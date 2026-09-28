İlk Yetişkinlik Şoklarını Anlatarak Farkındalık Yaşayan Kişiler

Sosyal medyada dolaşan basit bir soru, bu hafta binlerce kişiyi aynı anda geçmişine döndürdü: İlk kez 'artık yetişkinim' dediğiniz an neydi? Gelen cevaplar tahmin edilenden çok daha çeşitli çıktı. Kimi devlet dairesinde tek başına iş takip etmenin, kimi hastaneye yalnız gitmenin, kimi de en yakınındaki insanların bile çıkarsız davranmadığını fark etmenin yarattığı hayal kırıklığını anlattı. Bazı yanıtlar gülümsetti; kasiyerin artık 'beyefendi' diye hitap etmesinden bulaşık yıkamanın zorluğuna kadar. Bazıları ise gerçek bir itirafa dönüştü: sosyal ilişkileri sürdürmek için sürekli rol yapmak zorunda kalmak, ya da yetişkinliğin sanıldığı gibi bir olgunluk değil sadece belli bir yaşı geçmiş olmak anlamına geldiğini fark etmek. Ortaya, yetişkinliğin herkese farklı bir anda ve farklı bir şekilde çarptığını gösteren geniş bir liste çıktı.