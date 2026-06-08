Yemek Yerken Bu Davranışları Sergiliyorsan Kontrol Manyağısın!
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Hadi dürüst olalım, hepimiz boğazımıza biraz düşkünüz ve kendimizi 'gurme' olarak tanımlamayı çok seviyoruz. Peki, senin bu yemek tutkun gerçekten bir lezzet arayışı mı, yoksa tabağın üzerinde kurduğun mutlak bir diktatörlük mü? Restoranda garsona 'Sos yanda gelsin, et orta-az pişsin ama içi de çiğ kalmasın' diye 15 dakika nutuk çekiyorsan, o sulu yemek yanındaki pilava değdiğinde midene kramplar giriyorsa tehlike çanları senin için çalıyor demektir! Aşağıdaki 20 maddelik listeden sana uyanları seç, yemek yerken ne kadar kontrol manyağı olduğunu hep birlikte görelim!
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Ağzının Tadını Bilen Katıksız Keyifçi Birisin!
Keyif ile Düzen Arasında Mekik Dokuyan Birisin!
Gizli Kontrol Manyağısın!
Tescilli Kontrol Manyağısın!
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