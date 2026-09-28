Sevilen Dizide Veda Şokundan Altı Üstü İstanbul'un İptaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Pazartesi sabahı TV dünyası hız kesmeden başladı. Bir yanda Pazar akşamının reyting tablosu netleşti, bir yanda MasterChef'te yeni bir isim veda etti. Sevilen bir dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanırken, başka bir yapımın kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. İşte 28 Eylül Pazartesi TV dünyasında yaşanan tüm gelişmeler.
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Pazar akşamının reyting kazananı belli oldu.
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Reytinglerin lideri bu akşam ekranda yok.
Sete çıkmadan Cannes'a uçtu.
Haftanın lideri bir haftada değişti.
MasterChef'in gözde ismi Nilay'ın geçmişi ortaya çıktı.
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Kanal D'nin yeni dizisine bir isim daha katıldı.
MasterChef'te yedinci haftanın kaybedeni belli oldu.
Ömür'ü terk eden gizemli eşin kim olduğu belli oldu.
Sevilen dizide usta oyuncudan veda.
Final iddiasına dizinin kendisinden esprili yanıt.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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