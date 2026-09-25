25 Yaşında Hayatını Kaybeden Tolga Kalender'le İlgili Yürek Yakan Detay: Eşi Ölüm Nedenini Açıkladı
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Bandırmaspor forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'in ardından eşi Çiğdem Kalender'den yürek burkan bir açıklama geldi. Sadece birkaç hafta önce dünyaevine giren genç çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Çiğdem Kalender, hem eşinin vefatını duyurdu hem de aylardır süregelen hastalık sürecini kamuoyuyla paylaştı.
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Mersin doğumlu 25 yaşındaki stoper Tolga Kalender, kariyerinde Adana Demirspor ve Bandırmaspor forması giymişti.
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Düğününden sadece 7 hafta sonra hayatını kaybeden Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı.
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