Turist Kalabalığından Uzak: Dünyanın En Güzel Yeri Doğasıyla Büyülüyor

Cantabria Dağları’nın parçası olan alan, denize yalnızca 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2.650 metreye ulaşan zirveler, sahile yakın konumuyla dikkat çekiyor.

Time Out editörlerine göre Picos de Europa’yı özel yapan en önemli detay, deniz ve dağ manzarasının aynı noktada birleşmesi. Derin vadiler, dik zirveler ve Cantabria Denizi’nin manzarası aynı kadrajda yer alıyor. Bölgede yürüyüş yapanlar, aynı anda dağ, göl ve okyanus manzarası görebiliyor.

Covadonga Gölleri, bölgenin en popüler noktaları arasında. Buzul göllerinin çevresindeki yeşil tepeler kartpostal görüntüsü oluşturuyor. Naranjo de Bulnes zirvesi ise özellikle tırmanış tutkunlarının favori noktalarından.

Fuente Dé teleferiği sayesinde ziyaretçiler kısa sürede yüksek noktalara ulaşabiliyor. Sotres ve Cain köyleri ise sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Küçük dağ köylerinde geleneksel yaşam hala devam ediyor.