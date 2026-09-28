Ayağına Uzanan Saçları İki Kırmızı Kart Getirdi: İki Rakibi de Oyundan Atıldı
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Concacaf Uluslar Ligi'nin C Ligi'nde hafta sonu oynanan Antigua ve Barbuda - Anguilla maçı, skordan çok bir oyuncunun saçlarıyla konuşuldu. ESPN'in aktardığına göre Anguilla forması giyen 36 yaşındaki Aedan Scipio, takımı 5-0 gerideyken 69. dakikada oyuna girdi. Neredeyse ayak bileklerine kadar uzanan rasta saçlarıyla tanınan Scipio'yu durdurmaya çalışan rakipleri, çareyi onu saçından çekmekte buldu. Sahada kaldığı 21 dakikada iki ayrı pozisyonda aynı faul yaşandı ve iki oyuncu da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Antigua ve Barbuda maçı 5-0 kazansa da sahadan 9 kişi ayrıldı. Karşılaşmanın görüntüleri kısa sürede dünya genelinde sosyal medyaya yayıldı.
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İki kırmızı kartın çıktığı pozisyonlar
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İlk kırmızı kart, Scipio'nun oyuna girmesinden yalnızca birkaç dakika sonra geldi
Uzatma dakikalarında Shalon Knight da aynı hatayı yaptı, Antigua ve Barbuda maçı 9 kişi bitirdi
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