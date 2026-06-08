Eşref Rüya Finali Öncesi Bir Veda Daha Geldi: Necip Memilli Paylaşımıyla Gündemde
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya için artık son günlere girildi. Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen dizi, bu çarşamba akşamı son kez seyirci karşısına çıkacak. Bir süre önce yapımın sezon finali yapacağı yönünde bilgiler gündeme gelmişti. Ancak daha sonra alınan kararla dizinin tamamen ekrana veda edeceği netleşti.
Final kararının ardından gözler hem son bölüme hem de oyuncuların yapacağı paylaşımlara çevrildi. Son olarak Necip Memilli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da gündemde yer buldu.
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Eşref Rüya, yayınlandığı süre boyunca Kanal D’nin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.
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Dizinin oyuncuları da kendi hesaplarından hem ekip arkadaşlarına hem de seyircilere teşekkür eden mesajlar yayınlıyor. Necip Memilli de bu isimlerden biri oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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