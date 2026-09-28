Sinsilikleriyle Çıngıraklı Yılana Meydan Okuyan Burçlar

Akrep burcunun adı geçtiğinde akla ilk gelen şey gizemi oluyor. Karşısındakinin aklından geçenleri çözmeye çalışırken kendi kartlarını kolay kolay açmıyor. Güvenini kazanmak zaman aldığı için herkese aynı yüzünü göstermemesi de bundan.

Bu burcu asıl tehlikeli kılan özellik ise sabrı. Bir şeye içerlediğinde anında patlamak yerine geri çekilip ortamı gözlemlemeyi seçiyor. Dışarıdan bakıldığında ilgisiz görünse de kafasında olası tüm senaryoları çoktan tartmış olabiliyor.

Akrep'in gerçekten kızıp kızmadığını anlamak da ayrı bir mesele. Tepki vermemesi olan biteni fark etmediği anlamına gelmiyor; çoğu zaman sadece doğru anı bekliyor.