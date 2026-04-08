Karşılıksız Aşk Bağımlılığı: Bizi İstemeyen Birine Neden Çekim Hissederiz?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 15:28

İlgisiz davranan kişiler çoğu zaman daha çekici geliyor. Mesajlara geç dönen, mesafe koyan ya da kararsız davranan kişiler daha çok düşünülüyor. Seven ve ilgilenen kişiler ise çoğu zaman “heyecan vermiyor” gibi hissedilebiliyor. Psikologlara göre durum tesadüf değil, beynin ödül sistemiyle bağlantılı. Karşılıksız aşk, çoğu zaman duygusal bağımlılığa dönüşebiliyor.

Tanıdık geldi değil mi? Gelin, sizi istemeyen kişilerin neden bu kadar çekici geldiğine yakından bakalım...

Karşılıksız aşk beynin ödül sistemini harekete geçiriyor

Araştırmalar karşılıksız aşk yaşayan kişilerin beyninde bağımlılıkla ilişkili bölgelerin aktifleştiğini gösteriyor. Antropolog Helen Fisher’ın beyin tarama çalışmaları, reddedilen kişilerin beyninde dopamin salgısının arttığını ortaya koyuyor. Dopamin, beklenti ve ödül duygusuyla bağlantılı olduğu için küçük umutlar bile yoğun çekim yaratabiliyor.

Belirsizlik de süreci daha güçlü hale getiriyor. Karşı tarafın bazen yakın bazen uzak davranması, beynin ödül sistemini sürekli tetikliyor. Kumar makinelerinde görülen “belki kazanırım” hissi, karşılıksız aşkta da benzer şekilde çalışıyor. Küçük ilgi anları büyük umutlara dönüşüyor ve döngü güçleniyor.

Ulaşılmazlık ve belirsizlik çekimi artırıyor

Psikolojide kıtlık ilkesi olarak bilinen durum, ulaşılması zor olan kişilerin daha değerli algılanmasına neden oluyor. Mesafeli davranan, ilgisini net göstermeyen kişiler daha çekici görünebiliyor. Ulaşılması zor olan şeylerin değerli algılanması, beynin doğal eğilimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Engeller de çekimi artırabiliyor. Mesafe, kararsızlık, ilgisizlik ya da mevcut ilişkiler gibi faktörler duyguları yoğunlaştırabiliyor. Psikologların “Romeo-Juliet etkisi” olarak adlandırdığı durum, yasak ya da zor olanın daha çekici hale gelmesine neden oluyor. Böylece karşılıksız aşk, daha güçlü duygusal bağ hissi yaratabiliyor.

Çocuklukta koşullu sevgi gören kişiler, yetişkinlikte sevgiyi çaba gerektiren süreç olarak algılayabiliyor. Sevgi için mücadele etmeye alışan kişiler, kolay ve sağlıklı ilişkileri sıradan hissedebiliyor. Bu nedenle mesafeli ya da kararsız partnerler daha çekici hale gelebiliyor.

Uzmanlara göre karşılıksız aşk çoğu zaman gerçek kişiye değil, hayal edilen versiyona duyulan bağlılıkla ilişkili. Sürekli analiz etmek, işaret aramak ve umut beslemek duygusal bağımlılığı güçlendiriyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
