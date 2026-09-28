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Beşinci Sıradan Zirveye Fırladı: Yeni Dizisiyle Öne Çıkan Kanal Haftanın Lideri Oldu

Beşinci Sıradan Zirveye Fırladı: Yeni Dizisiyle Öne Çıkan Kanal Haftanın Lideri Oldu

Kanal D Atv Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2026 - 11:35
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Okullar açılıp yeni sezon tüm hızıyla başlarken 20-26 Eylül haftasında ekranda 22 dizi birden yarıştı; bu sayı, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 22 daha fazlaydı. Dizi sayısındaki bu artışa rağmen haftanın ortalama reytingi geçen seneye kıyasla yüzde 20 geriledi. Asıl sürpriz ise zirvede yaşandı, geçtiğimiz hafta yedi kanal arasında beşinci sırada yer alan bir kanal, tek bir yeni dizinin etkisiyle bir haftada liderliğe yerleşti ve geçen haftanın şampiyonu ikinci sıraya düştü.

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Kanal D, geçen hafta yeni sezon açılışlarıyla zirvedeydi ve toplamını yüzde 104,84 artırmayı başarmıştı.

Kanal D, geçen hafta yeni sezon açılışlarıyla zirvedeydi ve toplamını yüzde 104,84 artırmayı başarmıştı.

Pazar günü ekrana gelen Daha 17 ile günün en yüksek reytingini yakalayan Kanal D, pazartesi üçüncü sezonuna başlayan Uzak Şehir'le de zirve yarışının önündeydi. İki dizinin sezon açılışı etkisiyle kanalın 13-19 Eylül haftasındaki toplamı 26,24'e çıkmış ve bu rakam o haftanın en yüksek kanal ortalaması olmuştu. Bu üstünlük kalıcı olmadı: 20-26 Eylül haftasında kanalın toplamı 25,66'ya gerileyerek ikinci sıraya düştü.

ATV, yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in etkisiyle reytingini yüzde 97,58 artırarak zirveye yerleşti.

ATV, yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in etkisiyle reytingini yüzde 97,58 artırarak zirveye yerleşti.

Perşembe günleri ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, ikinci bölümünde yarım puan birden artarak 4,72 reytinge yükseldi ve günün birincisi oldu. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizinin bu sıçraması, ATV'nin 20-26 Eylül haftasındaki toplamını 35,09'a taşıdı; kanal, bir önceki haftaya göre 17,33 puanlık artışla haftanın en yüksek toplamına ulaştı. Geçen hafta yedi kanal arasında beşinci sırada yer alan ATV, böylece tek bir haftada zirveye yerleşen kanal oldu.

Kanal D ikinciliğe gerilerken geçen haftanın ikincisi TV8 beşinci sıraya düşerek geçtiğimiz haftaya oranla geriledi.

Kanal D ikinciliğe gerilerken geçen haftanın ikincisi TV8 beşinci sıraya düşerek geçtiğimiz haftaya oranla geriledi.

TV8, MasterChef'in sabit performansına karşın bu hafta yüzde 4,24 gerileyerek tablodaki yedi kanal arasında haftalık kaybı olan tek isim oldu. Show TV ise çarşamba günü Sevdan Bir Ateş'in üçüncü bölümüyle haftanın en yüksek günlük reytingini, 9,51'i yakaladı; toplamını yüzde 103,17 artırarak dördüncü sırada kaldı. Star TV, Sevdiğim Sensin'in hanımağa hikayesiyle üçüncü sıraya yükselirken geçen hafta üçüncü sırada olan TRT, Teşkilat ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın ekranda kalmasına karşın altıncı sıraya geriledi. Haftayı bir kez daha son sırada tamamlayan NOW'da ise yeni sezonuna başlayan Halef, 2,89 reytingle günün sekizincisi oldu. Salı günü Star TV'de ekrana gelen Tuzlu Kahve ise günün 7,40 reytingle birincisi olurken YouTube'da yayından dört gün sonra 13,2 milyon izlenmeye ulaşarak sezonun en çok izlenen ikinci bölümü oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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