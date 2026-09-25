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25 Yaşında Hayatını Kaybeden Tolga Kalender'le İlgili Yürek Yakan Detay: Eşi Ölüm Nedenini Açıkladı

25 Yaşında Hayatını Kaybeden Tolga Kalender'le İlgili Yürek Yakan Detay: Eşi Ölüm Nedenini Açıkladı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
25.09.2026 - 14:36
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Bandırmaspor forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender'in ardından eşi Çiğdem Kalender'den yürek burkan bir açıklama geldi. Sadece birkaç hafta önce dünyaevine giren genç çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Çiğdem Kalender, hem eşinin vefatını duyurdu hem de aylardır süregelen hastalık sürecini kamuoyuyla paylaştı.

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Mersin doğumlu 25 yaşındaki stoper Tolga Kalender, kariyerinde Adana Demirspor ve Bandırmaspor forması giymişti.

Mersin doğumlu 25 yaşındaki stoper Tolga Kalender, kariyerinde Adana Demirspor ve Bandırmaspor forması giymişti.

Futbol kariyeri boyunca Başakşehir FK, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor formalarını da giyen Kalender, 2025 yılından bu yana Bandırmaspor'un savunmasında forma numarası 5 ile görev yapıyordu.

Geçen sezon Süper Lig'de Adana Demirspor forması altında 25 maça çıkan 1.90 boyundaki stoper, bu sezon 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'a güç veriyordu. Ancak yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı aldı.

Hastalık ilk olarak gözünde ortaya çıktı, ardından zamanla farklı organlarına yayıldı ve Kalender, aylarca süren bu mücadeleyi 22 Eylül gecesi kaybetti. Kulübü Bandırmaspor ile eski takımı Adana Demirspor, camianın acı kaybı üzerine sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.

Düğününden sadece 7 hafta sonra hayatını kaybeden Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı.

Düğününden sadece 7 hafta sonra hayatını kaybeden Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı.

Tolga Kalender'in 17 Haziran 2025'te sevgilisi Çiğdem'e evlilik teklif ettiği anlar geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelmişti. Çift, 13 Ekim 2025'te ailelerinin katıldığı bir törenle nişanlanmış, 31 Temmuz 2026'da da düğün yaparak resmen evlenmişti.

Düğün gününde sosyal medyadan paylaşım yapan Kalender, '31 Temmuz unutulmazlar arasına yazıldı!' notunu düşmüştü. Ne var ki bu mutluluk uzun sürmedi; Kalender, düğününden yalnızca 7 hafta sonra yaşamını yitirdi.

Kalender'in eşi Çiğdem Kalender, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ölüm nedenini de ilk kez açıkladı. 'Kendisine yaklaşık 9 ay önce kanser tanısı konuldu. Bu süreçte ilk olarak gözünde başlayan hastalık, ne yazık ki zaman içinde farklı organlarına da yayıldı... Aylardır sürdüğü mücadelesini 22 Eylül gecesi kaybetti' diyen Çiğdem Kalender, 'Bugüne kadar hayatına dokunduğu herkeste güzel bir iz bırakan sevgili eşim Tolga'yı her zaman sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Hatırasını daima yaşatmaya gayret edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Açıklamasını 'Ruhu şad, toprağı bol olsun' sözleriyle tamamlayan acılı eş, süreç boyunca yanlarında olan herkese de teşekkür etti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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