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Eşref Rüya Finali Öncesi Bir Veda Daha Geldi: Necip Memilli Paylaşımıyla Gündemde

Eşref Rüya Finali Öncesi Bir Veda Daha Geldi: Necip Memilli Paylaşımıyla Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
08.06.2026 - 16:05
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya için artık son günlere girildi. Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen dizi, bu çarşamba akşamı son kez seyirci karşısına çıkacak. Bir süre önce yapımın sezon finali yapacağı yönünde bilgiler gündeme gelmişti. Ancak daha sonra alınan kararla dizinin tamamen ekrana veda edeceği netleşti. 

Final kararının ardından gözler hem son bölüme hem de oyuncuların yapacağı paylaşımlara çevrildi. Son olarak Necip Memilli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da gündemde yer buldu.

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Eşref Rüya, yayınlandığı süre boyunca Kanal D’nin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Eşref Rüya, yayınlandığı süre boyunca Kanal D’nin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Dizinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da sık sık gündeme geldi. Başrollerde yer alan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in performansı izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, kadrodaki diğer oyuncular da hikayenin önemli parçaları arasında yer aldı. Bu isimlerden biri de Gürdal karakterine hayat veren Necip Memilli oldu.

Necip Memilli, ilk bölümden itibaren dizinin ana karakterlerinden biri olarak ekranda yer aldı. Canlandırdığı Gürdal karakteri özellikle Eşref ile kurduğu dostluk üzerinden hikayenin merkezindeki isimlerden biri haline geldi. Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği karakterin en yakınındaki kişilerden biri olan Gürdal, dizinin birçok önemli sahnesinde yer aldı. Bu nedenle final kararı sonrasında izleyiciler karakterin hikayesinin nasıl tamamlanacağını da merak etmeye başladı.

Dizinin final bölümü öncesinde set çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Son sahnelerin çekilmesinin ardından ekip bir araya gelerek pasta kesti. Birlikte geçen iki sezonun ardından oyuncular ve set çalışanları projeye veda etti. Bu anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Dizinin oyuncuları da kendi hesaplarından hem ekip arkadaşlarına hem de seyircilere teşekkür eden mesajlar yayınlıyor. Necip Memilli de bu isimlerden biri oldu.

Dizinin oyuncuları da kendi hesaplarından hem ekip arkadaşlarına hem de seyircilere teşekkür eden mesajlar yayınlıyor. Necip Memilli de bu isimlerden biri oldu.

İşte veda paylaşımı 👇

“Her anı heyecan, kan, ter, gözyaşı ve sarı leblebi olan bu güzel işi geride bırakmanın, bitirmenin burukluğu ve güzel bir iş çıkarmanın huzuru ile veda ettik Eşref Rüya’ya. Emeği geçen herkese teşekkürler. Sevgili seyircilerimize sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bize 47 hafta soluksuz katlandınız, yanımızda oldunuz. Sağ olun.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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