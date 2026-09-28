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Nihat Doğan'ın Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğlu Âmin Badıkan Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Nihat Doğan'ın Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğlu Âmin Badıkan Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Nihat Doğan
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 19:25
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Nihat Doğan'ı yıllardır sahnelerde, ekranlarda ve magazin gündeminde görüyoruz ama söz konusu oğlu olduğunda durum biraz farklı. 2023 yılında dünyaya gelen Âmin Badıkan'ı doğduğu dönemde görmüş, ardından uzun süre gözden kaybetmiştik. Nihat Doğan'ın verdiği yeni röportaj ise bu hasreti bitirdi! Ünlü türkücü bu kez kamera karşısına 3 yaşındaki oğluyla birlikte geçti. Minicikken hatırladığımız Âmin'in son halini görünce 'Ne ara bu kadar büyüdü?' demeden edemedik.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yıllardır hem müzik dünyasının hem de magazinin en tanıdık isimlerinden biri olan Nihat Doğan'ın hayatında son birkaç yıldır bambaşka bir rol var: Babalık!

Yıllardır hem müzik dünyasının hem de magazinin en tanıdık isimlerinden biri olan Nihat Doğan'ın hayatında son birkaç yıldır bambaşka bir rol var: Babalık!

90'lı yıllardan bu yana müzik kariyeri, televizyon programları, Survivor macerası ve zaman zaman gündeme oturan açıklamalarıyla Nihat Doğan'ı görmediğimiz yer kalmadı desek abartmış olmayız. Özel hayatı da yıllar boyunca en az kariyeri kadar konuşuldu. Nihat Doğan, 2022 yılında İranlı Arzu Doğan'la nikah masasına oturmuş, çift 13 Ocak 2023'te oğulları Âmin Badıkan'ı kucaklarına almıştı. Nihat Doğan'ın 51 yaşında ilk kez baba olması da o dönem magazin gündeminde epey konuşulmuştu. Âmin'in dünyaya gelmesiyle hayatında yepyeni bir sayfa açan Doğan, oğluna olan düşkünlüğünü de zaman zaman yaptığı açıklamalarda dile getirdi.

Arzu Doğan'la evliliği 2024 yılında sona erse de Nihat Doğan için babalık hikayesi elbette devam etti. Âmin'i dünyaya geldiği dönemlerde görmüştük ama sonrasında kendisi magazin kameralarının önünde büyüyen ünlü çocuklarından olmadı. Dolayısıyla bizim aklımızda da minicik haliyle kaldı.

Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra hayatına dair oldukça dikkat çeken açıklamalar yaptığı bir röportajla karşımıza çıktı.

Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra hayatına dair oldukça dikkat çeken açıklamalar yaptığı bir röportajla karşımıza çıktı.

Kanal D'de yayınlanan Pazar Gezmesi programına konuk olan Nihat Doğan, kariyerinden özel hayatına kadar birçok konunun kapısını açtı.

Geçmişte yaşadığı zor günlerden maddi kayıplarına, ailesinden hayatının bugün geldiği noktaya kadar daha önce pek duymadığımız detaylardan bahsetti. Hatta bazı açıklamalarıyla 'Bunu ilk kez duyuyoruz' dedirtti.

Fakat bu kez bizim gözümüz anlattıklarından çok yanında oturan minik misafirine takıldı. Çünkü Nihat Doğan uzun zamandır kamera karşısında görmediğimiz oğluyla birlikteydi!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Minicikken gördüğümüz Âmin Badıkan artık 3 yaşında! Nihat Doğan'ın oğlu yıllar sonra ilk kez kamera karşısına geçti.

Minicikken gördüğümüz Âmin Badıkan artık 3 yaşında! Nihat Doğan'ın oğlu yıllar sonra ilk kez kamera karşısına geçti.

13 Ocak 2023 doğumlu Âmin Badıkan bugün 3 yaşında. Doğduğu dönemde babasının kucağında gördüğümüz Âmin, aradan geçen yılların ardından Pazar Gezmesi'nde Nihat Doğan'la birlikte kamera karşısına geçti. Üstelik artık minicik bir bebek değil; babasının yanında oturup kameralara gülümseyen kocaman bir çocuk olmuş.  Bizim hafızamızda doğduğu günlerden kalan görüntüleri olduğu için Âmin'i böyle görünce insanın ağzından ister istemez 'Ne ara bu kadar büyüdü?' çıkıyor.

Nihat Doğan da röportaj sırasında oğlundan bahsederken babalığın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Kendi babasını küçük yaşta kaybetmiş olması nedeniyle Âmin'le kurduğu bağdan söz ederken duygusal anlar da yaşadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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