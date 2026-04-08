Çocuklukta Duygusal İhmale Uğrayan Kişilerin Ortak Özellikleri

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 16:53

Bazı çocukluklar dışarıdan sorunsuz görünür. Temel ihtiyaçlar karşılanır, fiziksel bir sorun yaşanmaz. Ancak duygular çoğu zaman görmezden gelinir. Üzüntü, korku ya da hayal kırıklığı yeterince karşılık bulmaz. Psikologlara göre bu durum duygusal ihmal olarak tanımlanıyor.

Duygusal ihmal görünmez ama etkisi derin olur

Duygusal ihmal, çoğu zaman yapılan bir davranıştan değil, eksik kalan duygusal destekten kaynaklanır. Fiziksel ihtiyaçlar karşılanır ancak çocuğun duygusal dünyası fark edilmez. Üzüldüğünde sakinleştirilmek yerine görmezden gelinmesi, duyguların küçümsenmesi ya da yok sayılması bu sürecin parçası olabilir.

Bu durumun fark edilmesi zor olur çünkü belirgin bir olay yoktur. Fiziksel izler ya da hatırlanan büyük travmalar bulunmaz. Ancak zamanla iç dünyada boşluk hissi gelişebilir. Kişi neyin eksik olduğunu tam olarak anlayamaz ama duygusal olarak tamamlanmamış hissedebilir.

Yetişkinlikte ortaya çıkan görünmez etkiler

Duygusal ihmal yaşayan kişiler, duygularını tanımlamakta zorlanabilir. Ne hissettiğini anlamakta güçlük çekmek, içsel boşluk hissi ve kendini tanıyamama sık görülen durumlar arasında yer alır. Bazı kişiler yardım istemekte zorlanır ve ihtiyaçlarını dile getirmekten kaçınır.

İlişkilerde duygusal mesafe de bu sürecin etkileri arasında olabilir. Yakınlık kurmak istense bile nasıl yapılacağı bilinmeyebilir. Sürekli onay arama, kendini yetersiz hissetme ya da içsel boşluk duygusu yetişkinlikte devam edebilir.

İyileşme duygusal farkındalıkla başlar

Uzmanlara göre iyileşmenin ilk adımı duygusal ihmalin fark edilmesidir. Duyguları tanımayı öğrenmek ve ihtiyaçları ifade edebilmek bu sürecin önemli parçalarıdır. Kendine şefkat geliştirmek ve duyguları bastırmak yerine anlamaya çalışmak iyileşmeyi destekler.

Profesyonel destek de bu süreçte önemli rol oynayabilir. Terapiler, duygusal farkındalık geliştirmeye ve sağlıklı bağ kurmaya yardımcı olabilir. Psikologlara göre duygusal ihmal derin izler bıraksa da farkındalık ve destekle daha sağlıklı ilişkiler kurmak mümkün hale gelir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
