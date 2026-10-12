Türkiye'nin 73 Yıllık Tekstil Devi Yolun Sonuna Geldi: Üretimi Durdurdu, Kapılarını Kapattı

Kapanışın en ağır faturası, fabrikada uzun yıllar emek veren işçilere çıkıyor. Şirketin çalışanlara gönderdiği ve yerel basına da yansıyan yazılı bilgilendirmeye göre iş sözleşmeleri bugün, yani 12 Ekim 2026'da sona eriyor.

Aynı yazıda ödeme takvimi de yer aldı. Buna göre kıdem ve ihbar tazminatları, kullanılmamış yıllık izin ücretleri ve diğer yasal alacaklar en geç 7 Kasım 2026'ya kadar çalışanların banka hesaplarına peşin ve tek seferde yatırılacak. Hesaplamada 12 Ekim dahil hizmet süresi, ücret ve diğer hak edişler esas alınacak. Her çalışana ayrıntılı bir döküm verilecek; yasal kesintiler ve net tutarlar ayrı ayrı gösterilecek. Ancak açıklanan takvim şimdilik bir taahhüt niteliğinde, ödemelerin yapılması için verilen sürenin dolmasına birkaç hafta var.

Yönetim, yasal alacakların dışında çalışanlar ve aileleri için ayni ve nakdi yardımlardan oluşan bir sosyal destek paketi hazırladığını da duyurdu. Paketin kapsamı, tutarı ve ne zaman uygulanacağı ise henüz netleşmedi. Şirket, bu desteğin kıdem ve ihbar tazminatlarının yerine geçmeyeceğini, onlara ek olarak verileceğini vurguladı.

Böylece işçilerin önünde iki kritik tarih kalmış oldu: iş sözleşmelerinin sona erdiği 12 Ekim ve alacakların ödenmesi için son gün olarak belirlenen 7 Kasım.