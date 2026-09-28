Yıllar Önce Yayınlanmıştı: Kurtlar Vadisi'nin Fon Manipülasyonu Sahneleri Gündemde
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Yatırımcıları mağdur eden fon krizi sürerken sosyal medyada eski bir dizinin sahneleri elden ele dolaşmaya başladı. Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce yayınlanan bölümlerinde işlenen borsa ve fon oyunları, kullanıcılara bugün yaşananları hatırlattı. Dizi son günlerde başka bir soruşturma nedeniyle de gündemdeydi.
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Sahneler sosyal medyada yeniden paylaşıldı.
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Kriz 131 fonun tasfiyesiyle büyüdü.
Dizi Kozinoğlu soruşturmasında da gündemdeydi.
O sahneler sosyal medyada paylaşıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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