Büyük Markalara Çorap Üretiyordu: Eski Futbolcunun 2 Tekstil Şirketi İflas Etti
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Futbolu bıraktıktan sonra tekstile yönelen bir iş insanının 17 yıl önce kurduğu iki şirket için iflas kararı çıktı. Şirketler uzun yıllar dünyaca tanınan markalara çorap üretip ihracat yapmıştı. Konkordatoyla ayakta kalma çabası ise sonuç vermedi.
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Mahkeme iflas kararını açıkladı.
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Futbolu amatör liglerde oynadı.
Büyük markalara çorap üretiyordu.
Şirketlerde tasfiye süreci başlayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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