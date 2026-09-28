Nihat Doğan'ın Gözlerden Uzak Büyüttüğü Oğlu Âmin Badıkan Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

90'lı yıllardan bu yana müzik kariyeri, televizyon programları, Survivor macerası ve zaman zaman gündeme oturan açıklamalarıyla Nihat Doğan'ı görmediğimiz yer kalmadı desek abartmış olmayız. Özel hayatı da yıllar boyunca en az kariyeri kadar konuşuldu. Nihat Doğan, 2022 yılında İranlı Arzu Doğan'la nikah masasına oturmuş, çift 13 Ocak 2023'te oğulları Âmin Badıkan'ı kucaklarına almıştı. Nihat Doğan'ın 51 yaşında ilk kez baba olması da o dönem magazin gündeminde epey konuşulmuştu. Âmin'in dünyaya gelmesiyle hayatında yepyeni bir sayfa açan Doğan, oğluna olan düşkünlüğünü de zaman zaman yaptığı açıklamalarda dile getirdi.

Arzu Doğan'la evliliği 2024 yılında sona erse de Nihat Doğan için babalık hikayesi elbette devam etti. Âmin'i dünyaya geldiği dönemlerde görmüştük ama sonrasında kendisi magazin kameralarının önünde büyüyen ünlü çocuklarından olmadı. Dolayısıyla bizim aklımızda da minicik haliyle kaldı.