Çerkezköy'deki Jant Üreticisinin Konkordato Davasında Mahkeme Son Sözü Söyledi
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Carre markasıyla hafif alüminyum alaşımlı jant üreten Kare Metal Form Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uzun süredir devam eden konkordato davasında karar çıktı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin kesin mühletin uzatılmasına yönelik talebini değerlendirdi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firma için verilen hüküm, alacaklıların bundan sonra izleyeceği yolu da belirledi.
Mahkeme iflas kararı verdi.
Mücadele 2024'ün sonunda başlamıştı.
Şirketin mal varlığı nakde çevrilecek.
Tesisin yıllık kapasitesi 300 bin janttı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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