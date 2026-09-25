Messi'nin Eyfel Pozunu Yeniden Çeken Gence Gelen Komik Tepkiler
Ünlülerin fotoğraflarını birebir yeniden çekme akımı sosyal medyanın eskimeyen klasiklerinden biri. Ama bu kez işin içine öyle bir detay girdi ki paylaşım kısa sürede dünya çapında viral oldu. X kullanıcısı Harm, Lionel Messi'nin Paris'te Eyfel Kulesi önünde siyah paltosuyla poz verdiği meşhur fotoğrafı kendi versiyonuyla yan yana koydu. Koyu ceket, cepteki eller ve uzaklara dalan o ciddi bakış yerli yerindeydi. Tek fark arka plandaki kuleydi: Eyfel'in yerini bu kez bir baz istasyonu almıştı. Paylaşımın altı kısa sürede dünyanın dört bir yanından gelen yorumlarla doldu. Kimi iki kuleyi ciddi ciddi kıyasladı, kimi pozun aslında ilk kez kim tarafından verildiğini ortaya çıkardı.
İlk paylaşım şöyleydi:
Paylaşımın altındaki en popüler yorum ironinin dozunu hiç kaçırmadı: "Tek bir fark bile yok, vay be."
Beklentiyle gerçeklik arasındaki farkı anlatan o meşhur fotoğraf bir kez daha sahneye çıktı.
"Senin Eyfel Kulesi nerede?" diye soran kullanıcıya fotoğrafın sahibinden net bir cevap geldi: "İyi bak."
Yeni versiyonu daha başarılı bulanların gerekçesi hazırdı: "Seninki daha iyi, çünkü içinde daha çok çelik var."
İki kuleye birer isim koyan da çıktı: Solda Eyfel Kulesi, sağda Airtel Kulesi.
Olayın dedektifleri de iş başındaydı: Aynı köşede aynı pozu ondan önce minik Bradley vermiş.
İki karede de Messi'yi gördüğünü iddia edenler vardı: "Messi'yi iki kere paylaşıp fark etmeyeceğimizi sandı."
Messi'nin adını kafiyeli bir duaya çeviren yorum: Solda "Lionel Messi", sağda "Lord have mercy"
Kariyerinde 800'ü aşkın gol atan Messi'nin bile bu karede gölgede kaldığını düşünenler oldu.
Barça taraftarı kulübün son beş yılını bu iki fotoğrafla özetledi: 2026'nın Barcelona'sı ve 2021'in Barcelona'sı.
Sonucu tam tersinden ilan edenler de vardı: "Solda Messi, sağda gerçek GOAT."
Tartışmayı tek cümleyle noktalayan yorum: "Kule kuledir aslında."
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