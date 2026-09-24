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SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan En Düşük Emekli Maaşı İçin Bomba Tahmin

SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan En Düşük Emekli Maaşı İçin Bomba Tahmin

Memur Zammı Emekli Zammı Memur maaşları
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.09.2026 - 17:37
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SGK uzmanı İsa Karakaş, ocakta memur ve emekliyi bekleyen zam tablosuna seyyanen zam ihtimalini de ekleyerek yeni bir hesap ortaya koydu. Karakaş, 25 bin liralık seyyanen zamla en düşük emekli aylığının bomba rakama ulaşacağını tahmin etti.

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan en düşük emekli maaşı için bomba tahmin.

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan en düşük emekli maaşı için bomba tahmin.

SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara'da uzun süredir konuşulan seyyanen zam senaryosunun rakamlarını tek tek paylaştı. Hesabın çıkış noktası bugün 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı. Bu tutarın üzerine 25 bin liralık seyyanen zam eklendiğinde, ocaktaki yasal güncelleme hiç hesaba katılmadan bile en düşük aylık 48 bin 552 liraya yükseliyor.

50 BİN 900 LİRA TAHMİNİ

Karakaş'ın ikinci senaryosunda ocakta yapılacak yaklaşık yüzde 10'luk yasal güncelleme de devreye giriyor. Önce yüzde 10'luk artış, ardından 25 bin liralık seyyanen zam uygulanırsa en düşük emekli aylığı 50 bin 900 liraya ulaşıyor.

Daha yüksek aylık alanlarda da fark büyük: Karakaş'ın verdiği örneğe göre 50 bin lira maaş alan bir emeklinin aylığı, seyyanen zamla 75 bin liraya çıkıyor.

Emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak?

Karakaş, Merkez Bankası'nın güncellenen verileri, Orta Vadeli Program ve uluslararası kuruluşların tahminlerinden yola çıkarak yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesini bekliyor. Bu seviyeyi 'kritik bir psikolojik viraj' olarak tanımlayan Karakaş, hükümetin oranı yüzde 29,5 ya da yüzde 29,99 düzeyinde tutmak için bazı zamları erteleyebileceğini öne sürdü.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak zammının yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arasında, ortalama yüzde 10 olması bekleniyor. 

Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme hesabı devreye giriyor: Bu grup için öngörülen oran yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arası, ortalamada yüzde 8. Karakaş, memurların temmuzda enflasyonun yaklaşık 4,2 puan gerisinde kaldığını ve benzer bir tablonun tekrarlanabileceğini hatırlattı.

Memur tarafındaki tabloyu değiştirebilecek gelişme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek'in geçen hafta kullandığı 'Memurlarımıza, emeklilerimize enflasyonun altında bir zam olmayacak' ifadesini hatırlatan Karakaş, bu sözün yaklaşık 2 puanlık ek artış anlamına gelebileceğini, böylece memur ve memur emeklisinin de yüzde 8 yerine yüzde 10'luk güncelleme alabileceğini söyledi.

Seyyanen zammın önündeki engel...

Seyyanen zammın önündeki engel...

Karakaş'a göre seyyanen zammın önündeki asıl engel ise emekliler arasındaki denge. Cumhurbaşkanı'nın, memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılacağına dair vaadini hatırlatan Karakaş, ilk verildiğinde 8 bin 77 lira olan bu tutarın bugün 25 bin lirayı aştığını belirtti. Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisine bu zam verildiğinde geri kalan 15 milyon emeklinin de aynı talebi dile getireceğini vurgulayan Karakaş, Ankara'da 'onlar da seyyanen zam istiyor' beklentisinin konuşulduğunu, konunun bu yüzden çıkmaza girdiğini aktardı. Yine de AK Parti teşkilatında ve hükümet kulislerinde, 2027'ye girilirken 'şimdi değilse ne zaman' yorumlarının giderek güçlendiğini söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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