article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
UEFA'dan Tepki Çeken Karar: İrlandalı Futbolcuya Maymun Sesi Çıkaran İsraillilere Ceza Yok

UEFA'dan Tepki Çeken Karar: İrlandalı Futbolcuya Maymun Sesi Çıkaran İsraillilere Ceza Yok

UEFA İsrail
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 18:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İsrail-İrlanda maçında tribünden yükselen ırkçı sesler sonrası gözler UEFA'ya çevrilmişti. Avrupa futbolunun yönetim organından gelen yanıt ise tepkileri daha da büyüttü. Kararın gerekçesi, maç sırasında sahada atılmayan bir adıma dayanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

UEFA soruşturma açmayacak.

UEFA soruşturma açmayacak.

UEFA, İsrailli taraftarların ırkçı tezahüratları hakkında soruşturma açılamayacağını İrlanda tarafına bildirdi ve kararın gerekçesi olarak maç sırasında gerekli prosedürün uygulanmamasını gösterdi. İrlanda basınına göre orta saha Jayson Molumby ilk yarıda sesleri duyunca hakeme kulağını işaret ederek 'Dinleyin' dedi, ancak Alman hakem Harm Osmers ve dördüncü hakem ırkçı bir tezahürat duymadıklarını söyledi. Molumby'nin bildirim sırasında ırkçılıktan açıkça söz etmemesi, UEFA'nın bu tür olaylar için öngördüğü sürecin hiç başlamamasına yol açtı. İrlanda Futbol Federasyonu ise maç görüntülerini inceleyeceğini, ırkçılığa dair kanıt bulması halinde soruşturma açılması talebiyle UEFA'ya başvuracağını açıkladı.

Maymun sesleri Idah'ı hedef aldı.

Maymun sesleri Idah'ı hedef aldı.

İsrailli taraftarlar maç boyunca İrlanda'nın 25 yaşındaki forveti Adam Idah'ı hedef aldı. Idah topu her ayağına aldığında tribünlerden maymun sesleri yükseldi. O anları gösteren görüntüler maçın ardından sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki çekti.

İrlanda maçı 3-0 kazandı.

İrlanda maçı 3-0 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'un ikinci haftasında Macaristan'daki Nagyerdei Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İrlanda 3-0 kazandı. İrlanda'nın gollerini Troy Parrott, Adam Idah ve Jack Moylan attı, yani maymun sesleriyle hedef alınan Idah da skora katkı verdi. İki takım 4 Ekim'de Sırbistan'da seyircisiz oynanacak rövanşta yeniden karşılaşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın