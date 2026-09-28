Büyük Markalara Çorap Üretiyordu: Eski Futbolcunun 2 Tekstil Şirketi İflas Etti

Atel Tekstil'in kurumsal bilgilerinde şirketin kadın, erkek ve çocuk çorapları üzerine araştırma, geliştirme, üretim ve ihracat yaptığı belirtiliyor. Firma Nike, Lee Cooper, Hema, Marks&Spencer, George, Camano ve Lenz gibi dünyaca tanınan markalara üretim yaptı. Şirket uluslararası markalarla çalışmasının yanında yenilikçi çorap ürünleriyle de adından söz ettirdi ve sürtünmeyi en aza indiren bir iplik geliştirdi.