Survivor Şampiyonu Mert Nobre Oğlunu Evlendirdi: İtalya’daki Düğünde Damat Halayı Çekti!
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Futbolculuk kariyerinin ardından Survivor 2026 şampiyonluğuyla yeniden gündeme gelen Mert Nobre, bu kez ailesiyle yaşadığı büyük mutlulukla konuşuldu. Ünlü ismin oğlu Nicolas, sevgilisi Sarah ile İtalya’nın Pisa kentinde dünyaevine girdi. Survivor’dan yakın dostu Murat Arkın’ın da katıldığı düğünün en renkli anına ise damat halayı çeken Mert Nobre imza attı!
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Mert Nobre, yıllar boyunca yeşil sahalarda sergilediği mücadeleci kimliğini Survivor parkurlarına da taşımıştı.
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Mert Nobre ile Priscila Nobre çiftinin oğulları Nicolas, sevgilisi Sarah ile İtalya’da dünyaevine girdi.
Brezilya’dan Türkiye’ye uzanan hikayesini damat halayıyla taçlandıran Mert Nobre, oğlunun düğününde kurtlarını döktü!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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