 0-100 km/s Süresi 1 Saniyenin Altında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 07:13 Son Güncelleme: 16.10.2026 - 07:15
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Elon Musk, Texas'ın McGregor kentindeki SpaceX test sahasında yaptığı canlı yayın etkinliğinde yerden havalanabilen yeni nesil Tesla Roadster'ı tanıttı. Araç kavisli bir rampadan fırlayıp havada takla attı ve yumuşak biçimde yere indi; direksiyonda ise kimse yoktu. Roadster'ın seri üretimine 2028'de başlanması bekleniyor.

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Roadster kavisli rampadan havalanıp takla attı ve hiçbir şey olmamış gibi yere indi.

Roadster kavisli rampadan havalanıp takla attı ve hiçbir şey olmamış gibi yere indi.

Gösterimde Roadster önce kavisli bir rampaya tırmandı, ardından havalanıp havada döndü. Aracın altındaki fanlar ve SpaceX'in soğuk gaz iticileri bu hareketin arkasındaki sistem olarak aktarıldı. Direksiyonda kimsenin olmamasını Musk, 'Kimseyi öldürmeyelim diye' sözleriyle açıkladı.

Her şey planlandığı gibi bittiğinde Musk'ın ilk cümlesi 'Pekâlâ, işe yaradı' oldu. Etkinliğin başında ise 'Başarı garanti değil. Çalışmazsa güvenli bir mesafedeyiz' diyerek izleyicileri uyarmıştı. Tesla araç mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy de gösterinin ardından 'Uçan arabalar gerçek' ifadesini kullandı.

Musk, kaydı X'te Phil Collins'in 'In the Air Tonight' parçasıyla paylaşıp 'Görünen o ki gelecekte uçan arabalar var' yazdı. Video kısa sürede yaklaşık 1,7 milyon görüntülenmeye ulaştı; Florida Valisi Ron DeSantis, Temsilci Elise Stefanik ve Kari Lake gibi isimler de görüntüleri paylaştı.

İŞTE UÇAN ARABANIN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Performance, Thrust ve Rocket: Roadster üç ayrı donanımla geliyor, en uçları Rocket.

Performance, Thrust ve Rocket: Roadster üç ayrı donanımla geliyor, en uçları Rocket.

Tesla'nın açıkladığına göre Roadster 0'dan 97 km/s'ye (60 mil) 1 saniyenin altında, yaklaşık 0,8 saniyede çıkabiliyor. Performance versiyonu iki koltuklu ve aktif aerodinamik sistemle geliyor. Arkasında soğuk gaz iticileri bulunan Thrust versiyonu da iki kişilik. Tek koltuklu Rocket ise 10 iticiyle donatılıyor ve yalnızca davetle satılacak.

Havalanma sisteminde 600 litrelik yüksek basınçlı hava kullanıldığı belirtildi; yakıt değil, tanklarda depolanan hava itiş gücü sağlıyor. Aracın altındaki vakum fanlarının virajlarda 2G'ye varan yanal tutuş sağladığı iddia ediliyor. Tasarımda SR-71 ve F-35 savaş uçaklarından ilham alındı.

Öte yandan Axios, Tesla'nın fiyatı, menzili ve Rocket versiyonunun havada ne kadar kalabildiğini henüz açıklamadığını kaydetti.

Direksiyonda kimse yoktu ama Musk'a göre Roadster "insan tarafından sürülen en iyi otomobil" olacak.

Direksiyonda kimse yoktu ama Musk'a göre Roadster "insan tarafından sürülen en iyi otomobil" olacak.

Musk aracı 'James Bond arabasından daha iyi' diye tanıttı ve fizik kurallarına meydan okuduğunu söyledi. Ardından şu uyarıyı yaptı: 'Birincil amacınız güvenlikse bu arabayı almayın.' Roadster'ı 'insan tarafından sürülen en son ve en iyi otomobil' olarak da tanımladı. Etkinlikte Tesla tasarım başkanı Franz von Holzhausen de sahnedeydi.

Aracın kamu yollarında kullanılıp kullanılamayacağı ise belirsiz. ABD'de Federal Havacılık Dairesi (FAA) kuralları, yerden yükselen araçları genellikle hava aracı sayıyor. Tesla'nın Texas'taki test sahası çevresine de gösteriden önce uçuş kısıtlaması getirilmişti. Roadster ilk kez 2017'de tanıtılıp rezervasyona açılmıştı; seri üretimin 2028'de başlaması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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