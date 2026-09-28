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8 Daire Sattı: Nihat Doğan Pandemide Yaşadığı Zor Günleri İlk Kez Anlattı!

8 Daire Sattı: Nihat Doğan Pandemide Yaşadığı Zor Günleri İlk Kez Anlattı!

Nihat Doğan survivor
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.09.2026 - 14:41
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Türk halk müziğinin renkli ismi Nihat Doğan, bu kez kamera karşısına yalnız değil, oğlu Badıkan'la çıktı. Sohbet önce sımsıcak başladı ama birden yürek burkan bir itirafa döndü. Ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Pazar Gezmesi / Kanal D

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Nihat Doğan, 1995'te çıkardığı Kırdın Kalbimi albümüyle sahnelere adım attı.

Nihat Doğan, 1995'te çıkardığı Kırdın Kalbimi albümüyle sahnelere adım attı.

1977'de İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, daha 11 yaşındayken babasını kaybetti, çocukluğu hiç kolay geçmedi. Bir ara valizini toplayıp Almanya'nın yolunu tuttu ama yıldız olamayacağını anlayınca soluğu yine memlekette aldı. 1995'te Kırdın Kalbimi albümüyle sahneye çıktı, adı ilk kez böyle duyuldu. Asıl patlamayı ise 2011'de yaptı: Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de ikinci olup izleyicileri ekrana kilitledi. Üstüne bir de amatör lig takımı Büyükderespor'un başına geçti, sahalarda da boy gösterdi. Bugün hâlâ sahnelerden kopmadan hem şarkı söylüyor hem magazin gündeminin baş aktörlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Nihat Doğan, pandemi sürecinde tam 8 dairesini satmak zorunda kaldığını itiraf etti.

Nihat Doğan, pandemi sürecinde tam 8 dairesini satmak zorunda kaldığını itiraf etti.

Asiye Acar'ın sunduğu Pazar Gezmesi'ne konuk olan şarkıcı, mikrofon uzatılınca pandemi yıllarının ağırlığını ilk kez bu kadar açık döktü içini. “Pandemi döneminde 8 daire sattım. Mal mülk neden var? Zor günler için var” diyen Doğan, cebi daralınca mülklerine el attığını sakınmadan anlattı. “Bir tek ben değilim, aileme de bakıyorum. Mecbur kalıp sattım” sözleriyle de kimseye hesap vermek zorunda olmadığının altını çizdi. Sahnelerin sustuğu o günlerde biriktirdiği her şeyi gözden çıkardığını söyleyen sanatçı, beş yıldır kendine tek bir ayakkabı bile almadığını itiraf etti.

Nihat Doğan'ın 3 yaşındaki oğlu Badıkan, ilk kez kameraların karşısına geçti.

Nihat Doğan'ın 3 yaşındaki oğlu Badıkan, ilk kez kameraların karşısına geçti.

3 yaşındaki Âmin Badıkan, babasının yanından hiç ayrılmadı; bir programa ilk kez birlikte konuk oldular. İkili bu kez kapıları kapatmadı, evin her köşesini gezdirdi: Amerikan mutfak, siyah beyaz tonlar, bomba gibi siyah bir yatak odası ve dekorasyona hareket katan yeşil koltuklar. 2022'de İranlı hayranı Arzu Doğan'la evlenen, 2023'ün başında baba olan ve 2024'te ayrılan sanatçı, ekranda 'estiği' izlenimi verse de evde tam bir 'pamuk şekeri' olduğunu itiraf etti. Asıl duygusal an ise babasından söz ederken geldi: “Hayatımda babamın olmasını isterdim, babasızlığı çok hissediyorum” diyen Doğan, bu sözlerin ardından kendini tutamadı. Depremde yaşadığı korkuyu da anlatan sanatçı, “Allah'ım ben babasız büyüdüm, oğlum da mı babasız büyüyecek?” dediğini paylaştı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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