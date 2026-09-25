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Tarlada 244 Torba Altın Buldu: Müzeler Milyonluk Hazineyi Satın Almak İçin Yarıştı

Tarlada 244 Torba Altın Buldu: Müzeler Milyonluk Hazineyi Satın Almak İçin Yarıştı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 15:16
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İngiltere’de sıradan bir tarlada metal dedektörüyle inceleme yapan bir amatör, tarih boyunca Britanya topraklarında karşılaşılan en büyük Anglo-Sakson altın ve gümüş koleksiyonunu gün yüzüne çıkardı. İlk etapta 244 torba bulguyla belgelenen ve değeri 3,3 milyon sterlini aşan bu muazzam keşif, erken Orta Çağ İngiltere’sinin zenginliğini ve el işçiliğini gözler önüne seriyor. Bin 300 yılı aşkın süredir toprağın altında saklı kalan eserler, savaşçı elitlere ait zengin süslemelerden oluşuyor.

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Kaynak: https://arkeonews.net/a-field-yielded...
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Temmuz 2009’da Staffordshire yakınlarındaki Hammerwich bölgesinde Terry Herbert tarafından gerçekleştirilen bu keşif, yetkililere bildirilmesinin ardından geniş çaplı bir incelemeye dönüştü. Taşınabilir Eski Eserler Şeması uzmanları, Herbert’ın topladığı 244 torbalık ilk envanteri teslim alarak derhal koruma altına aldı. Ardından yürütülen dört haftalık arkeolojik kazılarda, yüzyıllardır süren tarımsal faaliyetler nedeniyle yüzeye çok yaklaşmış olan 4 binden fazla parça kurtarıldı. Staffordshire Definesi olarak adlandırılan bu devasa koleksiyon, birleştirildiğinde yaklaşık 700 müstakil nesneyi temsil ediyor.

Savaşlarla Şekillenen Krallık Dönemine Ait Altınlar Siyasi Rekabetin İzlerini Taşıyor

Savaşlarla Şekillenen Krallık Dönemine Ait Altınlar Siyasi Rekabetin İzlerini Taşıyor

Koleksiyonun büyük bölümü, İngiltere’nin rakip Anglo-Sakson krallıklarına bölündüğü altıncı ve yedinci yüzyıllara tarihleniyor. Buluntuların yer aldığı Mercia Krallığı, bölgede hakimiyet kurmak adına komşularıyla sürekli bir mücadele içerisindeydi. Ele geçirilen parçalar arasında prestijli silahlardan sökülmüş altın ve gümüş aksamlar ile üzeri garnet taşlarıyla işlenmiş takılar yer alıyor. Hatta nesnelerden birinin üzerinde Tanrı’ya düşmanları dağıtması için yalvaran Latince kutsal metinlerin bulunması, Hristiyanlığın bölgede yayılmaya başladığı döneme ışık tutuyor. Kasım 2009’da 3,285 milyon sterlin değer biçilen hazine, koleksiyoncuların eline düşmemesi için müzeler tarafından yürütülen bağış kampanyaları sayesinde korunma altına alındı.

Yüzyıllardır Yanıtsız Kalan Sorular Arkeologları Devasa Servetin Gömülme Amacını Araştırmaya İtiyor

Yüzyıllardır Yanıtsız Kalan Sorular Arkeologları Devasa Servetin Gömülme Amacını Araştırmaya İtiyor

Geniş kapsamlı araştırmalara rağmen, bu paha biçilmez hazineyi toprağa kimin ve hangi niyetle gömdüğü belirsizliğini koruyor. Sahada yapılan incelemelerde herhangi bir yapı, mezar ya da savaş izine rastlanmaması, buluntuların savaş ganimeti veya çatışma anında gizlenen bir servet olabileceğini düşündürüyor. Savaşçılardan zorla söküldüğü anlaşılan değerli parçaların varlığı, zafer trofesi ihtimalini güçlendiriyor. M.S. 650–675 yılları arasında gömüldüğü tespit edilen Staffordshire Definesi, Anglo-Sakson döneminin askeri ve dini yapısını aydınlatmayı sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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