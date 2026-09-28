Yıllar Önce Yayınlanmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Fon Manipülasyonu Sahneleri Gündemde

Fon krizi, eylül ortasında bazı yatırım fonlarının yatırımcıların nakit çekim taleplerini karşılayamaması ve borsada zincirleme bir satış dalgası yaratmasıyla patlak verdi. Süreç, bir portföy yönetim şirketinin 15 Eylül'de katılma payı iadelerinde temerrüde düştüğünü açıklaması ve diğer fonlarda yaşanan ödeme kilitlenmeleriyle devam etti. Sermaye Piyasası Kurulu bunun üzerine 7 portföy yönetim şirketinin yetkilerini dondurdu, 131 fon da tasfiye edildi.