Survivor Şampiyonu Mert Nobre Oğlunu Evlendirdi: İtalya’daki Düğünde Damat Halayı Çekti!

Uzun yıllardır evli olan Mert Nobre ve Priscila Nobre, oğulları Nicolas Nobre’nin düğünüyle büyük bir heyecan yaşadı. Nicolas, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sarah ile evlenerek hayatının yeni dönemine adım attı.

Genç çift, düğün için İtalya’nın tarihi şehirlerinden Pisa’yı tercih etti. Aile üyeleri ve yakın dostların katıldığı açık hava organizasyonunda son derece romantik ve şık görüntüler ortaya çıktı. Oğlunun en özel gününde mutluluğu yüzünden okunan Mert Nobre de düğünün en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Nobre ailesinin düğününde sürpriz bir konuk da vardı. Survivor 2026 Ünlüler takımında Mert Nobre’yle birlikte mücadele eden Murat Arkın, yakın arkadaşını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Yarışma sırasında kurulan dostluğu Dominik’in dışına taşıyan Arkın, düğüne katılmak için İtalya’ya gitti.

Mert Nobre ve Murat Arkın’ın yarışmada başlayan dostluklarının Nicolas’ın düğününe kadar uzanması, Survivor takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. İkilinin yeniden bir araya geldiği görüntüler sosyal medyada ilgi görürken, Murat Arkın’ın düğünün sürpriz davetlisi olduğu yorumları yapıldı.