Eşref Rüya Finali Öncesi Bir Veda Daha Geldi: Necip Memilli Paylaşımıyla Gündemde

Dizinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da sık sık gündeme geldi. Başrollerde yer alan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in performansı izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, kadrodaki diğer oyuncular da hikayenin önemli parçaları arasında yer aldı. Bu isimlerden biri de Gürdal karakterine hayat veren Necip Memilli oldu.

Necip Memilli, ilk bölümden itibaren dizinin ana karakterlerinden biri olarak ekranda yer aldı. Canlandırdığı Gürdal karakteri özellikle Eşref ile kurduğu dostluk üzerinden hikayenin merkezindeki isimlerden biri haline geldi. Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği karakterin en yakınındaki kişilerden biri olan Gürdal, dizinin birçok önemli sahnesinde yer aldı. Bu nedenle final kararı sonrasında izleyiciler karakterin hikayesinin nasıl tamamlanacağını da merak etmeye başladı.

Dizinin final bölümü öncesinde set çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Son sahnelerin çekilmesinin ardından ekip bir araya gelerek pasta kesti. Birlikte geçen iki sezonun ardından oyuncular ve set çalışanları projeye veda etti. Bu anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşılmaya başladı.