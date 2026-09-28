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Yıllar Önce Yayınlanmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Fon Manipülasyonu Sahneleri Gündemde

Yıllar Önce Yayınlanmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Fon Manipülasyonu Sahneleri Gündemde

Kurtlar Vadisi SPK
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 18:34 Son Güncelleme: 28.09.2026 - 18:35
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Yatırımcıları mağdur eden fon krizi sürerken sosyal medyada eski bir dizinin sahneleri elden ele dolaşmaya başladı. Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce yayınlanan bölümlerinde işlenen borsa ve fon oyunları, kullanıcılara bugün yaşananları hatırlattı. Dizi son günlerde başka bir soruşturma nedeniyle de gündemdeydi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sahneler sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

Sahneler sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan sahnelerde, fonlar üzerinden yapay fiyat hareketleri yaratılıp hisselerin geniş kitlelere pazarlanması anlatılıyor. Kurgunun devamında likidite kilitlenmesi yaratılarak piyasa çökertiliyor. Kullanıcılar bu hikâyeyi son haftalarda yaşanan fon krizine benzetti ve iki süreç arasındaki örtüşme tartışma yarattı. Haberlerde sahnelerin dizinin hangi sezon ve bölümünden alındığına yer verilmedi.

Kriz 131 fonun tasfiyesiyle büyüdü.

Kriz 131 fonun tasfiyesiyle büyüdü.

Fon krizi, eylül ortasında bazı yatırım fonlarının yatırımcıların nakit çekim taleplerini karşılayamaması ve borsada zincirleme bir satış dalgası yaratmasıyla patlak verdi. Süreç, bir portföy yönetim şirketinin 15 Eylül'de katılma payı iadelerinde temerrüde düştüğünü açıklaması ve diğer fonlarda yaşanan ödeme kilitlenmeleriyle devam etti. Sermaye Piyasası Kurulu bunun üzerine 7 portföy yönetim şirketinin yetkilerini dondurdu, 131 fon da tasfiye edildi.

Dizi Kozinoğlu soruşturmasında da gündemdeydi.

Dizi Kozinoğlu soruşturmasında da gündemdeydi.

Kurtlar Vadisi, Ergenekon kumpas davası nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde mahkemede konuşmasına günler kala şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada da gündeme gelmişti. Kurtlar Vadisi Pusu hakkında başlatılan soruşturmada dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişilik bir heyet de kuruldu, heyetin dizinin tüm bölümlerini izleyerek senaryoda FETÖ paralelinde yapılmış ekleme ve müdahalelerin izini süreceği bildirildi.

O sahneler sosyal medyada paylaşıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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