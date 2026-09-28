Beşinci Sıradan Zirveye Fırladı: Yeni Dizisiyle Öne Çıkan Kanal Haftanın Lideri Oldu

TV8, MasterChef'in sabit performansına karşın bu hafta yüzde 4,24 gerileyerek tablodaki yedi kanal arasında haftalık kaybı olan tek isim oldu. Show TV ise çarşamba günü Sevdan Bir Ateş'in üçüncü bölümüyle haftanın en yüksek günlük reytingini, 9,51'i yakaladı; toplamını yüzde 103,17 artırarak dördüncü sırada kaldı. Star TV, Sevdiğim Sensin'in hanımağa hikayesiyle üçüncü sıraya yükselirken geçen hafta üçüncü sırada olan TRT, Teşkilat ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın ekranda kalmasına karşın altıncı sıraya geriledi. Haftayı bir kez daha son sırada tamamlayan NOW'da ise yeni sezonuna başlayan Halef, 2,89 reytingle günün sekizincisi oldu. Salı günü Star TV'de ekrana gelen Tuzlu Kahve ise günün 7,40 reytingle birincisi olurken YouTube'da yayından dört gün sonra 13,2 milyon izlenmeye ulaşarak sezonun en çok izlenen ikinci bölümü oldu.