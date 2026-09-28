article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
İlk Yetişkinlik Şoklarını Anlatarak Farkındalık Yaşayan Kişiler

İlk Yetişkinlik Şoklarını Anlatarak Farkındalık Yaşayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.09.2026 - 12:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada dolaşan basit bir soru, bu hafta binlerce kişiyi aynı anda geçmişine döndürdü: İlk kez 'artık yetişkinim' dediğiniz an neydi? Gelen cevaplar tahmin edilenden çok daha çeşitli çıktı. Kimi devlet dairesinde tek başına iş takip etmenin, kimi hastaneye yalnız gitmenin, kimi de en yakınındaki insanların bile çıkarsız davranmadığını fark etmenin yarattığı hayal kırıklığını anlattı. Bazı yanıtlar gülümsetti; kasiyerin artık 'beyefendi' diye hitap etmesinden bulaşık yıkamanın zorluğuna kadar. Bazıları ise gerçek bir itirafa dönüştü: sosyal ilişkileri sürdürmek için sürekli rol yapmak zorunda kalmak, ya da yetişkinliğin sanıldığı gibi bir olgunluk değil sadece belli bir yaşı geçmiş olmak anlamına geldiğini fark etmek. Ortaya, yetişkinliğin herkese farklı bir anda ve farklı bir şekilde çarptığını gösteren geniş bir liste çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Yetişkinlerin sanıldığı kadar olgun ve zeki olmadığını görmek

Yetişkinlerin sanıldığı kadar olgun ve zeki olmadığını görmek
twitter.com

En sevdiklerimizin bile çıkarsız sevmediğini öğrendiğimiz an

En sevdiklerimizin bile çıkarsız sevmediğini öğrendiğimiz an
twitter.com

Sosyal ilişkileri sürdürmek için sürekli rol yapmak zorunda kalmak

Sosyal ilişkileri sürdürmek için sürekli rol yapmak zorunda kalmak
twitter.com

Yetişkin denilen herkesin aslında öyle olmadığı ortaya çıktı

Yetişkin denilen herkesin aslında öyle olmadığı ortaya çıktı
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devlet dairesindeki işleri artık tek başına halletmek

Devlet dairesindeki işleri artık tek başına halletmek
twitter.com

Bazı insanların hiçbir sebep yokken kötü olabildiğini keşfetmek

Bazı insanların hiçbir sebep yokken kötü olabildiğini keşfetmek
twitter.com

Sadece baba tarafı değil anne tarafı akrabaların da gerçek yüzünü göstermesi

Sadece baba tarafı değil anne tarafı akrabaların da gerçek yüzünü göstermesi
twitter.com

Özgürlüğün seçim değil, yanlış seçimlerin bedelini tek başına ödemek olduğu

Özgürlüğün seçim değil, yanlış seçimlerin bedelini tek başına ödemek olduğu
twitter.com

Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranılması

Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranılması
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sohbette ana konu yerine gereksiz ayrıntı anlatanların yarattığı şok

Sohbette ana konu yerine gereksiz ayrıntı anlatanların yarattığı şok
twitter.com

18-19 yaşında bulaşık yıkamanın bu kadar zor gelmesi

18-19 yaşında bulaşık yıkamanın bu kadar zor gelmesi
twitter.com

İlk işe girdikten sonra ömür boyu çalışmak zorunda olduğunu anlamak

İlk işe girdikten sonra ömür boyu çalışmak zorunda olduğunu anlamak
twitter.com

Para kazanmak zorunda olmanın hiç gereği yokmuş gibi gelmesi

Para kazanmak zorunda olmanın hiç gereği yokmuş gibi gelmesi
twitter.com

İşe yaramaz yalakaların çalışkanlardan daha çok başarı kazanması

İşe yaramaz yalakaların çalışkanlardan daha çok başarı kazanması
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kredi kartı ekstresiyle tanışmak

Kredi kartı ekstresiyle tanışmak
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın