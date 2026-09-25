25 Yaşında Hayatını Kaybeden Tolga Kalender'le İlgili Yürek Yakan Detay: Eşi Ölüm Nedenini Açıkladı

Tolga Kalender'in 17 Haziran 2025'te sevgilisi Çiğdem'e evlilik teklif ettiği anlar geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelmişti. Çift, 13 Ekim 2025'te ailelerinin katıldığı bir törenle nişanlanmış, 31 Temmuz 2026'da da düğün yaparak resmen evlenmişti.

Düğün gününde sosyal medyadan paylaşım yapan Kalender, '31 Temmuz unutulmazlar arasına yazıldı!' notunu düşmüştü. Ne var ki bu mutluluk uzun sürmedi; Kalender, düğününden yalnızca 7 hafta sonra yaşamını yitirdi.

Kalender'in eşi Çiğdem Kalender, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ölüm nedenini de ilk kez açıkladı. 'Kendisine yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konuldu. Bu süreçte ilk olarak gözünde başlayan hastalık, ne yazık ki zaman içinde farklı organlarına da yayıldı... Aylardır sürdüğü mücadelesini 22 Eylül gecesi kaybetti' diyen Çiğdem Kalender, 'Bugüne kadar hayatına dokunduğu herkeste güzel bir iz bırakan sevgili eşim Tolga'yı her zaman sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Hatırasını daima yaşatmaya gayret edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Açıklamasını 'Ruhu şad, toprağı bol olsun' sözleriyle tamamlayan acılı eş, süreç boyunca yanlarında olan herkese de teşekkür etti.