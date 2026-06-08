article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İngiltere’de 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Geliyor

İngiltere’de 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Geliyor

İngiltere
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.06.2026 - 16:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere’de 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geleceği iddia edildi. İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın, yasağı uygulayan Avustralya’nın aldığı olumlu geri dönüşleri değerlendirerek yasak kararını bu hafta içinde açıklayacağı belirtiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa’da birçok ülke sosyal medya yasağı için hazırlık yaparken, İngiltere’de de 16 yaş altındaki kişilere sosyal medya yasağı getirileceği belirtiliyor.

Avrupa’da birçok ülke sosyal medya yasağı için hazırlık yaparken, İngiltere’de de 16 yaş altındaki kişilere sosyal medya yasağı getirileceği belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın, 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağını açıklayacağı öne sürüldü. İlerleyen saatlerde bir konuşma yapması beklenen Starmer'ın, hayatını kaybeden çocukların aileleriyle yaptığı görüşmeler ve Aralık ayında 16 yaş altı çocuklar için yasak getiren Avustralya’dan elde edilen sonuçları değerlendirdikten sonra kısıtlamalara devam etme kararı aldığı belirtiliyor.

Downing Street'te görevli bir kaynak, Başbakan Starmer'ın gençleri korumak için teknoloji şirketleri ve yöneticileriyle mücadele etmekten çekinmediğini söyledi. Bir diğer kaynak ise resmi yasağın bu hafta içinde getirilebileceğini ifade ederken, hükümetin çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla alınması beklenen karara ilişkin detayları paylaşabileceği aktarıldı.

Fransa, Danimarka ve Polonya da İngiltere gibi sosyal medya platformlarına yönelik kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Yunanistan, Nisan ayında yaptığı açıklamada 2027 yılının Ocak ayından itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını duyurmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın