Tarlada 244 Torba Altın Buldu: Müzeler Milyonluk Hazineyi Satın Almak İçin Yarıştı

Geniş kapsamlı araştırmalara rağmen, bu paha biçilmez hazineyi toprağa kimin ve hangi niyetle gömdüğü belirsizliğini koruyor. Sahada yapılan incelemelerde herhangi bir yapı, mezar ya da savaş izine rastlanmaması, buluntuların savaş ganimeti veya çatışma anında gizlenen bir servet olabileceğini düşündürüyor. Savaşçılardan zorla söküldüğü anlaşılan değerli parçaların varlığı, zafer trofesi ihtimalini güçlendiriyor. M.S. 650–675 yılları arasında gömüldüğü tespit edilen Staffordshire Definesi, Anglo-Sakson döneminin askeri ve dini yapısını aydınlatmayı sürdürüyor.