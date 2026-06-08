İngiltere’de 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Geliyor

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın, 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağını açıklayacağı öne sürüldü. İlerleyen saatlerde bir konuşma yapması beklenen Starmer'ın, hayatını kaybeden çocukların aileleriyle yaptığı görüşmeler ve Aralık ayında 16 yaş altı çocuklar için yasak getiren Avustralya’dan elde edilen sonuçları değerlendirdikten sonra kısıtlamalara devam etme kararı aldığı belirtiliyor.

Downing Street'te görevli bir kaynak, Başbakan Starmer'ın gençleri korumak için teknoloji şirketleri ve yöneticileriyle mücadele etmekten çekinmediğini söyledi. Bir diğer kaynak ise resmi yasağın bu hafta içinde getirilebileceğini ifade ederken, hükümetin çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla alınması beklenen karara ilişkin detayları paylaşabileceği aktarıldı.

Fransa, Danimarka ve Polonya da İngiltere gibi sosyal medya platformlarına yönelik kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Yunanistan, Nisan ayında yaptığı açıklamada 2027 yılının Ocak ayından itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını duyurmuştu.