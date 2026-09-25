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Düşmanları Çılgına Döndürmek İçin Dev Kaleyi Dağın İçine Yapmışlar

Düşmanları Çılgına Döndürmek İçin Dev Kaleyi Dağın İçine Yapmışlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 14:44
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Slovenya'da 123 metrelik devasa bir kayalığın koynuna inşa edilen Predjama Kalesi, doğayla mimarinin eşsiz uyumunu gözler önüne seriyor. Doğal geçitleri ve stratejik konumuyla savunma sanatının zirvesini temsil eden bu görkemli yapı, ziyaretçilerini adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor.

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Kaynak: https://www.guinnessworldrecords.com/...
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Sarp Kayalıklar ve Doğal Tüneller Kaleye Aşılmaz Bir Savunma Gücü Sağlıyor

Sarp Kayalıklar ve Doğal Tüneller Kaleye Aşılmaz Bir Savunma Gücü Sağlıyor

Postojna kasabası yakınlarında yükselen Predjama Kalesi, arkasındaki geniş mağara sistemiyle bütünleşerek uzaktan bakıldığında dağın bir uzantısı izlenimini veriyor. İnşa sürecinde mağaranın doğal taş yüzeyleri doğrudan iç duvar olarak kullanılırken, dağ kütlesinin derinliklerine uzanan tüneller kuşatma dönemlerinde dış dünyayla teması canlı tutuyor. Odalarının bir kısmı doğrudan kaya kütlelerinden oluşan bu eşsiz kale, sunduğu korunaklı alanlar ve stratejik avantajlar sayesinde yüzyıllar boyunca zapt edilmesi imkansız bir askeri karargah işlevi görüyor.

Efsanevi Şövalye Erazem Gizli Geçitler Sayesinde Kuşatmalara Meydan Okuyor

Efsanevi Şövalye Erazem Gizli Geçitler Sayesinde Kuşatmalara Meydan Okuyor

Kalenin en popüler anlatısı, burada yaşamış olan efsanevi şövalye Erazem Predjama’nın direniş hikayesine dayanıyor. Kale amansızca kuşatıldığı sırada düşmanların varlığından habersiz olduğu mağara geçitlerini kullanan Erazem, dışarıdan kesintisiz bir şekilde erzak tedarik etmeyi başarıyor. Düşman askerlerinin kaleyi tamamen izole ettiğini düşündüğü anlarda bile şövalye, gizli yollardan taze gıdalar getirterek kuşatmacılara gönderiyor ve onlarla adeta alay ediyor. Bu efsanevi direniş, ne yazık ki bir hizmetkarın ihaneti sonucu kalenin en hassas noktasında hedef alınan Erazem'in hayatını kaybetmesiyle son buluyor.

Yarasalara Ev Sahipliği Yapan Alt Mağara Belirli Dönemlerde Ziyarete Açılıyor

Yarasalara Ev Sahipliği Yapan Alt Mağara Belirli Dönemlerde Ziyarete Açılıyor

Predjama Kalesi'nin alt kısmında, günümüzde yoğun bir yarasa kolonisine ev sahipliği yapan devasa bir alt mağara sistemi yer alıyor. Doğal yaşamı korumak adına bu gizemli mağara bölümü, sevimli canlıların kış uykusu dönemlerinde ziyarete kapatılarak koruma altına alınıyor. Dünyaca ünlü Postojna Mağarası'na sadece 9 kilometre mesafede bulunan kale, içinde sergilenen tarihi zırhlar, silahlar ve otantik eşyalarla geçmişin atmosferini günümüze taşıyor. Nemli ve serin kaya odalarıyla dikkat çeken bu eşsiz yapı, yılın her döneminde dünyanın dört bir yanından gelen tarih meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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