8 Daire Sattı: Nihat Doğan Pandemide Yaşadığı Zor Günleri İlk Kez Anlattı!

3 yaşındaki Âmin Badıkan, babasının yanından hiç ayrılmadı; bir programa ilk kez birlikte konuk oldular. İkili bu kez kapıları kapatmadı, evin her köşesini gezdirdi: Amerikan mutfak, siyah beyaz tonlar, bomba gibi siyah bir yatak odası ve dekorasyona hareket katan yeşil koltuklar. 2022'de İranlı hayranı Arzu Doğan'la evlenen, 2023'ün başında baba olan ve 2024'te ayrılan sanatçı, ekranda 'estiği' izlenimi verse de evde tam bir 'pamuk şekeri' olduğunu itiraf etti. Asıl duygusal an ise babasından söz ederken geldi: “Hayatımda babamın olmasını isterdim, babasızlığı çok hissediyorum” diyen Doğan, bu sözlerin ardından kendini tutamadı. Depremde yaşadığı korkuyu da anlatan sanatçı, “Allah'ım ben babasız büyüdüm, oğlum da mı babasız büyüyecek?” dediğini paylaştı.