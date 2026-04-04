Tarihin En Kritik Uzay Görevlerinden Apollo 13’ün Filmlere Konu Olan Hikayesi

Astronotlar, Houston’a ciddi sorun yaşandığını bildirdi. Jim Lovell dışarı baktığında uzaya doğru gaz sızdığını fark etti. Sızan gaz, görev için hayati öneme sahip oksijendi. Patlama, ikinci tankın ardından diğer oksijen sistemine de zarar verdi. Elektrik, su ve yaşam destek sistemleri risk altına girdi.

Ay’a iniş planı iptal edildi ve kurtarma süreci başladı. Mürettebat, 'can kurtarma modu' olarak adlandırılan yönteme geçti. Aquarius adlı Ay modülü, astronotların hayatta kalmasını sağlayan kritik araç haline geldi. Oksijen rezervi ve iniş motoru, Dünya’ya dönüş için kullanıldı. Ancak su ve elektrik sınırlıydı. Ayrıca karbondioksit seviyesi tehlikeli seviyeye ulaştı.

Houston’daki mühendisler yaratıcı çözüm geliştirdi. Kare şeklindeki karbondioksit filtreleri, yuvarlak girişlere uymuyordu. Bunun üzerine mühendisler doğaçlama yöntemle filtre sistemini uyumlu hale getirdi. Uzay tarihinin en yaratıcı mühendislik çözümlerinden biri olarak kabul edilen yöntem, mürettebatın hayatını kurtardı.