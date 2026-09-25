Emekli Zammı İçin Kritik Eşik: Ekimde Her Şey Değişecek!
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Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kala ekonomistlerin tahminleri netleşmeye başladı. Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, eylülde aylık enflasyonun yüzde 1,98 civarında gerçekleşmesini bekliyor. Bu rakam, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı hesabında ilk çeyreğin tamamlanması anlamına geliyor.
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Akaryakıtta yüzde 11'lik artış eylül enflasyonunu yukarı itti.
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Emekli maaşında kritik eşik: Ekimde her şey değişecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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