article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Messi'nin Eyfel Pozunu Yeniden Çeken Gence Gelen Komik Tepkiler

Messi'nin Eyfel Pozunu Yeniden Çeken Gence Gelen Komik Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 14:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ünlülerin fotoğraflarını birebir yeniden çekme akımı sosyal medyanın eskimeyen klasiklerinden biri. Ama bu kez işin içine öyle bir detay girdi ki paylaşım kısa sürede dünya çapında viral oldu. X kullanıcısı Harm, Lionel Messi'nin Paris'te Eyfel Kulesi önünde siyah paltosuyla poz verdiği meşhur fotoğrafı kendi versiyonuyla yan yana koydu. Koyu ceket, cepteki eller ve uzaklara dalan o ciddi bakış yerli yerindeydi. Tek fark arka plandaki kuleydi: Eyfel'in yerini bu kez bir baz istasyonu almıştı. Paylaşımın altı kısa sürede dünyanın dört bir yanından gelen yorumlarla doldu. Kimi iki kuleyi ciddi ciddi kıyasladı, kimi pozun aslında ilk kez kim tarafından verildiğini ortaya çıkardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Paylaşımın notu kısaydı: 'Bu Lionel Messi fotoğrafını yeniden çektim.' Soldaki kare Messi'nin Paris'te çekilen orijinal fotoğrafı, sağdaki ise Harm'ın kendi yorumu.

Paylaşımın altındaki en popüler yorum ironinin dozunu hiç kaçırmadı: "Tek bir fark bile yok, vay be."

Paylaşımın altındaki en popüler yorum ironinin dozunu hiç kaçırmadı: "Tek bir fark bile yok, vay be."
twitter.com

Beklentiyle gerçeklik arasındaki farkı anlatan o meşhur fotoğraf bir kez daha sahneye çıktı.

Beklentiyle gerçeklik arasındaki farkı anlatan o meşhur fotoğraf bir kez daha sahneye çıktı.
twitter.com

"Senin Eyfel Kulesi nerede?" diye soran kullanıcıya fotoğrafın sahibinden net bir cevap geldi: "İyi bak."

"Senin Eyfel Kulesi nerede?" diye soran kullanıcıya fotoğrafın sahibinden net bir cevap geldi: "İyi bak."
twitter.com

Yeni versiyonu daha başarılı bulanların gerekçesi hazırdı: "Seninki daha iyi, çünkü içinde daha çok çelik var."

Yeni versiyonu daha başarılı bulanların gerekçesi hazırdı: "Seninki daha iyi, çünkü içinde daha çok çelik var."
twitter.com

Kanıt da kırmızı kalemle işaretlenmiş: duvarın üstündeki dikenli teller.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki kuleye birer isim koyan da çıktı: Solda Eyfel Kulesi, sağda Airtel Kulesi.

İki kuleye birer isim koyan da çıktı: Solda Eyfel Kulesi, sağda Airtel Kulesi.
twitter.com

Airtel, Afrika'nın pek çok ülkesinde hizmet veren büyük bir mobil operatör. Yani baz istasyonu da kendi çapında bir simge sayılır.

Olayın dedektifleri de iş başındaydı: Aynı köşede aynı pozu ondan önce minik Bradley vermiş.

Olayın dedektifleri de iş başındaydı: Aynı köşede aynı pozu ondan önce minik Bradley vermiş.
twitter.com

'Bu gerçek bir fotoğraf değil, bu çocuğun hesabından aldın' diyen kullanıcı kanıt olarak TikTok'taki paylaşımı gösterdi. Duvar, kulübe ve baz istasyonu birebir aynı.

İki karede de Messi'yi gördüğünü iddia edenler vardı: "Messi'yi iki kere paylaşıp fark etmeyeceğimizi sandı."

İki karede de Messi'yi gördüğünü iddia edenler vardı: "Messi'yi iki kere paylaşıp fark etmeyeceğimizi sandı."
twitter.com

Messi'nin adını kafiyeli bir duaya çeviren yorum: Solda "Lionel Messi", sağda "Lord have mercy"

Messi'nin adını kafiyeli bir duaya çeviren yorum: Solda "Lionel Messi", sağda "Lord have mercy"
twitter.com

'Lord have mercy', Türkçede 'Tanrım, sen bize acı' anlamına geliyor.

Kariyerinde 800'ü aşkın gol atan Messi'nin bile bu karede gölgede kaldığını düşünenler oldu.

Kariyerinde 800'ü aşkın gol atan Messi'nin bile bu karede gölgede kaldığını düşünenler oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barça taraftarı kulübün son beş yılını bu iki fotoğrafla özetledi: 2026'nın Barcelona'sı ve 2021'in Barcelona'sı.

Barça taraftarı kulübün son beş yılını bu iki fotoğrafla özetledi: 2026'nın Barcelona'sı ve 2021'in Barcelona'sı.
twitter.com

Sonucu tam tersinden ilan edenler de vardı: "Solda Messi, sağda gerçek GOAT."

Sonucu tam tersinden ilan edenler de vardı: "Solda Messi, sağda gerçek GOAT."
twitter.com

GOAT, sosyal medyada 'tüm zamanların en iyisi' anlamında kullanılıyor ve genelde Messi için söyleniyor.

Tartışmayı tek cümleyle noktalayan yorum: "Kule kuledir aslında."

Tartışmayı tek cümleyle noktalayan yorum: "Kule kuledir aslında."
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın