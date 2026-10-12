Türkiye'nin 73 Yıllık Tekstil Devi Yolun Sonuna Geldi: Üretimi Durdurdu, Kapılarını Kapattı
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Kayseri'de 73 yıldır üretim yapan Orta Anadolu Mensucat'ta bugün son gün. Geçen ay üretimini durduran şirket, 12 Ekim itibarıyla tesislerini tamamen kapatıyor ve çalışanlarının iş sözleşmeleri sona eriyor. Yönetim, işçilerin tazminat ödemeleri için de takvimi açıkladı.
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1986'dan bu yana dünya markalarına denim kumaş veren fabrika, üretimi 11 Eylül'de durdurdu.
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Kıdem ve ihbar tazminatları en geç 7 Kasım'da tek seferde hesaplara yatırılacak
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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