Sahibi Yok, Komşusu Yok! Dünyanın En Yalnız Evi

Ellidaey Adası’ndaki beyaz ev uzun süredir pek çok komplo teorisine konu oluyor. En popüler iddialardan biri, evin zombi kıyameti için hazırlanan milyarder sığınağı olduğu yönünde. Ancak iddiayı destekleyen herhangi kanıt bulunmuyor.

Bir diğer söylenti ise İzlandalı sanatçı Björk’ün evin sahibi olduğu. 2000 yılında İzlanda hükümeti Björk’e ıssız ada teklif etti ancak söz konusu ada Ellidaey değildi. Sanatçı teklifi reddetti ve böylece yıllardır dolaşan iddia gerçeği yansıtmadı.