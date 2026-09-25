Messi'nin Eyfel Pozunu Yeniden Çeken Gence Gelen Komik Tepkiler

Ünlülerin fotoğraflarını birebir yeniden çekme akımı sosyal medyanın eskimeyen klasiklerinden biri. Ama bu kez işin içine öyle bir detay girdi ki paylaşım kısa sürede dünya çapında viral oldu. X kullanıcısı Harm, Lionel Messi'nin Paris'te Eyfel Kulesi önünde siyah paltosuyla poz verdiği meşhur fotoğrafı kendi versiyonuyla yan yana koydu. Koyu ceket, cepteki eller ve uzaklara dalan o ciddi bakış yerli yerindeydi. Tek fark arka plandaki kuleydi: Eyfel'in yerini bu kez bir baz istasyonu almıştı. Paylaşımın altı kısa sürede dünyanın dört bir yanından gelen yorumlarla doldu. Kimi iki kuleyi ciddi ciddi kıyasladı, kimi pozun aslında ilk kez kim tarafından verildiğini ortaya çıkardı.