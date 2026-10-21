Türkiye'nin Tekstil Devi TYH 7 Fabrikasını Kapattı: 5 Bin Kişi İşten Çıkarıldı, Şirket Konkordatoda
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Konkordato sürecindeki TYH Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, 13 olan fabrika sayısını 6'ya düşürdüklerini açıkladı. 6 bin 900 kişinin çalıştığı üretim kadrosu bugün yaklaşık 1.900 kişiye indi; yani yaklaşık 5 bin kişi işini kaybetti.
Kaynak: Sözcü
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"13 fabrikamız vardı, 6'ya indirdik": TYH Tekstil'de 7 fabrika kapandı, 5 bin kişi işten ayrıldı.
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Mahkeme, TYH'nin de aralarında olduğu şirketlere 20 Temmuz 2026'da 3 aylık geçici mühlet verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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