Yıllardır Bitmeyen Tartışma: Neil Armstrong Ay'a Ayak Bastı mı Yoksa Kurgu muydu?

Komplo teorileri, önemli olayların gizli güçler tarafından planlandığını savunan iddialar olarak biliniyor. Özellikle toplumsal belirsizlik dönemlerinde ortaya çıkan teoriler, zamanla geniş kitlelere yayılıyor. 1963 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy suikastı ve 2001 Dünya Ticaret Merkezi saldırıları sonrası benzer teorilerin yayılması da bu duruma örnek gösteriliyor.

Ay’a iniş konusu da bu teorilerden en popüler olanlardan biri. 20 Temmuz 1969’da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in Ay yüzeyine iniş yaptığı açıklandı. Ancak yıllar geçmesine rağmen bazı kişiler, görüntülerin stüdyo ortamında çekildiğini iddia etmeye devam ediyor. Sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenme alan videolar, tartışmaları canlı tutuyor.

Ay’la ilgili yanlış bilgiler aslında çok daha eskiye dayanıyor. 1835 yılında 'Great Moon Hoax' olarak bilinen sahte haberler, Ay’da yaşam bulunduğunu iddia etmişti. Mizah amacıyla yazılan haberler kısa sürede gerçek sanılmış ve geniş kitlelere yayılmıştı.