8 Daire Sattı: Nihat Doğan Pandemide Yaşadığı Zor Günleri İlk Kez Anlattı!
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Türk halk müziğinin renkli ismi Nihat Doğan, bu kez kamera karşısına yalnız değil, oğlu Badıkan'la çıktı. Sohbet önce sımsıcak başladı ama birden yürek burkan bir itirafa döndü. Ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: Pazar Gezmesi / Kanal D
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Nihat Doğan, 1995'te çıkardığı Kırdın Kalbimi albümüyle sahnelere adım attı.
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Nihat Doğan, pandemi sürecinde tam 8 dairesini satmak zorunda kaldığını itiraf etti.
Nihat Doğan'ın 3 yaşındaki oğlu Badıkan, ilk kez kameraların karşısına geçti.
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