UEFA'dan Tepki Çeken Karar: İrlandalı Futbolcuya Maymun Sesi Çıkaran İsraillilere Ceza Yok

UEFA, İsrailli taraftarların ırkçı tezahüratları hakkında soruşturma açılamayacağını İrlanda tarafına bildirdi ve kararın gerekçesi olarak maç sırasında gerekli prosedürün uygulanmamasını gösterdi. İrlanda basınına göre orta saha Jayson Molumby ilk yarıda sesleri duyunca hakeme kulağını işaret ederek 'Dinleyin' dedi, ancak Alman hakem Harm Osmers ve dördüncü hakem ırkçı bir tezahürat duymadıklarını söyledi. Molumby'nin bildirim sırasında ırkçılıktan açıkça söz etmemesi, UEFA'nın bu tür olaylar için öngördüğü sürecin hiç başlamamasına yol açtı. İrlanda Futbol Federasyonu ise maç görüntülerini inceleyeceğini, ırkçılığa dair kanıt bulması halinde soruşturma açılması talebiyle UEFA'ya başvuracağını açıkladı.