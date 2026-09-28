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Ayağına Uzanan Saçları İki Kırmızı Kart Getirdi: İki Rakibi de Oyundan Atıldı

Ayağına Uzanan Saçları İki Kırmızı Kart Getirdi: İki Rakibi de Oyundan Atıldı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
28.09.2026 - 12:04
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Concacaf Uluslar Ligi'nin C Ligi'nde hafta sonu oynanan Antigua ve Barbuda - Anguilla maçı, skordan çok bir oyuncunun saçlarıyla konuşuldu. ESPN'in aktardığına göre Anguilla forması giyen 36 yaşındaki Aedan Scipio, takımı 5-0 gerideyken 69. dakikada oyuna girdi. Neredeyse ayak bileklerine kadar uzanan rasta saçlarıyla tanınan Scipio'yu durdurmaya çalışan rakipleri, çareyi onu saçından çekmekte buldu. Sahada kaldığı 21 dakikada iki ayrı pozisyonda aynı faul yaşandı ve iki oyuncu da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Antigua ve Barbuda maçı 5-0 kazansa da sahadan 9 kişi ayrıldı. Karşılaşmanın görüntüleri kısa sürede dünya genelinde sosyal medyaya yayıldı.

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İki kırmızı kartın çıktığı pozisyonlar

İlk kırmızı kart, Scipio'nun oyuna girmesinden yalnızca birkaç dakika sonra geldi

İlk kırmızı kart, Scipio'nun oyuna girmesinden yalnızca birkaç dakika sonra geldi

Maçın sonucu çoktan belli olmuştu. Antigua ve Barbuda farkı beşe çıkarmıştı, Anguilla teknik ekibi de 69. dakikada Aedan Scipio'yu oyuna aldı. Kenarda oyuna girmeyi beklerken bile saçlarının ucu neredeyse zemine değen Scipio, sahaya adım attığı anda kameraların odağı oldu.

Gulf News'ün aktardığına göre Scipio, kendi ceza sahası içinde Keon Greene'den topu kaptı. Topu kaybeden Greene, rakibini durdurmak için formasına ya da koluna değil, doğrudan rasta saçlarına uzandı. Hakem pozisyonu kaçırmadı ve Antigua ve Barbuda oyuncusuna kırmızı kartı gösterdi. Görüntülerde Greene'in Scipio'yu saçından geriye doğru çektiği açıkça görülüyor.

Uzatma dakikalarında Shalon Knight da aynı hatayı yaptı, Antigua ve Barbuda maçı 9 kişi bitirdi

Uzatma dakikalarında Shalon Knight da aynı hatayı yaptı, Antigua ve Barbuda maçı 9 kişi bitirdi

Takım arkadaşının başına geleni izleyen Antigua ve Barbuda oyuncularının bu kez daha dikkatli olması beklenirdi. Ancak maçın uzatma dakikalarında benzer bir sahne tekrarlandı. Scipio'yu arkadan takip eden Shalon Knight, onu durdurmanın yolunu yine saçlarda aradı ve o da kırmızı kartla oyundan atıldı. Antigua ve Barbuda, son dakikaları iki eksikle tamamlamak zorunda kaldı.

İki kırmızı kart skoru değiştirmedi, Antigua ve Barbuda karşılaşmayı 5-0 kazandı. Yine de maçın ardından konuşulan ne atılan beş gol ne de puan durumu oldu. ESPN başta olmak üzere pek çok yabancı yayın organı, iki rakibini oyun dışında bıraktıran saçları haberleştirdi.

FIFA sıralamasının en alt basamaklarında yer alan Anguilla için ağır bir yenilgiyle biten gece, 36 yaşındaki Scipio sayesinde dünya çapında gündeme oturdu. Scipio'nun saçları bundan sonra sahaya çıktığı her maçta rakip savunmacıların aklında olacak gibi görünüyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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