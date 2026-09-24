SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan En Düşük Emekli Maaşı İçin Bomba Tahmin

SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara'da uzun süredir konuşulan seyyanen zam senaryosunun rakamlarını tek tek paylaştı. Hesabın çıkış noktası bugün 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı. Bu tutarın üzerine 25 bin liralık seyyanen zam eklendiğinde, ocaktaki yasal güncelleme hiç hesaba katılmadan bile en düşük aylık 48 bin 552 liraya yükseliyor.

50 BİN 900 LİRA TAHMİNİ

Karakaş'ın ikinci senaryosunda ocakta yapılacak yaklaşık yüzde 10'luk yasal güncelleme de devreye giriyor. Önce yüzde 10'luk artış, ardından 25 bin liralık seyyanen zam uygulanırsa en düşük emekli aylığı 50 bin 900 liraya ulaşıyor.

Daha yüksek aylık alanlarda da fark büyük: Karakaş'ın verdiği örneğe göre 50 bin lira maaş alan bir emeklinin aylığı, seyyanen zamla 75 bin liraya çıkıyor.