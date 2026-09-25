Emekli Zammı İçin Kritik Eşik: Ekimde Her Şey Değişecek!

Tokalı, 2025'in eylül ve ekim aylarındaki yüksek enflasyon rakamlarının hesaplamadan çıkmasıyla yıllık enflasyonun eylül sonunda yüzde 30'un altına gerileyebileceğini düşünüyor.

Emeklileri asıl ilgilendiren kısım ise zam hesabı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocakta alacağı zam, temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Temmuz ve ağustosta birikimli enflasyon yüzde 3,65 olarak gerçekleşmişti. Eylül verisinin Tokalı'nın öngördüğü gibi yüzde 1,98 gelmesi halinde 3 aylık toplam enflasyon yüzde 5,7 civarına ulaşacak.

Böylece 2027'nin ilk aylarında emekli maaşlarına yansıyacak artışın yarısı netleşmiş olacak. Zammın son halini ise ekim, kasım ve aralık verileri belirleyecek.

Eylül 2026 enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Ocak zammını bekleyen emekliler için bu hesap, önümüzdeki üç ayın enflasyon seyrini çok daha kritik hale getiriyor; her ay açıklanacak rakam, ocaktaki maaş artışının boyutunu doğrudan etkileyecek. Eylül ayı enflasyon rakamları 5 Ekim 2026'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.