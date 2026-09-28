Sinsilikleriyle Çıngıraklı Yılana Meydan Okuyan Burçlar
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Kimi insanın ne düşündüğünü yüzünden okumak neredeyse imkânsız. Konuşmadan önce birkaç hamle sonrasını hesaplıyor, gerektiğinde geri çekilip olan biteni sessizce izliyorlar. Astrolojide bu tavırla en çok anılan üç burç var ve işin içine rekabet ya da gizem girdiğinde bambaşka birine dönüşebiliyorlar. Sinsilik konusunda çıngıraklı yılana bile kafa tutabilecek o burçlar hangileri?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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