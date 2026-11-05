29 Yıllık İzmirli Çelik Şirketi Konkordato İlan Etti: Latin Amerika'ya İhracat Yapıyordu
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İzmir'in demir çelik sektöründe 29 yıldır faaliyet gösteren iki şirket konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile İzçe Dış Ticaret AŞ için mahkeme geçici mühlet kararı verdi. Otomotivden savunma sanayisine kadar birçok sektöre ürün sağlayan şirketin başvurusu, ortaklık yapısındaki bir değişikliğin hemen ardından geldi.
Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi.
Şirket 1997'de Bornova'da kuruldu.
Duruşma 2 Şubat'ta yapılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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