Sahibi Yok, Komşusu Yok! Dünyanın En Yalnız Evi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 14:21

Kuzey Atlantik’in ortasında, sert rüzgarların eksik olmadığı küçük adada tek başına duran beyaz ev yıllardır merak uyandırıyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sık sık gündem oluyor. Kimi zaman milyarderin sığınağı deniliyor. Kimi zaman ünlü sanatçıya ait olduğu iddia ediliyor. Gerçek hikaye söylentilerden çok daha sade ama en az onlar kadar ilgi çekici.

Kuzey Atlantik’in ortasında, yalnızlığın simgesi haline gelen Ellidaey Adası

İzlanda ana karasının yaklaşık sekiz kilometre güneyinde yer alan Ellidaey Adası, Vestmannaeyjar takımadalarının en kuzeyinde bulunuyor. Yaklaşık 110 dönümlük alanıyla oldukça küçük sayılan ada, dik kayalıkları, yeşil yamaçları ve sert rüzgarlarıyla dikkat çekiyor. Volkanik patlamalar sonucu oluşan takımada, 12 bin yıl öncesine uzanan jeolojik geçmişe sahip.

Yakındaki Heimaey Adası’nda yer alan Vestmannaeyjabær kasabası, motorlu teknelerin yaygınlaşmasıyla büyümeye başladı. 1973 yılında Eldfell Yanardağı’nın patlamasıyla bölge büyük felaket yaşadı. Volkanik kül çevredeki adalara yayıldı, yüzlerce ev zarar gördü. Deniz suyu pompalanarak lav akışı durduruldu ve kasaba son anda kurtarıldı.

Yıllardır dilden dile yayılan söylentiler, gizemi daha da büyüttü

Ellidaey Adası’ndaki beyaz ev uzun süredir pek çok komplo teorisine konu oluyor. En popüler iddialardan biri, evin zombi kıyameti için hazırlanan milyarder sığınağı olduğu yönünde. Ancak iddiayı destekleyen herhangi kanıt bulunmuyor.

Bir diğer söylenti ise İzlandalı sanatçı Björk’ün evin sahibi olduğu. 2000 yılında İzlanda hükümeti Björk’e ıssız ada teklif etti ancak söz konusu ada Ellidaey değildi. Sanatçı teklifi reddetti ve böylece yıllardır dolaşan iddia gerçeği yansıtmadı.

Gerçek hikaye sandığınızdan daha sade ama en az söylentiler kadar ilginç

Ellidaey Adası’ndaki yalnız ev 1953 yılında Ellidaey Avcılık Derneği tarafından av kulübesi olarak inşa edildi. Bölgeye gelen avcılar özellikle kutup martılarının yoğun olduğu dönemlerde adayı ziyaret ediyordu. Yapı günümüzde hâlâ dernek tarafından korunuyor.

Kulübeye ulaşım oldukça zor. Tekneyle adaya yaklaşıldıktan sonra dik kayalıklara tırmanmak gerekiyor. Liman ya da iskele bulunmuyor. Buna rağmen misafir defterinde binlerce imza yer alıyor. Ada koruma altında olduğu için ziyaretler sınırlı tutuluyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
