Artan maliyetler ve borç yükü nedeniyle Aralık 2024'te mahkemeye başvuran Kare Metal Form, konkordato mühleti almıştı. 2026 yılının mayıs ve haziran aylarında bir kez daha iflasın eşiğine gelen şirket, borçlarını yeniden yapılandırma imkanı bulamadı. Küresel ve yerel ekonomik dalgalanmaların otomotiv yan sanayisindeki kâr marjlarını baskılaması da firmanın sonunu hazırlayan etkenler arasında gösteriliyor.