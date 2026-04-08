Turist Kalabalığından Uzak: Dünyanın En Güzel Yeri Doğasıyla Büyülüyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 12:12

Dünyanın en güzel yerleri listesi açıklandı. Listenin zirvesinde İspanya’nın kuzeyindeki Picos de Europa yer aldı. Dağlar, göller ve deniz manzarası aynı noktada buluşuyor. Bölge, turist kalabalığından uzak kalmayı başarmış nadir rotalar arasında. Seyahat tutkunlarının radarına giren Picos de Europa, doğa manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Reklam

İspanya’nın kuzeyinde yer alan Picos de Europa, Asturias, Cantabria ve Kastilya Leon bölgelerine yayılıyor.

Cantabria Dağları’nın parçası olan alan, denize yalnızca 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2.650 metreye ulaşan zirveler, sahile yakın konumuyla dikkat çekiyor.

Time Out editörlerine göre Picos de Europa’yı özel yapan en önemli detay, deniz ve dağ manzarasının aynı noktada birleşmesi. Derin vadiler, dik zirveler ve Cantabria Denizi’nin manzarası aynı kadrajda yer alıyor. Bölgede yürüyüş yapanlar, aynı anda dağ, göl ve okyanus manzarası görebiliyor.

Covadonga Gölleri, bölgenin en popüler noktaları arasında. Buzul göllerinin çevresindeki yeşil tepeler kartpostal görüntüsü oluşturuyor. Naranjo de Bulnes zirvesi ise özellikle tırmanış tutkunlarının favori noktalarından.

Fuente Dé teleferiği sayesinde ziyaretçiler kısa sürede yüksek noktalara ulaşabiliyor. Sotres ve Cain köyleri ise sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Küçük dağ köylerinde geleneksel yaşam hala devam ediyor.

Picos de Europa, popüler Avrupa rotalarına kıyasla daha az ziyaretçi alıyor.

Barcelona, Mallorca gibi turistik bölgelerin aksine, daha sakin bir atmosfer sunuyor. Doğa yürüyüşleri, manzara keşifleri ve yerel mutfak deneyimi için ideal rotalar arasında gösteriliyor.

Ruta del Cares yürüyüş parkuru, bölgenin en dikkat çeken noktalarından. 12 kilometrelik rota, derin vadilerden geçiyor. Kayalık geçitler, köprüler ve dar patikalar yürüyüşü unutulmaz hale getiriyor.

Potes kasabası da bölgeyi keşfetmek isteyenlerin uğrak noktalarından. Geleneksel mimarisi ve yerel restoranlarıyla dikkat çekiyor. Cabrales peyniri gibi yerel lezzetler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dağ manzaraları, yürüyüş rotaları ve sessiz atmosfer birleşince Picos de Europa, Avrupa’nın gizli kalmış cennetlerinden biri olarak anılıyor.

Time Out’a Göre Dünyanın En Güzel 10 Yeri 👇🏻

Time Out’un yayımladığı listeye göre dünyanın en güzel 10 yeri şu şekilde sıralandı:

Listenin zirvesine yerleşen Picos de Europa, Alpler, Himalayalar ve And Dağları gibi ünlü rotaları geride bıraktı. Kompakt yapısı, denize yakın konumu ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
