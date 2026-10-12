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Türkiye'nin 73 Yıllık Tekstil Devi Yolun Sonuna Geldi: Üretimi Durdurdu, Kapılarını Kapattı

Türkiye'nin 73 Yıllık Tekstil Devi Yolun Sonuna Geldi: Üretimi Durdurdu, Kapılarını Kapattı

Kayseri
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 11:19
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Kayseri'de 73 yıldır üretim yapan Orta Anadolu Mensucat'ta bugün son gün. Geçen ay üretimini durduran şirket, 12 Ekim itibarıyla tesislerini tamamen kapatıyor ve çalışanlarının iş sözleşmeleri sona eriyor. Yönetim, işçilerin tazminat ödemeleri için de takvimi açıkladı.

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1986'dan bu yana dünya markalarına denim kumaş veren fabrika, üretimi 11 Eylül'de durdurdu.

1986'dan bu yana dünya markalarına denim kumaş veren fabrika, üretimi 11 Eylül'de durdurdu.

Resmi unvanı Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. olan şirket, 1953 yılında Kayseri'de kuruldu. 1986'dan itibaren uluslararası giyim markalarına denim kumaş tedarik etmeye başlayan firma, zamanla Türkiye'nin sayılı tekstil üreticileri arasına girdi.

Yönetim, 11 Eylül 2026 tarihli resmi açıklamasıyla üretimin durdurulduğunu ve tüm tesislerin 12 Ekim'de tamamen kapatılacağını duyurmuştu. Alınan karar bir kapasite düşürme ya da geçici duraklama anlamına gelmiyor; Kayseri'deki üretim kalıcı olarak sona eriyor.

Şirket kapanış gerekçesini tek bir nedene bağlamadı. Açıklamada küresel tekstil talebindeki zayıflama, işletme ve finansman maliyetlerindeki artış, tedarik zincirindeki dalgalanmalar ve giderek sertleşen uluslararası rekabet sıralandı. Maliyet azaltma, verimlilik artırma ve yeniden yapılanma seçeneklerinin masaya yatırıldığı, ancak mevcut üretim modelinin sürdürülebilir hale getirilemediği ifade edildi. Karar, sektördeki maliyet ve rekabet baskısını da yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

Kıdem ve ihbar tazminatları en geç 7 Kasım'da tek seferde hesaplara yatırılacak

Kıdem ve ihbar tazminatları en geç 7 Kasım'da tek seferde hesaplara yatırılacak

Kapanışın en ağır faturası, fabrikada uzun yıllar emek veren işçilere çıkıyor. Şirketin çalışanlara gönderdiği ve yerel basına da yansıyan yazılı bilgilendirmeye göre iş sözleşmeleri bugün, yani 12 Ekim 2026'da sona eriyor.

Aynı yazıda ödeme takvimi de yer aldı. Buna göre kıdem ve ihbar tazminatları, kullanılmamış yıllık izin ücretleri ve diğer yasal alacaklar en geç 7 Kasım 2026'ya kadar çalışanların banka hesaplarına peşin ve tek seferde yatırılacak. Hesaplamada 12 Ekim dahil hizmet süresi, ücret ve diğer hak edişler esas alınacak. Her çalışana ayrıntılı bir döküm verilecek; yasal kesintiler ve net tutarlar ayrı ayrı gösterilecek. Ancak açıklanan takvim şimdilik bir taahhüt niteliğinde, ödemelerin yapılması için verilen sürenin dolmasına birkaç hafta var.

Yönetim, yasal alacakların dışında çalışanlar ve aileleri için ayni ve nakdi yardımlardan oluşan bir sosyal destek paketi hazırladığını da duyurdu. Paketin kapsamı, tutarı ve ne zaman uygulanacağı ise henüz netleşmedi. Şirket, bu desteğin kıdem ve ihbar tazminatlarının yerine geçmeyeceğini, onlara ek olarak verileceğini vurguladı.

Böylece işçilerin önünde iki kritik tarih kalmış oldu: iş sözleşmelerinin sona erdiği 12 Ekim ve alacakların ödenmesi için son gün olarak belirlenen 7 Kasım.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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