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Türkiye'nin Tekstil Devi TYH 7 Fabrikasını Kapattı: 5 Bin Kişi İşten Çıkarıldı, Şirket Konkordatoda

Türkiye'nin Tekstil Devi TYH 7 Fabrikasını Kapattı: 5 Bin Kişi İşten Çıkarıldı, Şirket Konkordatoda

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 08:01
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Konkordato sürecindeki TYH Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, 13 olan fabrika sayısını 6'ya düşürdüklerini açıkladı. 6 bin 900 kişinin çalıştığı üretim kadrosu bugün yaklaşık 1.900 kişiye indi; yani yaklaşık 5 bin kişi işini kaybetti.

Kaynak: Sözcü

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"13 fabrikamız vardı, 6'ya indirdik": TYH Tekstil'de 7 fabrika kapandı, 5 bin kişi işten ayrıldı.

"13 fabrikamız vardı, 6'ya indirdik": TYH Tekstil'de 7 fabrika kapandı, 5 bin kişi işten ayrıldı.

Selçuk Mehmet Kaya, ekonomik koşulların ve yüksek enflasyonun tekstil sektörünü zorladığını belirterek 'En yoğun etkilenenler arasına maalesef biz de girdik' dedi. Küçülmenin en sert yaşandığı alanın hazır giyim olduğunu vurgulayan Kaya'ya göre 13 fabrikada 6 bin 900 kişiyle üretim yapılırken bugün 6 fabrikada yaklaşık 1.900 kişi çalışıyor.

Kaya, ayrılan yaklaşık 5 bin çalışan için '5 bin personelimizle vedalaşmak zorunda kaldık' ifadelerini kullandı ve bu kişilerin nitelikli çalışanlar olduğunu dile getirdi. Şirket bundan sonra kumaş üretimine yoğunlaşacak; yönetim teknik tekstil alanını da değerlendiriyor.

Mahkeme, TYH'nin de aralarında olduğu şirketlere 20 Temmuz 2026'da 3 aylık geçici mühlet verdi.

Mahkeme, TYH'nin de aralarında olduğu şirketlere 20 Temmuz 2026'da 3 aylık geçici mühlet verdi.

Karar, Selçuk Mehmet Kaya'nın yöneticisi olduğu FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Perge Tekstil İşletmeleri A.Ş. ve TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. için verildi. Geçici konkordato komiserleri olarak Prof. Dr. Hakan Taştan, Doç. Dr. Murat Oruç ve Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar görevlendirildi. Armani gibi dünya markalarına üretim yaptığı belirtilen FORE'nin, 2025 TİM İlk 1000 İhracatçı listesinde 353. sırada yer aldığı ve 2024'te 107 milyon dolarlık ihracat yaptığı aktarılıyor.

Sektördeki tablo da TYH'yle sınırlı değil. Kayseri'de 73 yıl önce kurulan, Diesel, Replay, Guess, Mustang ve Levi's gibi markalara denim üreten Orta Anadolu'nun yaklaşık 1.500 çalışanı bulunan fabrikasını geçtiğimiz haftalarda kapattığı bildirildi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay'ın verdiklerine göre Aralık 2022'den bu yana sektörde kayıtlı istihdamdan 362.879 kişi ve 10.624 iş yeri eksildi; bu, imalat sanayisinde kaybedilen kayıtlı istihdamın yüzde 64'üne denk geliyor. Narbay, sektörün toplam yatırımının 78,2 milyar dolar olduğunu, 2025'te ise 15,8 milyar dolar net fazla verdiğini hatırlatarak tekstilin stratejik alan ilan edilmesini istedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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