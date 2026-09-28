İlk Yetişkinlik Şoklarını Anlatarak Farkındalık Yaşayan Kişiler
Sosyal medyada dolaşan basit bir soru, bu hafta binlerce kişiyi aynı anda geçmişine döndürdü: İlk kez 'artık yetişkinim' dediğiniz an neydi? Gelen cevaplar tahmin edilenden çok daha çeşitli çıktı. Kimi devlet dairesinde tek başına iş takip etmenin, kimi hastaneye yalnız gitmenin, kimi de en yakınındaki insanların bile çıkarsız davranmadığını fark etmenin yarattığı hayal kırıklığını anlattı. Bazı yanıtlar gülümsetti; kasiyerin artık 'beyefendi' diye hitap etmesinden bulaşık yıkamanın zorluğuna kadar. Bazıları ise gerçek bir itirafa dönüştü: sosyal ilişkileri sürdürmek için sürekli rol yapmak zorunda kalmak, ya da yetişkinliğin sanıldığı gibi bir olgunluk değil sadece belli bir yaşı geçmiş olmak anlamına geldiğini fark etmek. Ortaya, yetişkinliğin herkese farklı bir anda ve farklı bir şekilde çarptığını gösteren geniş bir liste çıktı.
İlk paylaşım şöyleydi:
Yetişkinlerin sanıldığı kadar olgun ve zeki olmadığını görmek
En sevdiklerimizin bile çıkarsız sevmediğini öğrendiğimiz an
Sosyal ilişkileri sürdürmek için sürekli rol yapmak zorunda kalmak
Yetişkin denilen herkesin aslında öyle olmadığı ortaya çıktı
Devlet dairesindeki işleri artık tek başına halletmek
Bazı insanların hiçbir sebep yokken kötü olabildiğini keşfetmek
Sadece baba tarafı değil anne tarafı akrabaların da gerçek yüzünü göstermesi
Özgürlüğün seçim değil, yanlış seçimlerin bedelini tek başına ödemek olduğu
Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranılması
Sohbette ana konu yerine gereksiz ayrıntı anlatanların yarattığı şok
18-19 yaşında bulaşık yıkamanın bu kadar zor gelmesi
İlk işe girdikten sonra ömür boyu çalışmak zorunda olduğunu anlamak
Para kazanmak zorunda olmanın hiç gereği yokmuş gibi gelmesi
İşe yaramaz yalakaların çalışkanlardan daha çok başarı kazanması
Kredi kartı ekstresiyle tanışmak
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