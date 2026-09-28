Nihat Doğan'ın Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğlu Âmin Badıkan Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!
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Nihat Doğan'ı yıllardır sahnelerde, ekranlarda ve magazin gündeminde görüyoruz ama söz konusu oğlu olduğunda durum biraz farklı. 2023 yılında dünyaya gelen Âmin Badıkan'ı doğduğu dönemde görmüş, ardından uzun süre gözden kaybetmiştik. Nihat Doğan'ın verdiği yeni röportaj ise bu hasreti bitirdi! Ünlü türkücü bu kez kamera karşısına 3 yaşındaki oğluyla birlikte geçti. Minicikken hatırladığımız Âmin'in son halini görünce 'Ne ara bu kadar büyüdü?' demeden edemedik.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yıllardır hem müzik dünyasının hem de magazinin en tanıdık isimlerinden biri olan Nihat Doğan'ın hayatında son birkaç yıldır bambaşka bir rol var: Babalık!
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Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra hayatına dair oldukça dikkat çeken açıklamalar yaptığı bir röportajla karşımıza çıktı.
Minicikken gördüğümüz Âmin Badıkan artık 3 yaşında! Nihat Doğan'ın oğlu yıllar sonra ilk kez kamera karşısına geçti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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