Yemek Yerken Bu Davranışları Sergiliyorsan Kontrol Manyağısın!

Senin yemekle olan ilişkin tamamen ilkel, samimi ve saf bir sevgi üzerine kurulu. Hayatı kendine zindan eden o takıntılı tiplerden kesinlikle değilsin. Köfte pilavın suyuna değmiş, ketçap mayoneze karışmış, hamburgerden marul fırlamış senin için hiç fark etmez; günün sonunda hepsi aynı mideye gitmiyor mu zaten? Sen yemeğin estetiğine, kalorisine veya tabağın simetrisine değil; o an aldığın o muazzam lezzete ve hissettirdiği mutluluğa odaklanıyorsun. Bir restorana gittiğinde menüye 30 saniye bakıp 'Bize oradan en çok satan neyse ondan getir usta' diyebilecek kadar da hayata karşı esneksin. Senin bu rahat tavrın seni harika bir yemek arkadaşı yapıyor. İnsanlar senin yanındayken çatalı yanlış tuttum mu, sosu şuraya mı sıktım diye gerilmiyorlar. Salaş bir esnaf lokantasında da, lüks bir restoranda da aynı iştahla ve keyifle yemeğini yiyebiliyorsun. Yemek senin için bir kontrol alanı veya stres kaynağı değil, hayatın koşturmacası arasında verilen en keyifli mola. Ancak dikkat et, bu aşırı boş vermişlik bazen sağlığını veya hijyen standartlarını biraz ihmal etmene yol açabilir. Tabii ki tabakları milimetrik düzenleme ama en azından dışarıda yerken çatalın temizliğine hafifçe bir göz atmak fena olmayabilir. Ne olursa olsun, o güzel iştahını ve yemekten aldığın o saf neşeyi asla kaybetme; senin gibi insanlar sayesinde dünya hala lezzetli bir yer!