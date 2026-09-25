Tarlada 244 Torba Altın Buldu: Müzeler Milyonluk Hazineyi Satın Almak İçin Yarıştı
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Kaynak: https://arkeonews.net/a-field-yielded...
İngiltere’de sıradan bir tarlada metal dedektörüyle inceleme yapan bir amatör, tarih boyunca Britanya topraklarında karşılaşılan en büyük Anglo-Sakson altın ve gümüş koleksiyonunu gün yüzüne çıkardı. İlk etapta 244 torba bulguyla belgelenen ve değeri 3,3 milyon sterlini aşan bu muazzam keşif, erken Orta Çağ İngiltere’sinin zenginliğini ve el işçiliğini gözler önüne seriyor. Bin 300 yılı aşkın süredir toprağın altında saklı kalan eserler, savaşçı elitlere ait zengin süslemelerden oluşuyor.
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Metal Dedektöründen Çıkan Sinyal Onlarca Torba Tarihi Eserin Bulunmasına Zemin Hazırladı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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