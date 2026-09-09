article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yapay Zekayla 80’lere Işınlanan Mert Yazıcıoğlu, “Küçük Mert” Adıyla Müzik Piyasasına Giriş Yaptı!

Yapay Zekayla 80’lere Işınlanan Mert Yazıcıoğlu, “Küçük Mert” Adıyla Müzik Piyasasına Giriş Yaptı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2026 - 13:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyayı etkisi altına alan yapay zeka destekli 80’ler akımına Mert Yazıcıoğlu da kayıtsız kalamadı. Dönemin saçları, ince bıyığı ve geniş yakalı gömleğiyle eski bir albüm kapağından çıkmış gibi görünen oyuncu, retro halini mizahıyla birleştirdi. Kendisine “Küçük Mert” adını veren Yazıcıoğlu’nun müzik piyasasına giriş esprisi takipçilerini güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, başarılı projeleri kadar karizmasıyla da geniş bir hayran kitlesine sahip.

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, başarılı projeleri kadar karizmasıyla da geniş bir hayran kitlesine sahip.

Oyunculuk kariyerine 2011 yılında başlayan Mert Yazıcıoğlu, asıl çıkışını Karagül dizisinde hayat verdiği Baran karakteriyle yakalamıştı. Ardından Umuda Kelepçe Vurulmaz, Bir Litre Gözyaşı, Bir Annenin Günahı ve Darmaduman gibi pek çok projede rol alan Yazıcıoğlu, Netflix yapımı Aşk 101 dizisindeki Sinan karakteriyle popülerliğini bambaşka bir noktaya taşıdı.

Genç kuşağın en sevilen oyuncuları arasında yer alan Yazıcıoğlu, son dönemde hem kariyerindeki yükselişi hem de özel hayatıyla magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Yakışıklılığı ve kendine has tarzıyla da sık sık konuşulan oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım kısa sürede büyük ilgi görüyor.

Özellikle dönem işlerine son derece yakıştırılan Mert Yazıcıoğlu’nun farklı yıllara ait tarzları taşıyabileceği de hayranları arasında sık sık konuşuluyordu. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla bu iddiaların hiç de yersiz olmadığını kanıtladı!

Sosyal medyayı etkisi altına alan yapay zeka destekli 80’ler akımı, ünlüler arasında da hızla yayılmaya başladı.

Sosyal medyayı etkisi altına alan yapay zeka destekli 80’ler akımı, ünlüler arasında da hızla yayılmaya başladı.

Son günlerde hemen herkes, güncel fotoğraflarını yapay zeka yardımıyla geçmiş yıllara ışınlıyor. Kullanıcıların “80’lerde yaşasaydım nasıl görünürdüm?” sorusuna cevap veren bu akım, sosyal medyanın en popüler trendlerinden birine dönüştü.

Kabarık ve hacimli saçlar, belirgin bıyıklar, büyük yakalı gömlekler, vatkalı ceketler, taşlanmış kotlar ve analog fotoğraf makinelerinden çıkmış gibi görünen grenli kareler… Yapay zeka, 1980’lerin kendine özgü estetiğini bugünün ünlü isimlerine uyarlayınca ortaya hem nostaljik hem de oldukça eğlenceli görüntüler çıktı.

Nükhet Duru’dan Ebru Gündeş’e, Berfu ve Eser Yenenler çiftinden Özcan Deniz’e kadar pek çok ünlü isim de akıma kayıtsız kalamadı. Kimi kabarık saçlarıyla eski bir aile albümünden çıkmış gibi görünürken kimi de dönemin Yeşilçam jönlerini aratmayan halleriyle beğeni topladı.

80’ler akımına son olarak katılan isimlerden biri de Mert Yazıcıoğlu oldu. Ünlü oyuncunun yapay zeka tarafından hazırlanan nostaljik kareleri, adeta yıllar önce yayınlanmış bir müzik kasetinin kapağını andırdı.

Yapay zeka Mert Yazıcıoğlu’nu 80’lere ışınladı! Ünlü oyuncu ortaya çıkan halini görünce “Küçük Mert” adıyla müzik piyasasına giriş yaptı!

Yapay zeka Mert Yazıcıoğlu’nu 80’lere ışınladı! Ünlü oyuncu ortaya çıkan halini görünce “Küçük Mert” adıyla müzik piyasasına giriş yaptı!

Mert Yazıcıoğlu, yapay zekaya 80’li yıllarda nasıl görüneceğini sorarak ortaya çıkan sonuçları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda dönemin karakteristik saç modeli, ince bıyığı, geniş yakalı beyaz gömleği ve siyah ceketiyle görünen oyuncu, eski Türk filmlerinin esas oğlanlarını anımsattı.

Yapay zeka tarafından hazırlanan kareleri yalnızca paylaşmakla yetinmeyen Yazıcıoğlu, işin içine kendi mizahını da kattı. Fotoğraflardan birini Müslüm Gürses’in “Gidecek Bir Gün” şarkısıyla yayınlayan oyuncu, karenin üzerine kırmızı harflerle şu ifadeyi ekledi:

“Küçük Mert tüm müzik marketlerde”

Bir diğer kareyi ise İbrahim Erkal’ın unutulmaz şarkısı “Canısı” eşliğinde paylaşan Yazıcıoğlu, paylaşımlarıyla güldürdü.

Eski kaset kapaklarını andıran tasarım, Yazıcıoğlu’nun ciddi bakışlarıyla birleşince ortaya tam anlamıyla 80’lerden kalma bir arabesk albüm kapağı çıktı. Elinde sigarası, açık yakalı gömleği ve ince bıyığıyla poz veren oyuncu, dönemin meşhur şarkıcılarını ve karizmatik Yeşilçam jönlerini aratmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın