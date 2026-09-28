Beşinci Sıradan Zirveye Fırladı: Yeni Dizisiyle Öne Çıkan Kanal Haftanın Lideri Oldu
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Okullar açılıp yeni sezon tüm hızıyla başlarken 20-26 Eylül haftasında ekranda 22 dizi birden yarıştı; bu sayı, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 22 daha fazlaydı. Dizi sayısındaki bu artışa rağmen haftanın ortalama reytingi geçen seneye kıyasla yüzde 20 geriledi. Asıl sürpriz ise zirvede yaşandı, geçtiğimiz hafta yedi kanal arasında beşinci sırada yer alan bir kanal, tek bir yeni dizinin etkisiyle bir haftada liderliğe yerleşti ve geçen haftanın şampiyonu ikinci sıraya düştü.
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Kanal D, geçen hafta yeni sezon açılışlarıyla zirvedeydi ve toplamını yüzde 104,84 artırmayı başarmıştı.
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ATV, yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in etkisiyle reytingini yüzde 97,58 artırarak zirveye yerleşti.
Kanal D ikinciliğe gerilerken geçen haftanın ikincisi TV8 beşinci sıraya düşerek geçtiğimiz haftaya oranla geriledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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