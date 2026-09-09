Yapay Zekayla 80’lere Işınlanan Mert Yazıcıoğlu, “Küçük Mert” Adıyla Müzik Piyasasına Giriş Yaptı!
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Sosyal medyayı etkisi altına alan yapay zeka destekli 80’ler akımına Mert Yazıcıoğlu da kayıtsız kalamadı. Dönemin saçları, ince bıyığı ve geniş yakalı gömleğiyle eski bir albüm kapağından çıkmış gibi görünen oyuncu, retro halini mizahıyla birleştirdi. Kendisine “Küçük Mert” adını veren Yazıcıoğlu’nun müzik piyasasına giriş esprisi takipçilerini güldürdü.
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Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, başarılı projeleri kadar karizmasıyla da geniş bir hayran kitlesine sahip.
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Sosyal medyayı etkisi altına alan yapay zeka destekli 80’ler akımı, ünlüler arasında da hızla yayılmaya başladı.
Yapay zeka Mert Yazıcıoğlu’nu 80’lere ışınladı! Ünlü oyuncu ortaya çıkan halini görünce “Küçük Mert” adıyla müzik piyasasına giriş yaptı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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