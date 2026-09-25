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Emekli Zammı İçin Kritik Eşik: Ekimde Her Şey Değişecek!

Emekli Zammı İçin Kritik Eşik: Ekimde Her Şey Değişecek!

Emekli Zammı Enflasyon Enflasyon Sepeti
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 15:16
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Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kala ekonomistlerin tahminleri netleşmeye başladı. Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, eylülde aylık enflasyonun yüzde 1,98 civarında gerçekleşmesini bekliyor. Bu rakam, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı hesabında ilk çeyreğin tamamlanması anlamına geliyor.

Kaynak: Ömer Faruk Bingöl

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Akaryakıtta yüzde 11'lik artış eylül enflasyonunu yukarı itti.

Akaryakıtta yüzde 11'lik artış eylül enflasyonunu yukarı itti.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı'nın hesaplamasına göre eylül, temmuz ve ağustosun ardından aylık enflasyonun yüzde 2 sınırını zorladığı üçüncü ay olacak. Tahmindeki en büyük baskı enerji kaleminden geliyor. Ay içinde akaryakıt fiyatları toplamda yüzde 11,1 yükseldi; motorin yüzde 13,81, benzin ise yüzde 13,20 zamlandı. Bu tablo, enerji grubunun aylık bazda yüzde 6,55 artmasına yol açtı.

Mevsim geçişinin etkisiyle giyim grubunda yüzde 4,18'lik bir artış öngörülüyor. Otomobil ve beyaz eşya fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle dayanıklı mallarda da yüzde 1,9'luk bir artış bekleniyor.

Fiyat baskısı yine de tek yönlü değil. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda aylık artışın yüzde 2,36 ile sınırlı kalması bekleniyor, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki gerileme eylülde de sürüyor. Hizmet enflasyonu ise yüzde 1,6'ya inerek mevsim normallerinin altında kaldı. Kira artışı yüzde 3,0, lokanta ve oteller yüzde 1,2, ulaştırma hizmetleri ise yüzde 0,6 seviyesinde öngörülüyor. Bu da enerji kaynaklı yükselişin, gıda ve hizmet kalemlerindeki yavaşlamayla kısmen dengelendiğini gösteriyor.

Emekli maaşında kritik eşik: Ekimde her şey değişecek.

Emekli maaşında kritik eşik: Ekimde her şey değişecek.

Tokalı, 2025'in eylül ve ekim aylarındaki yüksek enflasyon rakamlarının hesaplamadan çıkmasıyla yıllık enflasyonun eylül sonunda yüzde 30'un altına gerileyebileceğini düşünüyor.

Emeklileri asıl ilgilendiren kısım ise zam hesabı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocakta alacağı zam, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Temmuz ve ağustosta birikimli enflasyon yüzde 3,65 olarak gerçekleşmişti. Eylül verisinin Tokalı'nın öngördüğü gibi yüzde 1,98 gelmesi halinde 3 aylık toplam enflasyon yüzde 5,7 civarına ulaşacak.

Böylece 2027'nin ilk aylarında emekli maaşlarına yansıyacak artışın yarısı netleşmiş olacak. Zammın son halini ise ekim, kasım ve aralık verileri belirleyecek. 

Eylül 2026 enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Ocak zammını bekleyen emekliler için bu hesap, önümüzdeki üç ayın enflasyon seyrini çok daha kritik hale getiriyor; her ay açıklanacak rakam, ocaktaki maaş artışının boyutunu doğrudan etkileyecek. Eylül ayı enflasyon rakamları 5 Ekim 2026'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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