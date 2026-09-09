Yapay Zekayla 80’lere Işınlanan Mert Yazıcıoğlu, “Küçük Mert” Adıyla Müzik Piyasasına Giriş Yaptı!

Oyunculuk kariyerine 2011 yılında başlayan Mert Yazıcıoğlu, asıl çıkışını Karagül dizisinde hayat verdiği Baran karakteriyle yakalamıştı. Ardından Umuda Kelepçe Vurulmaz, Bir Litre Gözyaşı, Bir Annenin Günahı ve Darmaduman gibi pek çok projede rol alan Yazıcıoğlu, Netflix yapımı Aşk 101 dizisindeki Sinan karakteriyle popülerliğini bambaşka bir noktaya taşıdı.

Genç kuşağın en sevilen oyuncuları arasında yer alan Yazıcıoğlu, son dönemde hem kariyerindeki yükselişi hem de özel hayatıyla magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Yakışıklılığı ve kendine has tarzıyla da sık sık konuşulan oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım kısa sürede büyük ilgi görüyor.

Özellikle dönem işlerine son derece yakıştırılan Mert Yazıcıoğlu’nun farklı yıllara ait tarzları taşıyabileceği de hayranları arasında sık sık konuşuluyordu. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla bu iddiaların hiç de yersiz olmadığını kanıtladı!