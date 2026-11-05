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29 Yıllık İzmirli Çelik Şirketi Konkordato İlan Etti: Latin Amerika'ya İhracat Yapıyordu

29 Yıllık İzmirli Çelik Şirketi Konkordato İlan Etti: Latin Amerika'ya İhracat Yapıyordu

İzmir
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 18:43
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İzmir'in demir çelik sektöründe 29 yıldır faaliyet gösteren iki şirket konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile İzçe Dış Ticaret AŞ için mahkeme geçici mühlet kararı verdi. Otomotivden savunma sanayisine kadar birçok sektöre ürün sağlayan şirketin başvurusu, ortaklık yapısındaki bir değişikliğin hemen ardından geldi.

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Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi.

Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/1164 esas sayılı dosyada başvuru belgelerini eksiksiz buldu ve İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile İzçe Dış Ticaret AŞ için 2 Kasım 2026 saat 15.40'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, şirketlerin mali durumunu, borç ödeme kapasitesini ve sunulan yapılandırma planının uygulanabilir olup olmadığını incelemek üzere serbest muhasebeci mali müşavir Dilek Turan Ertaşkın ile avukat İdil Tuncer Kazancı'yı geçici komiser olarak görevlendirdi.

Şirket 1997'de Bornova'da kuruldu.

Şirket 1997'de Bornova'da kuruldu.

İzmir Çelik, 1997 yılında Mahmut Temurtaş ve Ramazan Temurtaş tarafından Bornova'da kuruldu. Hurda ve çelik ticareti yapan şirket; otomotiv yan sanayisi ve yedek parça, iş makineleri, makine imalatı, savunma, tarım ve beyaz eşya sektörlerine ürün sağlıyor, Latin Amerika'ya da ihracat yapıyordu. Şirketin hisseleri yaklaşık bir ay önce Temurtaş ailesinden Caner Bolat'a devredildi ve konkordato başvurusu bu devrin hemen ardından geldi. Aliağa'da 1975'ten bu yana faaliyet gösteren İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ ise bu şirketlerden ayrı bir firma.

Duruşma 2 Şubat'ta yapılacak.

Duruşma 2 Şubat'ta yapılacak.

Alacaklılar, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde delilleriyle birlikte mahkemeye itiraz edebilecek ve konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecek. Geçici mühlet kararı şirketlerin iflas ettiği anlamına gelmiyor, konkordato taleplerinin kabul edilip edilmeyeceğine dair kesin karar ise henüz verilmedi. Dosyanın duruşması 2 Şubat 2027 Salı günü saat 14.00'te yapılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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