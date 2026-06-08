İngiltere’de 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Geliyor
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İngiltere’de 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geleceği iddia edildi. İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın, yasağı uygulayan Avustralya’nın aldığı olumlu geri dönüşleri değerlendirerek yasak kararını bu hafta içinde açıklayacağı belirtiliyor.
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Avrupa’da birçok ülke sosyal medya yasağı için hazırlık yaparken, İngiltere’de de 16 yaş altındaki kişilere sosyal medya yasağı getirileceği belirtiliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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