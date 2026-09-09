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Survivor Şampiyonu Mert Nobre Oğlunu Evlendirdi: İtalya’daki Düğünde Damat Halayı Çekti!

Survivor Şampiyonu Mert Nobre Oğlunu Evlendirdi: İtalya’daki Düğünde Damat Halayı Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2026 - 13:52
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Futbolculuk kariyerinin ardından Survivor 2026 şampiyonluğuyla yeniden gündeme gelen Mert Nobre, bu kez ailesiyle yaşadığı büyük mutlulukla konuşuldu. Ünlü ismin oğlu Nicolas, sevgilisi Sarah ile İtalya’nın Pisa kentinde dünyaevine girdi. Survivor’dan yakın dostu Murat Arkın’ın da katıldığı düğünün en renkli anına ise damat halayı çeken Mert Nobre imza attı!

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Mert Nobre, yıllar boyunca yeşil sahalarda sergilediği mücadeleci kimliğini Survivor parkurlarına da taşımıştı.

Mert Nobre, yıllar boyunca yeşil sahalarda sergilediği mücadeleci kimliğini Survivor parkurlarına da taşımıştı.

Asıl adı Marcio Ferreira Pereira Nobre olan Brezilya doğumlu eski futbolcu, Türkiye’de yıllardır “Mert Nobre” adıyla tanınıyor. Türkiye kariyerine 2004 yılında Fenerbahçe formasıyla başlayan Nobre, Alex de Souza’yla yakaladığı uyum ve attığı kritik gollerle kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanmıştı.

2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek Mert adını alan yıldız futbolcu, aynı yıl Beşiktaş’a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla da önemli başarılara imza atan Nobre, daha sonra Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi takımlarda mücadele etmişti. 2019 yılında futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ise teknik direktörlüğe yönelmişti.

Mert Nobre’yi uzun bir aranın ardından yeniden geniş kitlelerin karşısına çıkaran proje ise Survivor 2026 oldu. Yarışma boyunca sakin tavırları, mücadeleci kimliği ve genç rakipleriyle başa baş performansıyla dikkat çeken eski futbolcu, yaklaşık beş ay süren Dominik macerasını şampiyonlukla tamamladı.

Survivor’daki başarısıyla yeniden gündeme gelen Mert Nobre, bu kez parkurlardaki mücadelesiyle değil, ailesiyle yaşadığı büyük mutlulukla adından söz ettirdi.

Mert Nobre ile Priscila Nobre çiftinin oğulları Nicolas, sevgilisi Sarah ile İtalya’da dünyaevine girdi.

Mert Nobre ile Priscila Nobre çiftinin oğulları Nicolas, sevgilisi Sarah ile İtalya’da dünyaevine girdi.

Uzun yıllardır evli olan Mert Nobre ve Priscila Nobre, oğulları Nicolas Nobre’nin düğünüyle büyük bir heyecan yaşadı. Nicolas, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sarah ile evlenerek hayatının yeni dönemine adım attı.

Genç çift, düğün için İtalya’nın tarihi şehirlerinden Pisa’yı tercih etti. Aile üyeleri ve yakın dostların katıldığı açık hava organizasyonunda son derece romantik ve şık görüntüler ortaya çıktı. Oğlunun en özel gününde mutluluğu yüzünden okunan Mert Nobre de düğünün en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Nobre ailesinin düğününde sürpriz bir konuk da vardı. Survivor 2026 Ünlüler takımında Mert Nobre’yle birlikte mücadele eden Murat Arkın, yakın arkadaşını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Yarışma sırasında kurulan dostluğu Dominik’in dışına taşıyan Arkın, düğüne katılmak için İtalya’ya gitti.

Mert Nobre ve Murat Arkın’ın yarışmada başlayan dostluklarının Nicolas’ın düğününe kadar uzanması, Survivor takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. İkilinin yeniden bir araya geldiği görüntüler sosyal medyada ilgi görürken, Murat Arkın’ın düğünün sürpriz davetlisi olduğu yorumları yapıldı.

Brezilya’dan Türkiye’ye uzanan hikayesini damat halayıyla taçlandıran Mert Nobre, oğlunun düğününde kurtlarını döktü!

Brezilya’dan Türkiye’ye uzanan hikayesini damat halayıyla taçlandıran Mert Nobre, oğlunun düğününde kurtlarını döktü!

Düğünün en renkli anlarından biri ise Mert Nobre’nin piste çıkmasıyla yaşandı. Brezilya’da dünyaya gelmesine rağmen uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan ve kendisini bu ülkeye ait hissettiğini her fırsatta dile getiren eski futbolcu, oğlunun düğününde çalan damat halayına kayıtsız kalamadı.

Davetlilerle birlikte halay çeken Nobre’nin neşeli halleri kameralara yansıdı. Oğlunu evlendirmenin mutluluğunu doyasıya yaşayan Survivor şampiyonunun halay çektiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Nicolas’ın damatlık içindeki son halini gören futbolseverler ise zamanın ne kadar hızlı geçtiğine inanamadı. Mert Nobre’nin yeşil sahalarda fırtına estirdiği dönemlerden bu yana ailesini takip eden kullanıcılar, Nicolas için “Kocaman olmuş” yorumlarında bulundu.

Bir dönem attığı gollerle Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını ayağa kaldıran, yıllar sonra Survivor parkurlarında şampiyonluk yaşayan Mert Nobre, bu kez oğlunun mutluluğuyla gündeme geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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