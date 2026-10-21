Türkiye'nin Tekstil Devi TYH 7 Fabrikasını Kapattı: 5 Bin Kişi İşten Çıkarıldı, Şirket Konkordatoda

Selçuk Mehmet Kaya, ekonomik koşulların ve yüksek enflasyonun tekstil sektörünü zorladığını belirterek 'En yoğun etkilenenler arasına maalesef biz de girdik' dedi. Küçülmenin en sert yaşandığı alanın hazır giyim olduğunu vurgulayan Kaya'ya göre 13 fabrikada 6 bin 900 kişiyle üretim yapılırken bugün 6 fabrikada yaklaşık 1.900 kişi çalışıyor.

Kaya, ayrılan yaklaşık 5 bin çalışan için '5 bin personelimizle vedalaşmak zorunda kaldık' ifadelerini kullandı ve bu kişilerin nitelikli çalışanlar olduğunu dile getirdi. Şirket bundan sonra kumaş üretimine yoğunlaşacak; yönetim teknik tekstil alanını da değerlendiriyor.