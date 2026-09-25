Başta Çöp Sanılıyordu: Keşfettikleri 309 Milyon Yıllık Canlıya Annelerinin İsmini Verdiler

Amatör bir koleksiyoner tarafından bulunarak müzeye bağışlanan fosil, uzun süre boyunca benzer özellikler gösteren başka bir türün çatısı altında bekletildi. Paleontolojide karmaşık ya da yeterince incelenmemiş örneklerin toplandığı 'çöp sepeti taksonu' kategorisinde yer alan Amphibamus grandiceps grubuna dahil edilen materyal, genç araştırmacıların kapsamlı anatomik analiziyle bu alandan çıkarıldı. Yapılan son değerlendirmeler, canlının özgün kemik ve doku yapısına sahip bağımsız bir tür olduğunu kesin olarak kanıtladı.