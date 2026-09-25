Başta Çöp Sanılıyordu: Keşfettikleri 309 Milyon Yıllık Canlıya Annelerinin İsmini Verdiler
Chicago yakınlarındaki Mazon Creek bölgesinde yaklaşık 309 milyon yıl önce yaşamış olan yeni bir öncül amfibi türü, Field Müzesi bünyesindeki araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlandı. Dinozorların ortaya çıkışından uzun zaman önce, dönemin tropikal nehir deltasında hayat süren bu canlı, bilim dünyasına kazandırılarak resmi literatürdeki yerini aldı. Kadın Bilim İnsanları Staj Programı katılımcıları tarafından yürütülen çalışmada, keşfedilen yeni canlıya ortak bir jestle araştırmacıların annelerinin ismi verildi. Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlanan makale ile ismi duyurulan Jeanerpeton mazonensis, 'Mazon Deresi'nin Jean'i' anlamına geliyor.
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