Karşılıksız Aşk Bağımlılığı: Bizi İstemeyen Birine Neden Çekim Hissederiz?

Psikolojide kıtlık ilkesi olarak bilinen durum, ulaşılması zor olan kişilerin daha değerli algılanmasına neden oluyor. Mesafeli davranan, ilgisini net göstermeyen kişiler daha çekici görünebiliyor. Ulaşılması zor olan şeylerin değerli algılanması, beynin doğal eğilimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Engeller de çekimi artırabiliyor. Mesafe, kararsızlık, ilgisizlik ya da mevcut ilişkiler gibi faktörler duyguları yoğunlaştırabiliyor. Psikologların “Romeo-Juliet etkisi” olarak adlandırdığı durum, yasak ya da zor olanın daha çekici hale gelmesine neden oluyor. Böylece karşılıksız aşk, daha güçlü duygusal bağ hissi yaratabiliyor.

Çocuklukta koşullu sevgi gören kişiler, yetişkinlikte sevgiyi çaba gerektiren süreç olarak algılayabiliyor. Sevgi için mücadele etmeye alışan kişiler, kolay ve sağlıklı ilişkileri sıradan hissedebiliyor. Bu nedenle mesafeli ya da kararsız partnerler daha çekici hale gelebiliyor.

Uzmanlara göre karşılıksız aşk çoğu zaman gerçek kişiye değil, hayal edilen versiyona duyulan bağlılıkla ilişkili. Sürekli analiz etmek, işaret aramak ve umut beslemek duygusal bağımlılığı güçlendiriyor.