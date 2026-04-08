Çocuklukta Duygusal İhmale Uğrayan Kişilerin Ortak Özellikleri

Duygusal ihmal, çoğu zaman yapılan bir davranıştan değil, eksik kalan duygusal destekten kaynaklanır. Fiziksel ihtiyaçlar karşılanır ancak çocuğun duygusal dünyası fark edilmez. Üzüldüğünde sakinleştirilmek yerine görmezden gelinmesi, duyguların küçümsenmesi ya da yok sayılması bu sürecin parçası olabilir.

Bu durumun fark edilmesi zor olur çünkü belirgin bir olay yoktur. Fiziksel izler ya da hatırlanan büyük travmalar bulunmaz. Ancak zamanla iç dünyada boşluk hissi gelişebilir. Kişi neyin eksik olduğunu tam olarak anlayamaz ama duygusal olarak tamamlanmamış hissedebilir.