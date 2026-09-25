Düşmanları Çılgına Döndürmek İçin Dev Kaleyi Dağın İçine Yapmışlar

Kalenin en popüler anlatısı, burada yaşamış olan efsanevi şövalye Erazem Predjama’nın direniş hikayesine dayanıyor. Kale amansızca kuşatıldığı sırada düşmanların varlığından habersiz olduğu mağara geçitlerini kullanan Erazem, dışarıdan kesintisiz bir şekilde erzak tedarik etmeyi başarıyor. Düşman askerlerinin kaleyi tamamen izole ettiğini düşündüğü anlarda bile şövalye, gizli yollardan taze gıdalar getirterek kuşatmacılara gönderiyor ve onlarla adeta alay ediyor. Bu efsanevi direniş, ne yazık ki bir hizmetkarın ihaneti sonucu kalenin en hassas noktasında hedef alınan Erazem'in hayatını kaybetmesiyle son buluyor.