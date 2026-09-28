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Ekonomi
Büyük Markalara Çorap Üretiyordu: Eski Futbolcunun 2 Tekstil Şirketi İflas Etti

Büyük Markalara Çorap Üretiyordu: Eski Futbolcunun 2 Tekstil Şirketi İflas Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 18:05
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Futbolu bıraktıktan sonra tekstile yönelen bir iş insanının 17 yıl önce kurduğu iki şirket için iflas kararı çıktı. Şirketler uzun yıllar dünyaca tanınan markalara çorap üretip ihracat yapmıştı. Konkordatoyla ayakta kalma çabası ise sonuç vermedi. 

Kaynak - NEFES

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Mahkeme iflas kararını açıkladı.

Mahkeme iflas kararını açıkladı.

İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, Ahmet Bekmezci'nin 2009 yılında kurduğu Atel Tekstil ile Elat Dış Ticaret hakkında iflas kararı verdi. Mahkemenin duyurusuna göre iki şirketin iflası 23 Eylül 2026 günü saat 11.50 itibarıyla gerçekleşti. 175 milyon lira sermayeli şirketler için daha önce yürütülen konkordato sürecinden sonuç alınamamış ve dosya iflas aşamasına taşınmıştı.

Futbolu amatör liglerde oynadı.

Futbolu amatör liglerde oynadı.

Haberlerde 'futbolcu' diye anılan Bekmezci'nin futbol kariyeri Belçika ve Türkiye'deki amatör liglerde geçti. Orta saha mevkiinde oynayan Bekmezci, uzun yıllar bu iki ülkenin amatör takımlarında top koşturdu. Futbolu bıraktıktan sonra tekstil sektörüne yöneldi ve Atel Tekstil'i kurarak uluslararası ticarete açıldı.

Büyük markalara çorap üretiyordu.

Büyük markalara çorap üretiyordu.

Atel Tekstil'in kurumsal bilgilerinde şirketin kadın, erkek ve çocuk çorapları üzerine araştırma, geliştirme, üretim ve ihracat yaptığı belirtiliyor. Firma Nike, Lee Cooper, Hema, Marks&Spencer, George, Camano ve Lenz gibi dünyaca tanınan markalara üretim yaptı. Şirket uluslararası markalarla çalışmasının yanında yenilikçi çorap ürünleriyle de adından söz ettirdi ve sürtünmeyi en aza indiren bir iplik geliştirdi.

Şirketlerde tasfiye süreci başlayacak.

Şirketlerde tasfiye süreci başlayacak.

İflas kararının kesinleşmesiyle birlikte şirketlerin mal varlıkları tespit edilecek ve alacaklıların kayıtları alınacak. Mevcut varlıkların satışından elde edilecek gelirler, ilgili mevzuat kapsamında yasal öncelik sırasına göre alacaklılara dağıtılacak. Şirketlerin toplam borç tutarına ilişkin bir rakam ise açıklanmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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