29 Yıllık İzmirli Çelik Şirketi Konkordato İlan Etti: Latin Amerika'ya İhracat Yapıyordu

İzmir Çelik, 1997 yılında Mahmut Temurtaş ve Ramazan Temurtaş tarafından Bornova'da kuruldu. Hurda ve çelik ticareti yapan şirket; otomotiv yan sanayisi ve yedek parça, iş makineleri, makine imalatı, savunma, tarım ve beyaz eşya sektörlerine ürün sağlıyor, Latin Amerika'ya da ihracat yapıyordu. Şirketin hisseleri yaklaşık bir ay önce Temurtaş ailesinden Caner Bolat'a devredildi ve konkordato başvurusu bu devrin hemen ardından geldi. Aliağa'da 1975'ten bu yana faaliyet gösteren İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ ise bu şirketlerden ayrı bir firma.