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Sevilen Dizide Veda Şokundan Altı Üstü İstanbul'un İptaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sevilen Dizide Veda Şokundan Altı Üstü İstanbul'un İptaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2026 - 20:09
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Pazartesi sabahı TV dünyası hız kesmeden başladı. Bir yanda Pazar akşamının reyting tablosu netleşti, bir yanda MasterChef'te yeni bir isim veda etti. Sevilen bir dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanırken, başka bir yapımın kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. İşte 28 Eylül Pazartesi TV dünyasında yaşanan tüm gelişmeler.

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Pazar akşamının reyting kazananı belli oldu.

Pazar akşamının reyting kazananı belli oldu.

27 Eylül Pazar akşamı ekranda dört farklı yapım birbiriyle yarıştı; Kanal D'nin Daha 17'si bir kez daha zirveyi bıraktırmadı. Gecenin en çok konuşulanı ise ilk bölümüyle ekrana gelen Ömür Usta oldu, yeni yapım ilk haftasında iddialı bir tabloyla karşılandı.

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Reytinglerin lideri bu akşam ekranda yok.

Reytinglerin lideri bu akşam ekranda yok.

Geçtiğimiz hafta zirveye yerleşen Altı Üstü İstanbul, Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçı nedeniyle bu akşam olağan bölümüyle ekrana gelmiyor. ATV, diziyi tamamen ekrandan çekmek yerine akşam 20.00'de kısa özel bir bölümle izleyicinin karşısına çıkaracak; yeni bölüm ise iki haftalık aranın ardından 12 Ekim'de başlıyor.

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Sete çıkmadan Cannes'a uçtu.

Sete çıkmadan Cannes'a uçtu.

Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaşacağı Şapkacı Kadınlar, henüz kameraların karşısına geçmeden yurt dışı pazarına açıldı. İkili, Cannes'daki Mipcom Fuarı için hazırlanan ilk uluslararası afişte objektif karşısına geçti; dizi kasım ayında sete çıkacak.

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Haftanın lideri bir haftada değişti.

Haftanın lideri bir haftada değişti.

20-26 Eylül haftasında yedi kanal arasında beşinci sırada olan ATV, Güneşin Doğduğu Yer'in etkisiyle reytingini yüzde 97 artırarak zirveye fırladı. Geçen haftanın şampiyonu Kanal D ise ikinci sıraya geriledi.

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MasterChef'in gözde ismi Nilay'ın geçmişi ortaya çıktı.

MasterChef'in gözde ismi Nilay'ın geçmişi ortaya çıktı.

MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan yarışmacılarından Nilay'ın kamera önüne çıktığı ilk yarışmanın MasterChef olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yeniden paylaşılan görüntülerle, genç yarışmacının daha önce Geleceğin Şefleri'nde finale kadar yükseldiği hatırlandı.

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Kanal D'nin yeni dizisine bir isim daha katıldı.

Kanal D'nin yeni dizisine bir isim daha katıldı.

Özge Törer ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaşacağı Kara Kuyu'nun kadrosuna Kardeşlerim, Hudutsuz Sevda ve Sahipsizler'den tanınan Yaren Yapıcı dahil oldu. Oyuncu, dizide Özge Törer'in kardeşi Aliye'ye hayat verecek.

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MasterChef'te yedinci haftanın kaybedeni belli oldu.

MasterChef'te yedinci haftanın kaybedeni belli oldu.

27 Eylül Pazar akşamı Recep ile Enes'in son ikiye kaldığı gecede, Mehmet Şef'in eleştirdiği hatalar sonrası MasterChef'e Recep veda etti. Enes ise elenmekten son anda kurtuldu.

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Ömür'ü terk eden gizemli eşin kim olduğu belli oldu.

Ömür'ü terk eden gizemli eşin kim olduğu belli oldu.

NOW'un yeni dizisi Ömür Usta'da Nurgül Yeşilçay'ın canlandırdığı Ömür'ü bir sabah ekmek almaya gidip bir daha dönmeyen Fikret karakterini Tuğrul Tülek canlandıracak. Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar'da rol alan oyuncu, hikayesi bitince yalnızca iki gün sonra Bahar'a transfer olmuştu.

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Sevilen dizide usta oyuncudan veda.

Sevilen dizide usta oyuncudan veda.

Yalan Dünya'nın unutulmaz Çağatay'ı Hakan Meriçliler, Daha 17'deki okul müdürü Remzi karakteriyle veda etti. Bu yaz Bodrum'da çekilen diziye ikinci bölümden beri dahil olan usta oyuncunun ayrılışı, okul sahnelerinde bir boşluk bırakacak.

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Final iddiasına dizinin kendisinden esprili yanıt.

Final iddiasına dizinin kendisinden esprili yanıt.

Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı, 20. bölümde final yapacağı iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Dizinin resmi hesabından gelen 'Hiiiiiçç belli olmaz' yanıtı ise ortalığı yatıştırmak yerine takipçileri ikiye böldü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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