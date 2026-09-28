Ayağına Uzanan Saçları İki Kırmızı Kart Getirdi: İki Rakibi de Oyundan Atıldı

Takım arkadaşının başına geleni izleyen Antigua ve Barbuda oyuncularının bu kez daha dikkatli olması beklenirdi. Ancak maçın uzatma dakikalarında benzer bir sahne tekrarlandı. Scipio'yu arkadan takip eden Shalon Knight, onu durdurmanın yolunu yine saçlarda aradı ve o da kırmızı kartla oyundan atıldı. Antigua ve Barbuda, son dakikaları iki eksikle tamamlamak zorunda kaldı.

İki kırmızı kart skoru değiştirmedi, Antigua ve Barbuda karşılaşmayı 5-0 kazandı. Yine de maçın ardından konuşulan ne atılan beş gol ne de puan durumu oldu. ESPN başta olmak üzere pek çok yabancı yayın organı, iki rakibini oyun dışında bıraktıran saçları haberleştirdi.

FIFA sıralamasının en alt basamaklarında yer alan Anguilla için ağır bir yenilgiyle biten gece, 36 yaşındaki Scipio sayesinde dünya çapında gündeme oturdu. Scipio'nun saçları bundan sonra sahaya çıktığı her maçta rakip savunmacıların aklında olacak gibi görünüyor.