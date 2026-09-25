Düşmanları Çılgına Döndürmek İçin Dev Kaleyi Dağın İçine Yapmışlar
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Kaynak: https://www.guinnessworldrecords.com/...
Slovenya'da 123 metrelik devasa bir kayalığın koynuna inşa edilen Predjama Kalesi, doğayla mimarinin eşsiz uyumunu gözler önüne seriyor. Doğal geçitleri ve stratejik konumuyla savunma sanatının zirvesini temsil eden bu görkemli yapı, ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor.
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Sarp Kayalıklar ve Doğal Tüneller Kaleye Aşılmaz Bir Savunma Gücü Sağlıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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